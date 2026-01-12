Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne

A szokatlanul nagy hó és a nehéz közlekedési viszonyok miatt a Wolt ideiglenes extra díjat számol fel a rendeléseknél.

Az elmúlt napokban jelentős havazás borította be az ország nagy részét, ami az ételkiszállítást is megnehezíti.

Ilyenkor a vastag hótakaró és a csúszós utak miatt nehezebb a munka, valamint a rendelések száma is megnő, hiszen sokan maradnak inkább otthon a hideg időben, és választják a házhozszállítást, ha ebédelni, vacsorázni szeretnének.

A Wolt futárok Facebook-csoportjában küldött be valaki egy képernyőfotót, melyen az látható, hogy a rossz időjárás miatt extra díjat számoltak fel neki a kiszállításkor. Ezt több felhasználó is megerősítette.

Az extra díj oka valószínűleg az, hogy a hó miatti nehezebb és veszélyesebb a közlekedés a futárok számára, főleg azoknak, akik biciklivel teljesítik a rendeléseket.

