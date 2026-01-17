Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az alábbiakban mutatjuk, melyik magyar városokban nem ajánlott kimenni az utcára.

A szombaton közölt adatok szerint

Veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.

a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége. Egészségtelen Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegőjének minősége.

Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegőjének minősége. Kifogásolt Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége.

Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Az NNGYK tanácsai szerint egészségtelen vagy veszélyes levegőminőség esetén javasolt kerülni a hosszas szabadban tartózkodást és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Kiemelték, hogy fontos, hogy a krónikus betegek sürgősségi gyógyszerei mindig kéznél legyenek. Kiemelten ajánlott a dohányzás mellőzése krónikus beteg, illetve kiskorú családtagok jelenlétében.

"Bár a hideg időben sokan ritkábban szellőztetnek, a rövid, intenzív átszellőztetések elengedhetetlenek, mivel a beltéri légszennyezők feldúsulhatnak, és a nem megfelelő szellőztetés a közösségi terekben növeli a légúton terjedő fertőző betegségek (például az influenza, RSV és más vírusok) terjedésének kockázatát és ronthatja a krónikus légúti betegségben szenvedők állapotát (például asztma, COPD)" - tetták hozzá.

A fűtési szezonban gyakran megemelkedő aeroszol részecske koncentráció a szív- és érrendszerre is káros hatással van: növelheti a szívinfarktus, a stroke és az akut szívelégtelenség kialakulásának kockázatát. Különösen fontos, hogy kerüljük a rossz minőségű tüzelőanyagok használatát, hiszen ezzel nemcsak saját, hanem környezetünk levegőjét és szeretteink egészségét is védhetjük - zárja az NNGYK.