2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi vásárlás egy szupermarketben, miközben a költségvetés. Az infláció miatt alacsony árakat keres. Anglia északkeleti részén él.
Gazdaság

Szárnyal a fogyasztás, zuhan a beruházás – kettős kép a magyar gazdaságról

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 08:32

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A KSH legfrissebb adatai szerint az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal bővült. 2025 első félévében a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,1%-kal alulmúlta a 2024 azonos időszakit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak.

Az építőipar hozzáadott értéke 4,3%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítménye 3,3, azon belül a feldolgozóiparé 4,4%-kal visszaesett az előző év azonos időszakihoz képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a fémfeldolgozási termék gyártása járult hozzá a csökkenéshez, illetve az egyéb jármű gyártása fékezte leginkább az ipar visszaesését. A mezőgazdaság hozzáadott értéke 11,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,3%-kal emelkedett.

A legnagyobb növekedés (6,5%) a művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások nemzetgazdasági ágban következett be. A információ, kommunikáció hozzáadott értéke 6,3, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 3,2, az oktatásé 2,9, a pénzügyi, biztosítási tevékenységé 2,2%-kal bővült. A kereskedelem teljesítménye 1,8, a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenységé 0,8%-kal emelkedett. A szállítás, raktározás ág hozzáadott értéke 0,2%-kal bővült. A humánegészségügyi, szociális ellátás 0,1, a közigazgatás 0,5, az ingatlanügyletek teljesítménye 0,7%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2025. II. negyedévi 0,1%-os növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, azon belül leginkább az információ, kommunikáció ág bővülése járult hozzá pozitívan (0,9, illetve 0,2 százalékponttal). Az építőipar teljesítménye 0,2 százalékponttal segítette a növekedést, míg az iparé 0,7, a mezőgazdaságé 0,3 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdaság teljesítményét. A termékadók és -támogatások egyenlege nem befolyásolta számottevően a GDP volumenét.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A magyar háztartások fogyasztása tovább nőtt a második negyedévben: 4,5%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát – derül ki a friss statisztikákból.

A legnagyobb tételt jelentő háztartási fogyasztási kiadások 5,0%-kal emelkedtek, ezen belül a hazai fogyasztás 4,9%-kal bővült. Szinte minden kategóriában növekedést mértek:

  • tartós termékek: +6,2%,
  • féltartós termékek: +3,9%,
  • nem tartós termékek: +5,6%,
  • szolgáltatások: +4,6%.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 1,9%-kal nőtt, a közösségi fogyasztás közel 10%-kal ugrott meg, míg a nonprofit szervezetektől származó juttatások is 5,7%-os bővülést mutattak. Ennek eredményeként a végső fogyasztás összességében 5,3%-kal emelkedett.

A beruházási oldalon viszont már nem ilyen kedvező a kép: a bruttó állóeszköz-felhalmozás 7,0%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, ami mind az építési, mind a gép- és berendezésberuházások visszaesésének következménye. A bruttó felhalmozás így 0,9%-kal csökkent. Mindezek ellenére a fogyasztás és felhalmozás eredőjeként a belföldi felhasználás a második negyedévben 3,8%-kal bővült.
Címlapkép: Getty Images
#ksh #kalkulátor #fogyasztás #adatok #bruttó #szolgáltatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:46
09:32
09:14
09:01
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 1. 17:04
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 1. 16:57
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A ban...
MEDIA1  |  2025. szeptember 1. 16:22
Újabb csapás az RTL-re - folytatódik a lejtmenet, a menedzsment továbbra is sikerkommunikációval reagál
Újabb rossz hónapot zárt az RTL: a TV2 főműsoridőben és csatornacsoportként is legyőzte - a Nielsen...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 31. 16:24
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreen...
Holdblog  |  2025. augusztus 31. 11:15
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 1.
Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?
2025. szeptember 1.
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
2025. szeptember 1.
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
2
1 hete
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
3
5 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
4
2 hete
Most érkezett! Robbanás történt a Barátság kőolajvezetéknél: leállt a szállítás Magyarország felé
5
3 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 05:27
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 03:56
TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 08:59
Különös dolog jön szeptember 7-én Magyarországon: csak 82 percig fog tartani