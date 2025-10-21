2025. október 21. kedd Orsolya
Kilátás a piszkos konyhára
Vállalkozás

Gyomorforgató állapotok miatt zárt be egy pékséget a Nébih + videó

Pénzcentrum
2025. október 21. 11:59

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket állapítottak meg egy baracskai sütőipari üzem ellenőrzésekor. A hatóság a feltárt jogsértések okán az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, valamint csaknem 500 kg élelmiszert vont ki a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.

A baracskai sütőipari üzemben súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságokat tártak fel a Nébih szakemberei egy helyszíni ellenőrzés során. Az üzem egész területe koszos, szennyezett, takarítatlan volt, több helyiségben a kézmosóknál hiányoztak a higiénikus kézmosás feltételei. Élő és elpusztult rovarok (muslica, légy, csótány) voltak az üzem egész területén. A kelesztő szekrényekből a kondenzvíz a padozatra és egy vödörbe folyt. A kelesztő, sütő helyiségben található tálcák koszosak, erősen szennyezettek, a péklapát vége töredezett volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A higiéniai problémákon túl az ellenőrök megállapították, hogy az élelmiszer-vállalkozás az előállított panírmorzsa és pizza élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomonkövetési dokumentációt nem vezetett.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. A hatóság továbbá 9 tétel, mindösszesen 488,84 kg nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési és -fogyaszthatósági idejű élelmiszert vont ki haladéktalanul a forgalomból, valamint megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását.

A szakemberek elrendelték az üzemben előállított, még megfelelő minőségmegőrzési idővel rendelkező panírmorzsa és pizza tételek forgalomból való visszahívását is.

Az egység az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonsági hibák és hiányosságok javítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően, folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása még folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
