2025. október 30. csütörtök
19 °C Budapest
kakukkfű, petrezselyem, koriander, oregánó, bazsalikom és rozmaring.
Te is vettél ilyen fűszert mostanában? Inkább ne használd, dobd ki!

Pénzcentrum
2025. október 30. 13:29

Az Alanex Kft. több fűszertermékét is visszahívja a boltokból és a fogyasztóktól, miután az Oregánó morzsolt nevű termékben olívalevél jelenlétét mutatták ki. Bár az összetevő nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, a vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megkezdte az érintett tételek kivonását és megsemmisítését.

Az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termék fogyasztása élelmiszer-biztonsági kockázatot nem jelent.

Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
Kiszerelés : 40g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
Kiszerelés : 90g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.04./ 2026.04.07
Kiszerelés : 350 g/120 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
 

Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Címlapkép: Getty Images
