Ez a csalók legújabb módszere: ilyen egyszerűen csapolják le a bankszámládat

Bár rengeteg előnye van, ha az ember online vásárol, nem szabad elfelejteni a veszélyeket sem, amelyek az interneten leselkednek a vásárlókra. Adathalász weboldalak, hackerek vadásznak személyes információkra, bankkártya adatokra, akár egy rossz jelszóválasztás, vagy nyilvános wi-fi használat is bajba sodorhatja a vásárlókat az online térben. A shoppingolás függőségéről nem is beszélve. Mutatjuk, milyen veszélyek lesnek mindenkire vásárlás közben, és hogy hogyan lehet ellenük védekezni.

A karácsony előtti időszakban megnő a webshopok forgalma: A magyar netezők 80 százaléka ezúttal is tervez belföldi webáruházból rendelni, de 18 százalékuk a külföldi rendelés lehetőségét sem veti el, átlagosan 14 ezer forintot szánva erre - derült ki az Árukereső.hu és a GKI Digital éves közös kutatásából. Egy másik kutatásból, melyet a GKI és a Bónusz Brigád készített, pedig az látszik, hogy Magyarországon a szomszédos országokhoz viszonyítva az online vásárlók száma alacsonynak mondható: a felnőtt lakosság csupán 33 százaléka (3,2 millió fő) vásárol évente minimum 1 alkalommal terméket webáruházból. Ez annak tükrében sem magas, hogy Magyarországon az aktív, azaz a heti rendszerességgel internetező, 18 év feletti internetező lakosság száma megközelíti a 6 millió főt. A most készült kutatásban részt vevők 90 százaléka vásárolt már idén a neten, a legtöbben (37 százalék) 3-6 alkalommal, de 15 százalék több mint 20-szor is.

Most ért véget a Joy-napok és hamarosan érkezik a Black Friday különböző akciókkal, kedvezményekkel, kuponokkal, amelyek még inkább vásárlásra ösztönzik az embereket a karácsony előtti időszakban. Ezeknek az akcióknak jó része is érvényesíthető online is. Arról már írtunk korábban, milyen előnyökkel jár, ha valaki online intézi a bevásárlást, shoppingolást, most összeszedtük azt is, milyen veszélyek lesnek a neten vásárolókra.

Személyazonosság-lopás

Az angolul identity theft-nek nevezett napjainkban elterjedt kiberbűncselekménynek kedvelt terepe az online vásárlás, melynek során megadjuk személyes adatainkat, gyakran lakcímünket, és van, hogy bankkártya adatainkat is. De nem csak ezekre az alapadatokra terjed ki a csalók figyelme, az adathalászok akár a belépési kódjainkat, jelszavainkat is képesek eltulajdonítani egy ügyesen felépített áloldal segítségével.

Miközben azt gondoljuk, online vásárolunk, valójában ellopják az adatainkat.

Még csak az sem kell, hogy a tolvajok közvetlenül hozzáférjenek a banki adatainkhoz: már az is elég, ha feltörik az e-mail fiókunkat. Utána pedig már ahhoz férnek hozzá, amihez akarnak. Hatalmas károkat okozhatnak ezzel anyagilag annak, aki nem vigyázott az adataira.

Kamu oldalak lehúzásai

Ezek az oldalak többnyire a megszólalásig hasonlítanak valódi oldalakra - ismert webáruházakra, vagy banki felületekre. Ezeknek a célja szintén az információ lopás, illetve végső soron pénzt kicsalni. Az év vége felé még több olyan hirdetésbe lehet botlani, amely kamu webshop oldalakra irányít. Ezeknek többnyire hasonló az arculata és a neve az ismertekéhez.

Intő jel lehet, hogyha a webshop különösen jó áron kínálja a termékeit. Amikor jó minőségűnek tűnő dolgokat már-már nevetségesen alacsony áron kaphatunk meg, egyébként is el kell kezdenünk gyanakodni. Mi lehet a trükk? Ilyenkor mindig legyünk extrán óvatosak. Másik gyanús körülmény lehet, hogy nem derül ki a weboldalon a tulajdonos kiléte, de még a domainkereső szolgáltatásokkal sem. Általában az ilyen oldalakon a kapcsolat rész is nagyon hiányos, nincs ügyfélszolgálat, elérhetőség.

Az is gyanús, hogyha maga a domain pár hetes, vagy hónapos. Az is intő jel, ha a regisztrációhoz nem kérnek e-mail címet, nem küldenek visszaigazolást. Ha csak telefonszámot kérnek, és a bejelentkezés azonnali, az sosem biztonságos! De természetesen a leginkább gyanút keltő jel az lehet, ha a bankkártya adatokat a webshop saját felületén kell megadnunk, nem irányít át az oldal egy fizetési szolgáltató felületére. Sose adjunk meg ilyen felületen semmilyen kártyaadatot!

Vásárlásfüggőség

A vásárlásfüggőség bár klinikai értelemben nem számít betegségnek, mint viselkedési zavar egyre több embert érint napjaink társadalmában. A probléma hátterében ráadásul hasonló mechanizmusok állnak, mint az alkohol- vagy drogfüggőség esetében. A kényszeres vásárlás bár az ember szervezetére nincs káros hatással, szociális életét alapjaiban rendezheti át vagy károsíthatja meg Dr. Hoyer Mária, klinikai addiktológiai szakpszichológus elmondása szerint.

Ahány vásárlásfüggő, többnyire annyi motiváció, minden esetben más állhat a háttérben. Viszont az biztos, hogy mivel az online felületeknek hála, a vásárlás leegyszerűsödött, sokszor csak pár kattintás, könnyebben lehet elverni több tízezer forintot a legkülönfélébb termékekre, mint valaha. Az állandó vásárlási vágy leküzdésében pedig a folyamatosan felbukkanó hirdetések, ajánlatok sem segítenek, amelyek szinte üldözik a vásárlókat az online térben. Elég csak rákeresni valamire gyanútlanul a google-ben, egy héten át biztosan bombázni fog az add-okkal.

Hogyan legyünk biztonságban az online térben?

Használj privát wi-fit

Ha bármit vásárolsz online, ügyelj rá, hogy privát hálózatról netezz, legjobb, ha csak otthonról rendelsz bármit. Hogyha nyilvános wi-fi hálózatot használsz - munkahelyit, a helyi szolgáltatóét, kávézóét, várótermekét, stb. - akkor a hackerek könnyen feltörhetik az okostelefonod, vagy laptopod anélkül, hogy egyáltalán tudnál róla.

Ne vásárolj soha, csak megbízható, privát hálózatról, amely jelszóval védett. Természetesen az sem árt, ha a jelszó nem "123456" vagy "jelszó", de egyszerűen 8 darab 1-es vagy a saját nevünk sem garancia semmire. Általánosságban elmondható, nem csak a privát wi-fi hálózat jelszavára, amit használunk, hogy körültekintően kell jelszót választanunk.

Tegyük fel, hogy egy webáruházban a rendelés regisztrációhoz kötött, az oldal megbízható, nincs semmilyen gyanús körülmény. A vásárló pedig elköveti azt a hibát, hogy regisztrál az email címével, és ugyanazt a jelszót adja meg a webáruházba is, mint ami az a-mail fiókjához tartozik, az egyszerűség kedvéért. Lehet az akármilyen bonyolult, vagy "Buksi123" is, teljesen mindegy. Mert ha egy hacker feltöri a webshop regisztrációs adatbázisát, már rögtön hozzáfér az e-mail fiókunkhoz!

Nem mentsd el a jelszót, soha!

A legtöbb böngésző, ahogy új regisztráció történik valahol, egyből rákérdez, mentse-e a felhasználónevet és jelszót. Sokan ezekre kényelmi okokból automatikusan igennel válaszolnak - és már el is felejthetik, milyen jelszót adtak meg. Így viszont ahhoz, hogy valaki hozzáférjen az összes mentett jelszavadhoz, semmi más nem kell, minthogy hozzáférjen a számítógépedhez, telefonodhoz. Ne gondold, hogy lopás esetén egy hackernek akadály a windows jelszó, vagy pin-kód.

Nézz utána, hol és kitől vásárolsz

Bármikor, hogyha gyanús jeleket tapasztalunk, érdemes nyomozni egy kicsit. Nem kerül semmibe, ha ellenőrizzük a domaint, vagy megnézzük, hogy tényleg irreálisan olcsó-e egy termék a többi oldalhoz képest. Viszont az rettentő sokba fog kerülni, ha egy kamuoldalon kiadjuk kulcsfontosságú adatainkat.

Általában, ha valaki átverés áldozata lett, annak is lesz nyoma a neten, akár komment, poszt formájában. Hogyha bizalmatlanok vagyunk egy online shoppal szemben, érdemes az értékeléseket, véleményeket is lecsekkolni. Már önmagában az is gyanús lehet, hogyha hiteltelennek tűnnek az értékelések, mint 100%-os, és túlzó.

Költs okosan

Ahhoz, hogy ne költekezz túl online - amit, ahogy fentebb is írtuk, egyre könnyebbé és könnyebbé tesz a technológia - érdemes tudatosabban állni a vásárlásokhoz. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy a gonosz internet rávesz mindenkit a túlköltekezésre - az online térben történő vásárlással növelhető a pénzügyi tudatosság is, ez csak hozzáállás kérdése!

A különböző ár-összehasonlító oldalakkal könnyen és gyorsan megtalálhatjuk, hogy ugyanazt a terméket honnan tudjuk a legkedvezőbb áron megrendelni. Az értékelések alapján könnyebben dönthetünk egyik vagy másik termék mellett, a visszajelzések segítenek kiválasztani a legjobb szolgáltatásokat. Online vásárolva mivel rengeteg időt megspórolunk a sorban álláson, utazáson, válogatáson is, így több időnk juthat körültekintően vásárolni.

Ezen túlmenően használhatunk különböző hirdetésblokkoló programokat, spamszűrőket, hogy ne bombázzanak a boltok annyi hirdetéssel. Keresgélhetünk inkognitóablakban, hogy ne monitorozza a böngészőnk, milyen termék vásárlásán gondolkodunk.

Ha pedig sehogy sem tudjuk visszafogni az online költéseinket, akkor drasztikus lépéseket is lehetünk: meghatározhatunk egy keretet, amelyet nem léphetünk át az adott hónapban, sőt akár le is tilthatjuk azoknak az online piactereknek a honlapjait, amelyeknek nem tudunk ellenállni. Ha nem tudjuk megnyitni, rendelni sem tudunk.