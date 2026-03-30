A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás.
Váratlan termékekkel robbant a hazai üzletlánc: indulhat a roham az új melegételekért
Egyszerre erősíti saját márkás húskészítményeit és bővíti a gyors, azonnal fogyasztható ételek kínálatát a Spar, miközben kiemelt figyelmet fordít a minőségbiztosításra és a gyártási kapacitások fejlesztésére is. Érkeznek a sparos hot-dogok, és a Regnum Kölyök termékek is megújultak.
A Spar saját márkás húskészítményei meghatározó szerepet töltenek be a kategóriában: a feldolgozott húsok között a második legnagyobb termékkört képviselik, amely éves szinten is jelentős forgalmi és mennyiségi növekedést mutat. A vállalat bicskei és perbáli üzemeiben közel 500 munkatárs, valamint dedikált termékfejlesztő csapat dolgozik azon, hogy a termékek gyorsan és rugalmasan kövessék a fogyasztói igényeket.
„A vásárlói visszajelzések és a piaci trendek folyamatos nyomon követése kulcsszerepet játszik a napi működésünkben. Saját üzemeinknek köszönhetően gyorsan tudunk reagálni az igényekre, és olyan innovatív, magas minőségű termékeket hozunk létre, amelyek megfelelnek a fogyasztók legfrissebb elvárásainak” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.
Tudatosabb vásárlók, erősödő „mentes” trend
A vásárlói trendek egyértelműen az egészségtudatosabb, magas hústartalmú és adalékanyagoktól mentes termékek irányába mutatnak, miközben a gyerekeknek szánt kínálatban is folyamatos növekedés figyelhető meg.
Ennek megfelelően újult meg a népszerű Regnum Kölyök hámozott virsli receptúrája is, amely immár 84%-os hústartalommal (74% sertés-, 10% marhahús) készül, és nem tartalmaz hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót vagy foszfátot, ráadásul glutén-, laktóz- és szójamentes. A termék a bevezetése óta (2025 márciusa és 2026 januárja között) több mint 155 ezer darabos értékesítést ért el, ami jól mutatja a tudatosabb választások iránti erősödő keresletet. A sajtos változat szintén megújult: a 75%-os hústartalmú virsli mostantól ementáli sajttal (11%) készül, így még gazdagabb, a gyermekek ízlésére hangolt ízélményt kínál.
A virslikínálatban megjelent egy új, juhbeles, cheddar sajtos duopack virsli is, amely 80%-os hústartalommal és 360 grammos kiszerelésben érhető el.
Hot-dog és street food: belépés új kategóriákba
A gyors, útközben fogyasztható ételek iránti kereslet az elmúlt időszakban dinamikusan nőtt, ami a SPAR fejlesztési irányait is meghatározza. A vállalat ezeket a trendeket figyelembe véve új termékkategóriákban is erősít: a kijelölt SPAR toGo egységekben már elérhetőek a frissen készült hot-dogok, amelyek jelenleg 5 tesztüzletben kaphatóak, és 2026 májusáig további egységekben is megjelennek. A hot-dogokhoz használt magas hústartalmú kolbászok - cheddar sajtos, klasszikus és magyaros ízesítésben készülnek. A tervek szerint 2026 májusában már az üzletek polcain is megjelennek majd ezek a termékek.
Otthoni grill és kényelmi megoldások
Az otthoni fogyasztási trendekre reagálva a SPAR a mini hamburger kategóriában is újít: áprilistól elérhetővé válnak a sertéshúsból készült mini hamburger-húspogácsák, melyek 6 darabos kiszerelésben kerülnek a kínálatba. Ezeket pedig kifejezetten a hozzájuk kifejlesztett, kis méretű hamburgerzsemlékkel együtt kínálja majd a vállalat. A két kategória összehangolt fejlesztése újabb példája annak, hogyan reagál a SPAR gyorsan és komplex módon a piaci igényekre.
Ultrafriss és ready-to-eat: kétszámjegyű növekedés
Az enjoy. kényelmitermék-család is jelentős bővülésen ment keresztül: jelenleg mintegy 60 termék érhető el a kínálatban, azonban a szezonális tételekkel együtt éves szinten már közel 90 féle terméket készít a SPAR üllői üzeme. Az ultrafriss és ready-to-eat kategória kétszámjegyű növekedést mutat, különösen a fiatalabb generáció körében, akik számára a gyors, mégis minőségi étkezési megoldások egyre fontosabbak.
Az év eleji fejlesztések között szerepel a gyros tál, a főzelékmenü, valamint számos új ultrafriss desszert, köztük tejberizs, túrógombóc és különböző ízesített pohárdesszertek. A kínálatban megjelentek további újdonságok is, például a Mákos álom és a kávé ízű pohárdesszert. A „gyorsan finomat” kategóriában új szendvicsek és szezonális termékek - például a tavaszi tormás bagett – színesítik a kínálatot. A Páros Gourmet szendvics pedig különleges, nyitott szendvicsmegoldásként új színt hoz az előrecsomagolt termékek piacára.
