Göteborg, Svédország - 2022. március 23.: Egy férfi kezében egy Iphone 13 Pro max közösségi média alkalmazásokkal, a háttérben egy laptop. Elmosódott háttér. Szelektív fókusz.
Tech

Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt

Pénzcentrum
2026. január 11. 15:02

Az Apple sürgős biztonsági figyelmeztetést adott ki, miután zsoldos kémszoftver-fejlesztők ismét sikeresen támadták az iPhone-okat. Két kritikus sebezhetőséget javítottak, de a frissítések csak az iOS 26-ra frissített készülékekre érhetők el, miközben a felhasználók jelentős része továbbra is a régebbi iOS 18 rendszert használja - számolt be róla a Forbes.

Az adatok szerint az iPhone-felhasználók mintegy 50%-a még nem frissített iOS 18-ról iOS 26-ra, és ez a meglepően lassú átállás egyre nagyobb aggodalmat kelt. A probléma nem csupán Apple számára jelent csalódást, hanem súlyos biztonsági kockázatot is jelent, mivel a régebbi rendszert használók védtelenek az új támadásokkal szemben.

A mostani sebezhetőség után a StatCounter adatait megvizsgálva az derült ki, hogy a felhasználóknak kevesebb mint 20%-a frissített az új rendszerre, míg a TelemetryDeck optimistább becslése szerint ez az arány elérheti a 60%-ot is. Még ez utóbbi esetben is több százmillió iPhone marad védtelen a támadásokkal szemben.

A 9to5Mac szerint tavaly ilyenkor "a felhasználók több mint 60%-a használta az iOS 18 valamelyik verzióját - nagyjából négyszer annyian, mint ahányan most az iOS 26-ot használják ugyanebben az időszakban. 2024-ben az iOS 17 hasonlóképpen már 50% feletti elterjedtséget ért el."

Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés, amely javítja a kritikus sebezhetőségeket. Az Apple azonban megváltoztatta álláspontját, és az iOS 18.7.3 frissítés csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek nem képesek futtatni az iOS 26-ot.

"Nincs olyan kerülő megoldás vagy felhasználói viselkedés, amely érdemben csökkentené ezt a kockázatot" - mondja Darren Guccione, a Keeper Security szakértője. A frissítés "az egyetlen hatékony védelem. Amint a javítások nyilvánosságra kerülnek, a kitettségi ablak szélesedik mindenki számára, aki késlelteti a frissítést."

A szakértők szerint az iOS 26 lassú elterjedésének egyik oka lehet a Liquid Glass néven ismert új felhasználói felület, amely sokakat visszatart a frissítéstől. Azonban a felhasználói közömbösség mögött álló okok kevésbé fontosak, mint a biztonsági fenyegetés.

James Maude, a BeyondTrust szakértője szerint minden felhasználónak frissítenie kell az új operációs rendszerre és telepítenie kell a javításokat, mivel "ez gyorsan nélkülözhetetlen kihasználási lehetőséggé válik számos fenyegetést jelentő szereplő számára."

Pár hete számoltunk be egyébként egy másik sebezhetőségről is az Apple termékek kapcsán: nemrég két kritikus biztonsági rést fedeztek fel a WebKit böngészőmotorban, amellyel a támadók akár át is vehetik az irányítást az eszközök felett, vagy engedély nélkül futtathatnak kódot rajtuk. Ez egyaránt érintett iPhone, és iPad eszközöket is.
Címlapkép: Getty Images
