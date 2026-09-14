Húzós ősz vár a számítógépet vásárlókra: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki új laptopot vagy PC-t venne

Idén ősszel újabb, mintegy 10 százalékos áremelésre készül az Intel a processzorpiacon. A 2026-ban immár harmadik drágulás hátterében az alkatrészárak emelkedése és a vállalat profitnövelő stratégiája áll - írja a HVG.

A tajvani Digitimes értesülései szerint a mostani drágulást elsősorban a memóriachipek és a nyomtatott áramkörök drágulása indokolja. Bár a pontos terméklista még nem ismert, a lépés várhatóan a szerver- és a mobilprocesszorokat érinti a legérzékenyebben, mivel a memóriaköltségek emelkedése fokozottan hat a készrendszerek, például a laptopok árára. Az Intel idén már két alkalommal, az első negyedévben és júliusban is végrehajtott egy-egy hasonló, 10 százalék körüli áremelést.

A sorozatos drágítás mögött tudatos üzleti stratégia húzódik, ugyanis a szűkülő PC-piacon a chipgyártó a piaci részesedést célzó árcsökkentések helyett a magasabb profitmarzs elérésére fókuszál. David Zinsner pénzügyi igazgató a vállalat nyári beszámolójában megerősítette, hogy a fogyasztói szegmensben elért 13 százalékos bevételnövekedésük nem az eladott mennyiség növekedésének, hanem a magasabb átlagáraknak volt köszönhető. A befektetők kedvezően fogadták az Intel erős árképzési erejét, így az őszi emelés hírére a részvények árfolyama 9 százalékot ugrott, ezzel pedig idén már 183 százalékos pluszban áll a papír.

A pénzügyi lépések mellett a cég már a jövő évi termékportfólióját is előkészíti. Iparági értesülések szerint az Intel 2027 márciusában egy jelentős új termék piacra dobását tervezi. Bár hivatalos részleteket egyelőre nem közöltek, a korábban kiszivárgott ütemtervek alapján ez nagy valószínűséggel a Core Ultra 400 néven érkező, új generációs Nova Lake asztali processzorcsalád lesz, amelynek tömeggyártása még idén, a negyedik negyedévben megkezdődik.