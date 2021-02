430 ezer autót hív vissza a BMW: magyarországi kocsikat is érinthet

Elővigyázatosságból visszahívja a 3-as sorozat bizonyos járműveit a BMW Németországban. Az akció több mint 430 ezer autót érint, és mivel 2004 és 2012 között gyártott modellekről van szó, gyanítható, hogy ezekből jutott Magyarországra is.

Visszahívja a BMW a 2004. július és 2012. június között gyártott 3-as sorozatú modelljeit: az E90, E91, E92 és E93 jelölésű autók érintettek, 0061830500, 0061660400 és 0061830400 kóddal. A visszahívás 430 ezer autót érint.

Az érintett járművekben a kábelköteg és a fűtési, légkondicionáló rendszer ventilátor-szabályozójának csatlakozása túlmelegedhet. Ennek következménye lehet rövidzárlat vagy a dugalj megolvadása. Ritka esetekben a tűzveszély még akkor sem zárható ki, amikor a jármű parkol. A német autóklub, az ADAC szerint a hiba okán egyelőre anyagi vagy személyi sérüléssel járó baleset még nem történt.

Az autókat hivatalos szervizbe kell vinni. Ott ellenőrizik és kijavítják az elektronikai hibát. A javítás legfeljebb 60 percet vehet igénybe. Mivel az ilyen korú kocsikat előszeretettel hozzák be Magyarországra is a kereskedők, a hazai BMW tulajoknk is érdemes érdeklődni a márkaszervíznél!

Kevesebb kocsi jöhet külföldről



Idén viszont kevesebb autó érkezhet nyugatról Magyarországra, az autókereskedők viszonylag borúlátóak: a JóAutók.hu korábbi felmérése szerint az autópiac működése legkorábban tavasz végén térhet vissza a koronavírust megelőző, régi kerékvágásába. A kereskedők 43 százaléka erre már néhány hónapon belül is lát esélyt, 21 százalékuk nyárra, 18 százalékuk a második félévre teszi ennek várható időpontját, ugyanakkor a fennmaradó 18 százalék szerint a konszolidáció egészen a jövő évig várat majd magára.

Bár a prognózisok átlaga 2-3 százalékos bővülést mutat, különféle időbeli várakozásokkal párhuzamosan a piaci szereplők eltérően ítélik meg a hazai autópiac kilátásait is: 39 százalékuk számít idén növekedésre, további visszaeséssel 14 százalék kalkulál, míg 47 százaléknyian tavalyhoz képest változatlan piaci aktivitást várnak.

A hazai használtautó-piac meghatározó utánpótlási forrása, a használtautó-import 2017-ben, 155 ezer darabszám mellett gyakorlatilag csúcsra ért, majd két év stagnálást követően tavaly 17 százalékos mínuszba fordult. A kereskedők a visszaesés fő okát a magánimportnak a határzár miatti kiesésében látják, de sokan a koronavírustól független tényezőket is említenek. Egyrészt a romló forintárfolyam sem tett jót a behozatalnak, hiszen forintban csökkentette azt az árkülönbözetet, ami az import egyik fő hajtóereje. Másrészt szerepet játszanak adminisztratív okok is: a külföldről behozott használt autók első műszaki vizsgáztatását végző vizsgabázisok szűkös kapacitása miatt az év második felében jelentős várakozási idő alakult ki.

A használtautó-import idei kilátásait illetően a kereskedők véleménye nagyon megosztott: 28 százalékuk további visszaesést, 25 százalékuk növekedést vár, 22 százalékuk pedig az idei forgalom ismétlődésére számít. A válaszadók negyede ugyanakkor bármit elképzelhetőnek tart, a fejleményeket nem utolsósorban a forint árfolyamának idei változásától, illetve a honosítási szabályok idősebb autókat érintő év eleji szigorításának hatásától teszi függővé. A válaszok összegzése alapján a tavalyi 130 ezres forgalom megismétlődése már az átlagos várakozásnál kedvezőbb eredmény lehet.

Címlapkép: Getty Images