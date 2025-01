Itt a Mere orosz diszkont árlistája: jóval olcsóbb, mint az Aldi, Lidl, Spar

Világgazdaság Link a vágólapra másolva

A MERE, az orosz diszkontlánc régóta várt magyarországi debütálása egyre közelebbinek tűnik, ám a cég tervezett árstratégiája továbbra is kérdéseket vet fel. Egy frissen megszerzett árlista szerint a MERE termékei akár 10-20 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint a már jelen lévő versenytársaké, ugyanakkor a kínálat szűkebb lenne, és számos alacsony értékű, esetleg ismeretlen márkát tartalmazna. Az első üzletek 2025 első felében nyílhatnak, de a pontos időpont továbbra is bizonytalan. A magyar piac és a vásárlók kíváncsian várják, hogy az ígért kedvező árak valóban megjelennek-e a boltok polcain.

Az orosz MERE diszkontlánc magyarországi megjelenése régóta várat magára, azonban a vg.hu által megszerzett árlista betekintést nyújt a vállalat tervezett árstratégiájába. A dokumentum szerint a MERE termékei akár 10-20 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, mint a hazai piacon már jelen lévő diszkontláncok kínálata - tudósított a vg.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A december végi állapotot tükröző, de folyamatosan frissülő árlista alapján a MERE jelentős árelőnyt kínálna számos népszerű termékkategóriában. Az orosz lánc kínálata azonban szűkebb lenne a hazai vásárlók által megszokottnál, mindössze körülbelül 500 különböző terméket tartalmazna, melyek között sok alacsony értékű, a magyar fogyasztók számára esetleg ismeretlen márka is szerepelne. Az alkoholos italok terén például egy liter almabor 846 forintba kerülne, szemben a versenytársak 1000 forint feletti árával. A vodka literenkénti ára 4341 forint lenne, ami 20 százalékos megtakarítást jelentene a legolcsóbb konkurens ajánlathoz képest. Az alapvető élelmiszerek esetében is jelentős különbségek mutatkoznak: a búzaliszt kilogrammonként 800 forint alatt maradna, míg máshol ez az ár 1000 forint körül mozog. A tejtermékek piacán szintén komoly árelőnyt ígér a MERE. A 25 százalékos zsírtartalmú tejföl kilós ára például 910 forint lenne, szemben a versenytársak 1010 forint feletti árával. A rizs és a tészta esetében is 10-20 százalékos árkülönbség mutatkozik a MERE javára. Az étolaj, cukor és só területén is jelentős megtakarítást kínálna az orosz lánc. Az étolaj literje 471 forint lenne, ami 20 százalékos leárazást jelent a versenytársaknál talált 590 forintos árhoz képest. A cukor és a só kilónkénti ára is 10-20 százalékkal alacsonyabb lenne, mint a jelenlegi piaci szereplőknél. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A húskészítmények és halrudak esetében is versenyképes árakat ígér a MERE. A kolbászok kilós ára 20 százalékkal lenne alacsonyabb a konkurenciához képest, míg a halrudacska kilónként 1850 forintba kerülne, szemben a versenytársak 2300 forint feletti áraival. A MERE legfrissebb ígérete szerint 2025 első felében nyitnák meg első üzleteiket Magyarországon. Ez a bizonytalan időpont azonban kétségeket ébreszt a vállalat szándékainak komolyságát illetően, és negatívan befolyásolhatja a potenciális beszállítói kapcsolatokat. A magyar fogyasztók és a piac szereplői továbbra is kíváncsian várják, hogy az ígéretes árak valóban megjelennek-e a hazai kiskereskedelmi piacon.

Címlapkép: Getty Images

