2026. január 12. hétfő Ernő
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A courier working for Wolt food delivery service on his scooter on a sunny afternoon in Copenhagen, Denmark.
Vásárlás

Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne

Pénzcentrum
2026. január 12. 14:14

A szokatlanul nagy hó és a nehéz közlekedési viszonyok miatt a Wolt ideiglenes extra díjat számol fel a rendeléseknél.

Az elmúlt napokban jelentős havazás borította be az ország nagy részét, ami az ételkiszállítást is megnehezíti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ilyenkor a vastag hótakaró és a csúszós utak miatt nehezebb a munka, valamint a rendelések száma is megnő, hiszen sokan maradnak inkább otthon a hideg időben, és választják a házhozszállítást, ha ebédelni, vacsorázni szeretnének.

A Wolt futárok Facebook-csoportjában küldött be valaki egy képernyőfotót, melyen az látható, hogy a rossz időjárás miatt extra díjat számoltak fel neki a kiszállításkor. Ezt több felhasználó is megerősítette.

Az extra díj oka valószínűleg az, hogy a hó miatti nehezebb és veszélyesebb a közlekedés a futárok számára, főleg azoknak, akik biciklivel teljesítik a rendeléseket. 
 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #közlekedés #havazás #időjárás #hó #futár #díj #étel #szállítás #szolgáltatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:10
15:03
14:32
14:14
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2
3 hete
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
3
4 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
4
2 hete
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
5
4 hete
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 13:02
Ausztriában szinte ingyen van, nálunk luxuscikk: nincs mit tenni, brutális pénzt fizetnek a magyar nők
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 12:16
Kiadták a riasztást: délután már jön az ónos eső, ezeket a megyéket éri el legelőször
Agrárszektor  |  2026. január 12. 14:31
Lehullt a lepel: árt vagy használ a rengeteg hó a magyar földeknek?