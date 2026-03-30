2026. március 30. hétfő Zalán
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kolbász, reggeli kolbász, hot dog kolbász, olasz kolbász, mini sertéskolbászok
Vásárlás

Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért

Pénzcentrum
2026. március 30. 17:02

Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a Spar, miközben kiemelt figyelmet fordít a minőségbiztosításra és a gyártási kapacitások fejlesztésére is. Érkeznek a sparos hot-dogok, és a Regnum Kölyök termékek is megújultak.

A Spar saját márkás húskészítményei meghatározó szerepet töltenek be a kategóriában: a feldolgozott húsok között a második legnagyobb termékkört képviselik, amely éves szinten is jelentős forgalmi és mennyiségi növekedést mutat. A vállalat bicskei és perbáli üzemeiben közel 500 munkatárs, valamint dedikált termékfejlesztő csapat dolgozik azon, hogy a termékek gyorsan és rugalmasan kövessék a fogyasztói igényeket.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A vásárlói visszajelzések és a piaci trendek folyamatos nyomon követése kulcsszerepet játszik a napi működésünkben. Saját üzemeinknek köszönhetően gyorsan tudunk reagálni az igényekre, és olyan innovatív, magas minőségű termékeket hozunk létre, amelyek megfelelnek a fogyasztók legfrissebb elvárásainak” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Tudatosabb vásárlók, erősödő „mentes” trend

A vásárlói trendek egyértelműen az egészségtudatosabb, magas hústartalmú és adalékanyagoktól mentes termékek irányába mutatnak, miközben a gyerekeknek szánt kínálatban is folyamatos növekedés figyelhető meg.

Ennek megfelelően újult meg a népszerű Regnum Kölyök hámozott virsli receptúrája is, amely immár 84%-os hústartalommal (74% sertés-, 10% marhahús) készül, és nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót vagy foszfátot, ráadásul glutén-, laktóz- és szójamentes. A termék a bevezetése óta (2025 márciusa és 2026 januárja között) több mint 155 ezer darabos értékesítést ért el, ami jól mutatja a tudatosabb választások iránti erősödő keresletet. A sajtos változat szintén megújult: a 75%-os hústartalmú virsli mostantól ementáli sajttal (11%) készül, így még gazdagabb, a gyermekek ízlésére hangolt ízélményt kínál.

A virslikínálatban megjelent egy új, juhbeles, cheddar sajtos duopack virsli is, amely 80%-os hústartalommal és 360 grammos kiszerelésben érhető el.

Hot-dog és street food: belépés új kategóriákba

A gyors, útközben fogyasztható ételek iránti kereslet az elmúlt időszakban dinamikusan nőtt, ami a SPAR fejlesztési irányait is meghatározza. A vállalat ezeket a trendeket figyelembe véve új termékkategóriákban is erősít: a kijelölt SPAR toGo egységekben már elérhetőek a frissen készült hot-dogok, amelyek jelenleg 5 tesztüzletben kaphatóak, és 2026 májusáig további egységekben is megjelennek. A hot-dogokhoz használt magas hústartalmú kolbászok - cheddar sajtos, klasszikus és magyaros ízesítésben készülnek. A tervek szerint 2026 májusában már az üzletek polcain is megjelennek majd ezek a termékek.

Otthoni grill és kényelmi megoldások

Az otthoni fogyasztási trendekre reagálva a SPAR a mini hamburger kategóriában is újít: áprilistól elérhetővé válnak a sertéshúsból készült mini hamburger-húspogácsák, melyek 6 darabos kiszerelésben kerülnek a kínálatba. Ezeket pedig kifejezetten a hozzájuk kifejlesztett, kis méretű hamburgerzsemlékkel együtt kínálja majd a vállalat. A két kategória összehangolt fejlesztése újabb példája annak, hogyan reagál a SPAR gyorsan és komplex módon a piaci igényekre.

Ultrafriss és ready-to-eat: kétszámjegyű növekedés

Az enjoy. kényelmitermék-család is jelentős bővülésen ment keresztül: jelenleg mintegy 60 termék érhető el a kínálatban, azonban a szezonális tételekkel együtt éves szinten már közel 90 féle terméket készít a SPAR üllői üzeme. Az ultrafriss és ready-to-eat kategória kétszámjegyű növekedést mutat, különösen a fiatalabb generáció körében, akik számára a gyors, mégis minőségi étkezési megoldások egyre fontosabbak.

Az év eleji fejlesztések között szerepel a gyros tál, a főzelékmenü, valamint számos új ultrafriss desszert, köztük tejberizs, túrógombóc és különböző ízesített pohárdesszertek. A kínálatban megjelentek további újdonságok is, például a Mákos álom és a kávé ízű pohárdesszert. A „gyorsan finomat” kategóriában új szendvicsek és szezonális termékek - például a tavaszi tormás bagett – színesítik a kínálatot. A Páros Gourmet szendvics pedig különleges, nyitott szendvicsmegoldásként új színt hoz az előrecsomagolt termékek piacára.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #hús #szupermarket #kiskereskedelem #spar #fiatalok #élelmiszeripar #termékek #spar magyarország #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
