Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Az Apple sürgős biztonsági figyelmeztetést adott ki, miután zsoldos kémszoftver-fejlesztők ismét sikeresen támadták az iPhone-okat. Két kritikus sebezhetőséget javítottak, de a frissítések csak az iOS 26-ra frissített készülékekre érhetők el, miközben a felhasználók jelentős része továbbra is a régebbi iOS 18 rendszert használja - számolt be róla a Forbes.
Az adatok szerint az iPhone-felhasználók mintegy 50%-a még nem frissített iOS 18-ról iOS 26-ra, és ez a meglepően lassú átállás egyre nagyobb aggodalmat kelt. A probléma nem csupán Apple számára jelent csalódást, hanem súlyos biztonsági kockázatot is jelent, mivel a régebbi rendszert használók védtelenek az új támadásokkal szemben.
A mostani sebezhetőség után a StatCounter adatait megvizsgálva az derült ki, hogy a felhasználóknak kevesebb mint 20%-a frissített az új rendszerre, míg a TelemetryDeck optimistább becslése szerint ez az arány elérheti a 60%-ot is. Még ez utóbbi esetben is több százmillió iPhone marad védtelen a támadásokkal szemben.
A 9to5Mac szerint tavaly ilyenkor "a felhasználók több mint 60%-a használta az iOS 18 valamelyik verzióját - nagyjából négyszer annyian, mint ahányan most az iOS 26-ot használják ugyanebben az időszakban. 2024-ben az iOS 17 hasonlóképpen már 50% feletti elterjedtséget ért el."
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés, amely javítja a kritikus sebezhetőségeket. Az Apple azonban megváltoztatta álláspontját, és az iOS 18.7.3 frissítés csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek nem képesek futtatni az iOS 26-ot.
"Nincs olyan kerülő megoldás vagy felhasználói viselkedés, amely érdemben csökkentené ezt a kockázatot" - mondja Darren Guccione, a Keeper Security szakértője. A frissítés "az egyetlen hatékony védelem. Amint a javítások nyilvánosságra kerülnek, a kitettségi ablak szélesedik mindenki számára, aki késlelteti a frissítést."
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakértők szerint az iOS 26 lassú elterjedésének egyik oka lehet a Liquid Glass néven ismert új felhasználói felület, amely sokakat visszatart a frissítéstől. Azonban a felhasználói közömbösség mögött álló okok kevésbé fontosak, mint a biztonsági fenyegetés.
James Maude, a BeyondTrust szakértője szerint minden felhasználónak frissítenie kell az új operációs rendszerre és telepítenie kell a javításokat, mivel "ez gyorsan nélkülözhetetlen kihasználási lehetőséggé válik számos fenyegetést jelentő szereplő számára."
Pár hete számoltunk be egyébként egy másik sebezhetőségről is az Apple termékek kapcsán: nemrég két kritikus biztonsági rést fedeztek fel a WebKit böngészőmotorban, amellyel a támadók akár át is vehetik az irányítást az eszközök felett, vagy engedély nélkül futtathatnak kódot rajtuk. Ez egyaránt érintett iPhone, és iPad eszközöket is.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.