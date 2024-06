Itt nyílik az első Mere bolt Magyarországon: ezzel megkezdődhet az orosz diszkont terjeszkedése

Valóban megjelent Magyarországon és szervezi az első boltja, illetve boltjai megnyitását az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere – értesült piaci forrásokból a Világgazdaság. Ezzel eldőlt, hogy az orosz boltlánc terjeszkedési szándéka hazánkban valós, ugyanakkor az, hogy sikerül-e a Mere boltnyitása, azt jelenleg még bizonytalanság övezi.

Ahogy arról a Péncentrum is beszámolt, április elején röppent fel a hír, hogy az orosz diszkont belép a magyar piacra. A tervekről annyit lehetett tudni előzetesen, hogy az elkövetkező évben húsz üzletet nyitnának Budapesten és az agglomerációban, valamint hogy három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni 700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett. Ezek a tervek már akkor erősen túlzónak tűntek, ezért kétségek merültek fel, lehet-e hinni a híreszteléseknek.

A lap friss információi most tisztázzák, hogy a Mere komolyan gondolja a magyarországi terjeszkedését. Kiderült, hogy már a konkrét boltok helyszínéről is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak. Az előzetes hírekhez képest egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt, tehát összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon - írja a lap. A többkörös terjeszkedés is akkor valósulhat meg, ha a boltok fogadtatása indokolja.

Az első etapban a boltok Budapesten és az agglomerációjában kezdenék meg a működésüket, majd a vidéki nagyvárosok következnének, végül pedig a kisebb településeken is megjelennének - írják. A névtelen forrás szerint az orosz lánc távlati, 5-10 éves célkitűzése, hogy legfeljebb száz Mere boltból álló hálózatot hozzanak létre. A lap arról is értesült, hogy a Mere már a Covid előtt tervezte a magyarországi piacra lépést, de ezt a járvány keresztülhúzta.

A Mere mostanra legalább húsz főt foglalkoztatnak, akik részben a boltok nyitásáért és a szükséges adminisztráció elvégzéséért, részben pedig az áruk beszerzéséért felelnek - írják. A tulajdonosok arra számítottak, hogy a magyarországi terjeszkedés a szerbiaihoz hasonlóan flottul alakulhat, de tévedtek a gyors procedúrát illetően. Háromszor is kicsúsztak az első boltnyitás tervezett dátumából, a legutóbbi május legvége volt - írja a lap. A Mere azt is világossá tette, hogy nem gondolja meg magát és nem fogja feladni a magyarországi piacszerzést.

Betehet a Mere terveinek a plázastop?

Hamarosan benyújtásra kerül a boltnyitáshoz szükséges dokumentáció, amelyre az úgy nevezett plázastop miatt van szükség: ez alól a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal adhat felmentést, ez az illetékes szakhatóság a nagyobb kereskedelmi építmények építéséhez, bővítéséhez. A nyár végére születhet döntés, hogy a Mere zöld lámpát kap-e a lap szerint.

Azt is megtudták: a Mere nem akar új üzleteket építeni, hanem már meglévő épületeket alakítana át. A lánc kifejezetten olcsó, de nagy, 1000 négyzetméteres alapterületű csarnokokat keres, amely ideális a raklapos szortiment kihelyezésére. Bár nehezen haladnak, vannak már konkrétumok. A lap információi szerint aláíráshoz közeli a szerződés Budapesten a IV. kerületben, egy újpesti ingatlan bérléséről, ahogy Vácon és Szegeden is. A legnagyobb eséllyel

az újpesti lehet az első Mere bolt Magyarországon.

Ha nem lesz több késlekedés, még az idén megnyílhat, de ennek előfeltétele, hogy megkapják a hatósági engedélyeket. Mindenesetre a konkrét boltok kialakítása már szinte villámgyors folyamat, pár hét alatt felkészítik őket a vásárlók fogadására. Ennek költsége boltonként nagyjából 200 millió forint, vagyis a Mere az első öt magyarországi üzletére egy milliárd forintot fordíthat. A források ehhez a rendelkezésre állnak, ahogy a bolti munkaerő felvételéhez is. Az oroszok úgy számolnak, hogy üzletenként 10-10 főt alkalmaznának.

Nemcsak a Mere pályázik a magyar piacra

Ahogy arról a Pénzcentrum hírt adott, a Lidl testvérboltja, a Kaufland is közel van a tűzhöz, hiszen sok szomszédos országban jelen van. A boltlánc ráadásul folyamatosan bővíti működését azokban az országokban, ahol jelen van, rendszeresen nyit új üzleteket különböző helyszíneken, hogy erősíteni tudja piaci jelenlétét. Lehet, hogy csak idő kérdése, mikor szánják el magukat a magyarországi belépésre.

