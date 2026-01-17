2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Női küzd a rossz légszennyezéssel, miközben a városon keresztül sétál
Egészség

Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája

Pénzcentrum
2026. január 17. 15:00

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az alábbiakban mutatjuk, melyik magyar városokban nem ajánlott kimenni az utcára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szombaton közölt adatok szerint

  • Veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, továbbá Békéscsaba, Százhalombatta, Székesfehérvár, Várpalota, Kaposvár, Pécs, Győr és Mosonmagyaróvár levegőjének minősége.
  • Egészségtelen Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, Esztergom, Budapest, Tököl, Kecskemét és Eger levegőjének minősége.
  • Kifogásolt Sarród, Veszprém, Dorog, Szeged, Szolnok, Salgótarján, Debrecen, Nyíregyháza, Hernádszurdok és Oszlár levegőjének minősége.
  • A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnapig nyugodt, fagyos időjárás várható, a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként már az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége. Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási vagy akár a riasztási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Az NNGYK tanácsai szerint egészségtelen vagy veszélyes levegőminőség esetén javasolt kerülni a hosszas szabadban tartózkodást és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Kiemelték, hogy fontos, hogy a krónikus betegek sürgősségi gyógyszerei mindig kéznél legyenek. Kiemelten ajánlott a dohányzás mellőzése krónikus beteg, illetve kiskorú családtagok jelenlétében.

Tényleg életveszélyes sugárzást bocsátanak ki az elektromos autók? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat
"Bár a hideg időben sokan ritkábban szellőztetnek, a rövid, intenzív átszellőztetések elengedhetetlenek, mivel a beltéri légszennyezők feldúsulhatnak, és a nem megfelelő szellőztetés a közösségi terekben növeli a légúton terjedő fertőző betegségek (például az influenza, RSV és más vírusok) terjedésének kockázatát és ronthatja a krónikus légúti betegségben szenvedők állapotát (például asztma, COPD)" - tetták hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A fűtési szezonban gyakran megemelkedő aeroszol részecske koncentráció a szív- és érrendszerre is káros hatással van: növelheti a szívinfarktus, a stroke és az akut szívelégtelenség kialakulásának kockázatát. Különösen fontos, hogy kerüljük a rossz minőségű tüzelőanyagok használatát, hiszen ezzel nemcsak saját, hanem környezetünk levegőjét és szeretteink egészségét is védhetjük - zárja az NNGYK.
