A Pénzcentrum most összeszedte, hogy a szakértők és a szakma, hogyan reagált az utóbbi időben az árréstop hatásaira.
Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, dobd ki!
Az Alanex Kft. több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki. Bár az összetevő nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, a vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megkezdte az érintett tételek kivonását és megsemmisítését.
Az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent.
Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
Kiszerelés : 40g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
Kiszerelés : 90g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.04./ 2026.04.07
Kiszerelés : 350 g/120 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben.
A karácsonyt megelőző időszakban a Rossmann-üzletek a megszokott rendben lesznek nyitva, 24-ém azonban zárva tartanak.
Horror áron mérik a szaloncukrokat 2025-ben: össze is ment, drágább is lett a karácsony slágerédessége
Még el sem kezdődött az advent, de már tombol a szaloncukor-láz. Csak az íze maradt a régi – a mérete és az ára viszont egészen...
Közeledik a Black Friday, amikor egymást érik a hatalmas kedvezményeket ígérő hirdetések.
Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején.
A REGIO JÁTÉK legfrissebb, közel 3000 fős felmérése szerint a felnőttek körében látványosan erősödik a játék iránti érdeklődés.
Évek óta viták vannak a magyar kormány által bevezetett kiskereskedelmi különadó miatt, az osztrák gazdasági miniszter most azt követelte Brüsszeltől, hogy avatkozzon közbe.
Csaknem 250 millió forint értékű hamis ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy nagykanizsai házaspárnál – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség.
Október 30-tól, csütörtöktől elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, amikben a pékségek egyik sztárját, a vajas croissant árát hasonlítottuk össze.
Ezek még igazi édességek voltak: retró sztártermékek lepik el a Lidl polcait, indul a roham ilyen akció csak párszor van egy évben
A Lidl retró akciójában igazi időutazás várja a vásárlókat: a polcokon újra feltűnnek a gyerekkor ízei és a klasszikus édességek.
Egy teszt során kiderült, hogy a Csehországban kapható 'magyar szalámi' utánzatok jelentős minőségi problémákkal küzdenek.
A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak...
Az idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben, de a Kamara szerint így is lesz elég belőle.
Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait.
Az élelemiszerárak március óta 5 százalék alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7 százalékra mérséklődött.
Miért kerül ugyanaz az élelmiszer háromszor annyiba Svájcban, mint Magyarországon vagy épp fordítva? Fedezzük fel együtt az európai árkülönbségek okait!
Itt egy kisebb vagyon jár a visszaváltott üvegekért: így fedezik belőle sokan a méregdrága bevásárlást is
Kevesen tudják azonban, hogy a rendszer nem egységes Európában: országonként eltérő betétdíjak vannak.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.