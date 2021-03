Aldi, Auchan, Spar, Tesco: teszteltük, melyik láncban a legolcsóbb bevásárolni

Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik boltban vásárol be az ember Magyarországon. Itt-ott ugyanis 1 000 forintokat is meg lehet fogni, ám ha mindez online történik, akkor már az igencsak változatos szállítási díjakkal és a kiszállítás idejének nagyságával is számolni kell. A Pénzcentrum most 6 magyarországi áruházlánc boltjait hasonlította össze, egy 20 terméket tartalmazó kosáron néztük meg, hogy melyik boltban kerülne a legkevesebbe a bevásárlásunk. A rajtnál: az Aldi, az Auchan, a Kifli, a Príma, a Spar és a Tesco.

A 2021 márciusi, újabb országos koronavírus-korlátozások miatt ismét meglódultak az internetes nagybevásárlások az egyes diszkontok, szuper-, és hipermarketek webshopjaiban. Több helyen korlátozásokat is be kellett vezetni, van ahol súly korlát van a rendeléseknél érvényben, máshol az egyes termékből maximálisan rendelhető darabszámot is korlátozzák. Mindez azonban önmagában semmit nem árul el az árakról, pedig nagy valószínűséggel a mindig rendkívül árérzékenynek titulált magyar vásárolókat ez érdekli a leginkább.

A Pénzcentrum éppen ezért most annak járt utána, hogy egy 20 (!) elemet tartalmazó, képzeletbeli bevásárlókosár mennyibe kerül egyik vagy másik boltban. Mielőtt azonban megmutatnánk a végeredményeket, kicsit bővebben a gyűjtésről. Fontos megjegyezni, hogy a legpontosabb termékmegjelölések után is lehetnek minimális súlyeltérések a boltok x vagy y terméke esetén. Ezek azonban legtöbbször csak maximum néhány tíz-grammnyi különbségek csupán.

A súlykülönbségeken kívül fontos azt is kiemelni, hogy bár az egyes termékek beltartalmánál is törekedtünk arra, hogy azok egységesek legyenek, néhány termék esetében előfordulhat, hogy egy jóval olcsóbb vagy éppen drágább áru azért kerül annyiba, amennyibe, mert beltartalmilag némileg különbözik másoktól. Mindezekből jól látszik tehát, hogy termékkosarunk létrehozásának gyakorlatilag az egyetlen kikötése az volt, hogy

az adott termékpalettáról, mindig a legolcsóbb árucikket válasszuk.

És ezek alapján hasonlítsuk össze a webshopokat. Mutatjuk is a 20 tételes képzeletbeli listánkat:

legolcsóbb ESL tej, 1,5%, 1l

legolcsóbb növényi tej, (elsődlegesen zabital) 1l

legolcsóbb 12% tejföl, kb. 175g

legolcsóbb (tömb, csomagolt) trappista sajt, 1kg

legolcsóbb min. 82%-os (!) teavaj, 100g

legolcsóbb tojás, M-es méretű, 10db

legolcsóbb teljes kiőrlésű toast kenyér, 500g

legolcsóbb fehér toastkenéyr, 500g

legolcsóbb burgonya, 1kg

legolcsóbb vöröshagyma, 1kg

legolcsóbb fürtös koktélparadicsom, 500g

legolcsóbb darabos kígyóuborka, 1db

legolcsóbb fagyasztott pulyka Cordon Bleu, 1kg

legolcsóbb fagyasztott Margherite pizza, 300-400g

legolcsóbb kutyaeledel, konzerv

legolcsóbb 1,5 literes cola (cola ízű üdítőital)

Coca-cola, 1,75 liter



legolcsóbb csomagolt csirkemell filé, 1kg

legolcsóbb virsli, 140g

legolcsóbb táblás tejcsokoládé, 90-100g

legolcsóbb sós burgonyachips, kb. 200g

Az elkészült bevásárló lista után nem maradt más feladatunk, mint az, hogy megnézzük, mennyiért vásárolhatjuk meg a fenti termékpalettát 6 bolt webshopjában. Az áruházak a következők voltak: Aldi, Auchan, Kifli, Príma, Spar, Tesco. Fontos azt is megjegyezni, hogy az árak vizsgálata mellett természetesen figyeltük azt is, hogy az egyes boltokban milyen korlátozó intézkedéseket foganatosítottak, ha foganatosítottak egyáltalán, illetve azt is, hogy a rendelés pillanatában mikorra tudtunk volna a leghamarabbi időpontra szállítást szervezni.

Ezen felül vizsgáltuk azt is, hogy mennyibe kerülne a szállítási költség az összeállított bevásárlókosarunk függvényében. Arra is figyeltünk, ha esetleg egy-egy termék akciós lenne, akkor annak az eredeti árával számoljunk, hogy az egyedi árleszállítások se torzítsák az összképet.

Aldi

Az Aldi termékei a ROKSH felületén érhető el, ami egy bevásárlási szolgáltatás-platform. Ergo innen lehet rendelni. A kosarunk összértéke a diszkont esetében 9 439 forintnál állt meg. A rendelésnél egyetlen korlátozó tényező merült fel, mégpedig az, hogy az összeválogatott csomagunk ne haladja meg az 50 kg-t. Rendelésünk összeállításakor 7 nappal későbbre tudtuk volna leghamarabb leadni a rendelést, aminek az ára 790-990-1290 forint között alakult volna Budapestre, attól függően, hogy milyen rendelési időablakban szerettük volna átvenni a csomagunkat. A 790-es szállítási költségkor a futár egész nap bármikor jöhet, a 990-es esetében 3 órás időablakból van lehetőség választani, míg az 1 290 forintos esetében 1 órás az időablak. Rendelésünk végösszege eszerint 10 229 - 10 729 forint között mozogna.

Az Aldival kapcsolatban érdekesség, hogy a rendelés véglegesítésénél kiszúrtuk, hogy a diszkontból már nem csak Budapestre, de például Budaörsre is lehet rendelni. Ezzel kapcsolatban meg is kerestük a diszkont-hálózatot, akiktől azt a hivatalos tájékoztatást kaptuk, hogy valóban tervezik a kiszállítás kiterjesztését Budapesten túlra is, és már tesztelnek is, hogy még szélesebb körben elérhetővé tegyék az Aldit a ROKSH-on keresztül.

Auchan

Az Auchanban, képzeletbeli kosarunk tartalmáért összesen 9 174 forintot kellene kifizetni. Ezzel az összeggel azonban nem érjük el a 10 000 forintos szállítási díjat, így a szállítás 1 990 forintba kerülne. Tehát az összeállított termékeinket 11 164 forintos végösszegért kapnánk kézhez. A hiperben kiszállítási időpontot a megrendelés pillanatában 8 nappal későbbre tudtunk volna csak felvenni, 2 órás időablakokban, Budapestre. Érdemes azt is megjegyezni, hogy ha megugrottuk volna a 10 ezres határt, akkor a hipernél is három kiszállítási mód közül választhattunk volna, ez a 2 órás, 5 órás és napi időablakos szállítás, ami 990-890 és 690 forintba kerül.

A hiperben jelenleg nincsenek különleges korlátozások az újbóli lezárások miatt. A Pénzcentrum ugyanakkor korábban már beszámolt arról, hogy az Auchan arról tájékoztatja vásárlóit, hogy a megnövekedett rendelések miatt előfordulhat, hogy több helyettesítő terméket küldenek. Sőt, kilátásba helyezték azt is, hogy egyes megrendeltet termékek helyett még helyettesítő terméket sem biztos, hogy mindig tudnak biztosítani.

Kifli

A Kiflinél 20 termékes termékkosarunk összesen 15 185 forintból jött volna ki. Ám itt érdemes megjegyezni, hogy a többi bolt közül termékpalettájával a Kifli lóg ki a leginkább a sorból. Az áruház vezetője korábban a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, hogy náluk dedikáltan kevésbé jelenik meg a legolcsóbb, belépő szintű élelmiszerek köre, ezért esetükben nem is beszélhetünk például sajátmárkás termékekről, amik mint látjuk, mindenhol máshol szinte mindig a legolcsóbbak. Ebben a webshopban nem találni például a Coca-Colánál olcsóbb kólát, sajátmárkás chipset, de például a kiszerelése is jóval kisebb a mirelit Pulyka Cordon Bleu-nek, és az ára is magasabb, mint más boltok esetében.

A kosárértékünk ugyanakkor éppen 15 ezer forint fölé futott, ami azt jelenti, hogy szállítási költség pluszba nem terheli a megrendelésünket, és a boltnál már találtunk másnapi szállítást is, egy órás időablakkal. Erre a kosárra tehát nem kellene egy hetet várni, már másnap nálunk lenne. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy jelenleg a Kiflinél van érvényben a legtöbb korlátozás. A webshopban maximum 35 terméket tehetünk a kosarunkban, sok termékből ráadásul egyéni szinten is darabszám-korlát van, tehát bizonyos termékekből maximum 3-4-6-ot lehet például vásárolni. Ezzel is számolnia kell annak, aki innen szeretnek rendelni, és persze azzal is, hogy a minimum rendelési érték 5 000 forint.

Príma

A Príma online shopjában is összeállítottuk a kosarunkat, aminek a végösszege 11 415 forint lett. És mivel ez több, mint 10 000 forint, ezért a szállítási költség csupán 199-699 forint közé esett. A rendelés pillanatában 2 nappal későbbre tudtunk időpontot foglalni, amikoris volt még a legolcsóbb két órás időablakban is hely, úgyhogy a szállítási költségünk 199 forintra jött ki. Szállítással együtt tehát itt 11 614 forintért tudtunk bevásárolni.

A Príma Online felületén a bevásárlás során semmilyen korlátozásra nem bukkantunk, nincs tehát olyan megkötés jelenleg a boltnál, amit az új lezárások hívtak volna életre.

Spar

A Sparban összeállított kosarunk listánk legvégére 10 372 forintra jött ki. Ehhez pedig még hozzá kellet adnunk a szállítási költséget, ami 7 nappal későbbre, és 2 órás időablakban 899 forintra jött ki. A végösszeg tehát 11 271 forint lett, ennyit kellene fizetnünk, hogy a megrendelés pillanatából egy héttel később megérkezhessen a kívánt árut otthonunkba.

A szupermarket esetében érdemes megjegyezni, hogy 10 000 forint a rendelési minimum, ez alatt nem adhatunk le rendelést. Ezt a mi kosarunk éppenhogy 300 forinttal túllépte, úgyhogy ezt már meg tudtuk volna rendelni. A Spar esetében egy másik fontos korlátozás, hogy bizonyos termékek esetében maximalizálva van az, hogy hány darabot tehetünk be a kosarunkba.

Tesco

A hiperben, a Pénzcentrum által készített 20 elemet tartalmazó terméklistát összesen 9 552 forintért lehet megvásárolni, amihez 2 nappal későbbre, 2 órás időablakban tudtunk időpontot foglalni 1 199 forintért. A vásárlás végén a végösszegünk tehát 10 751 forintra rúgott.

A hipernél a bevásárlás során egyetlen korlátozással találkoztunk, mégpedig azzal, hogy a rendelésünk maximális súlykorlátja 80 kg. Efölé tehát nem lehet menni. Ezen felül a korlátozásokra való tekintettel más megkötés nem élesedett a Tescónál.

Összegzés

Összesítő táblázatunkból egymás mellett is megnézhetők, hogy az egyes boltokban pontosan mennyibe kerülnek az általunk keresett termékek. Ezután pedig nem is maradt más, minthogy kihirdetessünk azt, melyik bolt, hogyan szerepelt a Pénzcentrum nagy online-bevásárlásán.

A legolcsóbb termékkosár, a legolcsóbb szállítási díjjal (a leghamarabbi elérhető időpontra) díjat az Aldi nyerte, bevásárlásunk szállítással együtt a diszkontban lenne a legolcsóbb, összesen 10 229 forint.

A többi bolt esetében pedig a következőképp alakulna a sorrend (szállítással, szállítás nélkül):

Tesco: 10 751 forint, 9 439 forint

Auchan: 11 164 forint, 9 174 forint

Spar: 11 271 forint, 10 372 forint

Príma: 11 614 forint, 11 415 forint

Kifli: 15 185 forint, 15 185 forint

A szállítási idő esetében pedig a következő lenne a sorrend, a megrendelés napjától számítva a legolcsóbb szállítás fejében:

Kifli: másnap

Tesco, Príma: 2 nappal később, 2 órás időablakban

Aldi: 7 nappal később, egész nap valamikor

Spar: 7 nappal később, 2 órás időablakban

Auchan: 8 nappal később, 2, 5 órás vagy egész napos időablakban



Címlapkép: Getty Images