A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
A szokatlanul nagy hó és a nehéz közlekedési viszonyok miatt a Wolt ideiglenes extra díjat számol fel a rendeléseknél.
Az elmúlt napokban jelentős havazás borította be az ország nagy részét, ami az ételkiszállítást is megnehezíti.
Ilyenkor a vastag hótakaró és a csúszós utak miatt nehezebb a munka, valamint a rendelések száma is megnő, hiszen sokan maradnak inkább otthon a hideg időben, és választják a házhozszállítást, ha ebédelni, vacsorázni szeretnének.
A Wolt futárok Facebook-csoportjában küldött be valaki egy képernyőfotót, melyen az látható, hogy a rossz időjárás miatt extra díjat számoltak fel neki a kiszállításkor. Ezt több felhasználó is megerősítette.
Az extra díj oka valószínűleg az, hogy a hó miatti nehezebb és veszélyesebb a közlekedés a futárok számára, főleg azoknak, akik biciklivel teljesítik a rendeléseket.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.
Így alakul a boltok nyitvatartása újévkor: eddig lesznek nyitva az élelmiszer- és bútorboltok, barkácsáruházak, drogériák
December 31 nyitvatartás szempontból kivételes nap a boltokban: sok üzlet a megszokott rendtől eltérően hamarabb zár, vagy már ki sem nyit.
A The European Correspondent két, a Lidlből származó adatgyűjtése rávilágít arra, hogy a mindennapi élelmiszerek költségei jelentősen eltérnek Európa-szerte.
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
37 márka 124 fej- és fülhallgatóját – 91 fülhallgató, 33 fejhallgató – vizsgálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Hihetetlen árak a parlamenti étteremben: potom pénzért ebédelhetnek a politikusok, mutatjuk a friss étlapot
Az Országház éttermének étlapja ritkán látható bepillantást ad abba, milyen árakon ebédelhetnek a parlamentben dolgozók.
A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.