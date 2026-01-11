2026. január 11. vasárnap Ágota
Megnevezte 4 kedvenc csapattársát a múltból a svéd focilegenda: Ronaldo és Messi sincs a listán
Sport

Megnevezte 4 kedvenc csapattársát a múltból a svéd focilegenda: Ronaldo és Messi sincs a listán

Pénzcentrum
2026. január 11. 14:03

Henrik Larsson, aki pályafutása során mind Lionel Messi, mind Cristiano Ronaldo csapattársa volt, meglepő módon egyiküket sem sorolta a valaha volt legjobb csapattársai közé - tudósított a planetfootball.com.

A legendás svéd csatár a Stick to Football podcastben nyilatkozott arról, kit tart a négy legjobb játékosnak, akivel együtt játszott. Bár Larsson 2005-2006-ban Messivel a Barcelonában, 2006-2007-ben pedig Ronaldóval a Manchester Unitedben szerepelt, mégsem őket választotta.

Az első helyen Ronaldinhót említette, akivel a brazil klasszis fénykorában játszott együtt a Barcelonában. Összesen 42 mérkőzésen szerepeltek együtt, és hét gólban működtek közre közösen. Larsson 22 barcelonai góljából ötöt Ronaldinho készített elő. "A Barcelonában Ronaldinho volt a világ legjobb játékosa. Nem láttam senkit, aki jobb lett volna nála. De Lionel Messi bebizonyította, hogy lehetséges" - mondta Larsson.

Második helyen Chris Suttont nevezte meg, akivel a Celticnél alkottak félelmetes csatárpárost. 144 mérkőzésen játszottak együtt, és 24 gólban működtek közre közösen, mindketten 12-12 gólpasszt adva egymásnak. Egy 2019-es interjúban Larsson Suttont nevezte a legjobb csatártársának: "Chrisnek és nekem nagyszerű volt az összhangunk. Még csak néznünk sem kellett, egyszerűen tudtuk, hol vagyunk."

A harmadik helynél Larsson Xavi, Andreas Iniesta és Paul Scholes kiválasztása között hezitált, de végül Rooney mellett döntött. Bár mindössze 12 mérkőzést játszott Wazza oldalán, az angol válogatott korábbi csapatkapitánya egyértelműen nagy benyomást tett rá ez idő alatt. Larsson három góljából, amelyet a United színeiben szerzett, kettőt Rooney készített elő.

A negyedik helyen Ľubomir Moravcik szerepel, akit Larsson a valaha volt legjobb csapattársának nevezett. A Celticnél 84 mérkőzésen játszottak együtt, és a szlovák támadó középpályás gyakorlatilag bármit meg tudott csinálni a labdával. "Ľubomir Moravcikról még mindig nem tudom megmondani, hogy bal- vagy jobblábasnak számít. Nem tudom, de bárhol meg tudott találni, és gólokat is tudott szerezni. Nagyszerű volt, a technikája egyedülálló" - méltatta Larsson.

Paul Lambert, a Celtic korábbi középpályása szintén az egyik legjobb játékosnak nevezte Moravcikot, akivel valaha együtt játszott: "Nem hiszem, hogy volt nála ügyesebb játékos a klubnál töltött időm alatt. Ő a legtehetségesebb kétlábas játékos, akivel valaha együtt játszottam, és hihetetlen dolgokra volt képes. Nagyszerű játékos és nagyszerű szórakoztató. Nincs nagyobb elismerés annál, mint amikor valaki olyan, mint Zinedine Zidane azt mondja róla, hogy valószínűleg az egyik legjobb tízes, akit valaha látott."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #interjú #labdarúgás #focista #sportoló #sportolók #cristiano ronaldo #fc barcelona #lionel messi

