Mi minden lesz nyitva karácsonykor: ezek a boltok, patikák nem zárnak be szenteste és december 25-én, 26-án sem

Az ünnepi időszakban sok hely zárva tart, de nem minden! Összegyűjtöttük, hogy mire számíthatsz karácsonykor és a két ünnep között: mikor mennek a kukásautók, mely kormányablakok fogadnak ügyfeleket, és hol lehet vásárolni az utolsó pillanatban. Ha nem akarod, hogy a karácsonyi készülődés közepette meglepetések érjenek, nézd át a részleteket!

Karácsony közeledtével mindenki igyekszik az utolsó simításokat elvégezni – ajándékokat vásárolni, a hűtőt feltölteni, a lakást ünnepi díszbe öltöztetni. Azonban nem árt észben tartani, hogy december 24-től kezdve sok üzlet, szolgáltató és hivatal zárva tart, hiszen ezek a napok a pihenésről és a családi együttlétről szólnak.

De mi van, ha valami fontos mégis kimarad? Egy váratlan gyógyszerhiány, kifogyott tej, vagy éppen egy last-minute szükséglet, ami nem tűr halasztást. Bár a legtöbb helyen bezárják a kapukat, akadnak kiskapuk: ügyeletes gyógyszertárak, benzinkutak, és néhány speciális bolt, amelyek az ünnepek alatt is elérhetők.

Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a helyeket, amelyek karácsonykor is nyitva tartanak – hogy az ünnepek alatt is minden gördülékenyen menjen, és semmi ne árnyékolja be a meghitt pillanatokat.

Mi lesz mégis nyitva karácsonykor?

Boltok

Ökölszabály szerint munkaszüneti napon csak speciális helyzetben lehet nyitva bolt. De kezjdük az elején, december 24-e még nem munkaszüneti nap, ezért a legtöbb bolt, ha rövidebben is, de nyitva lesz december 24-én. Ezek a következők:

Tesco, Spar, Auchan, Penny, Aldi 12 óráig nyitva lesz.

Szombati nyitva tartás szerint fog üzemelni pl. az Euronics.

December 25-26-án viszont ezeknek a boltoknak a többségének törvényi kötelezettsége zárvatartani. Ám itt is vannak kiskapuk, például ha egy üzlet benzinkúton is, vagy olyan kiemelt helyen is üzemeltet egységet, mint egy repülőtér, azok bizony nyitva lehetnek. Ilyen egységei pedig bizony többek között a Tescónak, a Sparnak is vannak.

Azt sem szabad elfelejteni, ha a tulaj vagy annak családja áll a pult mögött, gyakorlatilag bármilyen üzletegység kinyithat munkaszüneti napon is. Így például kisboltok, éjjel-nappalik szinte biztosan nyitva lesznek karácsonykor is, igaz.

Patikák

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint a december 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig ügyelnek. December 25-én, valamint 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

Az ilyen patikákat könnyen megtalálhatjuk egy online keresőben. A korábban OGYÉI, jelenleg NNGYK aktuálisa tájékoztatása elérhető a honlapon, ahol a Gyógyszertár-keresőben ügyeletes és készenléti patikákat is lehet találni. Először is állítsuk be a vármegyét a jobb felső menüben, majd az ügyeletes gyógyszertár alpontnál kiválaszthatjuk akár a települést is. Ne felejtsük el a dátumot is beállítani!

Piacok

A tavalyi évhez hasonlóan idén is várják a vásárlókat Budapest Főváros hét kiemelt vásárcsarnoka és hat üzletközpontja az ünnepi időszakban. December 24-én délig nyitva tartanak a Nagycsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, valamint a Kórház utcai Vásárcsarnok. Az üzletközpontok közül a Flórián téri Üzletközpont, a Liget téri, a Nagysándor József utcai, a Szentendrei úti és a Tétényi úti üzletek is ezen a napon délig várják a vásárlókat.

Hivatalok

Hivatalok munkaszüneti napon értelemszerűen nem lesznek nyitva, így célszerű az előre tervezhető ügyeket december 23-áig elintézni. A két ünnep között a Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.) csak személyazonosító okmányok ügyintézésére, valamint sürgősségi és azonnali (1-3 napon belüli) útlevelek átvételére lesz lehetőség.

December 30-án és 31-én országszerte 22 kormányablak lesz nyitva 8 és 12 óra között. Ezek közül 18 vármegyeszékhelyen, a fővárosban három helyszínen, Pest vármegyében pedig a Dunakeszi kormányablakban lehet majd ügyeket intézni. Az ekkor elérhető szolgáltatások közé tartozik a személyi okmányokkal és a lakcímmel kapcsolatos ügyintézés, a digitális állampolgárság-regisztráció, a diákigazolvány (NEK), a TAJ-kártya és az európai egészségbiztosítási kártya igénylése.

A kormányhivatali műszaki vizsgaállomásokon és a földhivatalokban az ünnepek alatt szünetel az ügyfélfogadás, és csak január 3-án nyitnak újra. Az igazgatási szünet ideje alatt a kormány- és járási hivatalok továbbra is ellátják a halaszthatatlan hatósági feladataikat, azonban az online benyújtott kérelmek és a folyamatban lévő ügyek határidejébe ez az időszak nem számít bele.

Szemétszállítás

A karácsonyi ünnepek alatt Budapesten és az agglomerációs településeken a kommunális és szelektív hulladék elszállítása a megszokott rend szerint zajlik. Az ünnepeket követően a hulladékudvarok, valamint a szemléletformáló és újrahasználati központok is a szokásos nyitvatartás szerint várják a környezettudatos lakosságot.

Fürdők

Érdemes megnézni a fürdők nyitvatartását is, mert ezek közül sok bizony nyitva lesz nem csak december 24-én, de december 25. vagy 26-án is. Itt a fővárosi és vidéki listánk a témában!