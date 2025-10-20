A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Miközben a világon több százmillió ember éhezik, évente mégis több mint egymilliárd tonna élelmiszert dobunk a kukába. Legtöbbször a felhalmozott készételetek, pékáruk, a zöldséget és gyümölcsök végzik így, de egy sor más élelmiszer is erre a sorsra jut. A pazarlás szinte a világ minden országában megfigyelhető, ugyanakkor azért vannak e tekintetben jó példák is, és összességében Magyarország is jó úton jár. Lássuk is a részleteket!
„Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátás 8–10 százalékáért felelnek” – áll a Holdblog egy korábbi Facebook-bejegyzésében. A tőzsdei és befektetési portál megjegyzi, az élelmiszerhulladék nemcsak gazdasági pazarlás, hanem klímakárosító tényező is: amennyiben országként mérnénk, a világ negyedik legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátója lenne – közvetlenül Kína, az USA és India után. Ez önmagában elegendő ok lenne ahhoz, hogy komolyan vegyük a globális élelmiszerpazarlás kérdését, ám a számok megrázók. „Napi szinten – még bő fél kilogrammos koszttal kalkulálva is – több milliárd adagot dobunk ki” – áll a bejegyzésben.
A Föld minden éhezője jól lakhatna, ha visszafognánk magunkat
Az élelmiszerpazarlás valóban napjaink egyik legsúlyosabb társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági problémája. „A legóvatosabb becslések szerint is elpocsékoljuk a bolygón megtermelt ételek egynegyedét, miközben 700 millió ember éhezik a Földön napi szinten” – vázolta a helyzetet a Pénzcentrumnak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az élelmiszermentő szervezet szerint az említett veszteségek visszafogásával viszont akár az összes éhezőt el lehetne látni. Ezen felül az Élelmiszerbank rávilágított arra is, hogy a pazarlás a környezetet is rombolja – ugyanis amikor az ételt kidobjuk, az előállításába fektetett emberi munka is értelmét veszti.
Csakúgy, mint a rengeteg víz, amivel a növényeket locsoltuk vagy a később bennünket hússal ellátó, ám még élő állatot itattuk. De elképesztő mennyiségű üzemanyag is kárba vész, ami a termelés gépeihez, az élelmiszerek feldolgozóüzemekbe, nagy- és kiskereskedőkhöz, valamint az otthonunkba szállításhoz szükséges. Mindezen felül rengeteg hűtési és fűtési energia is oda lesz a feldolgozás, kereskedelem és a vendéglátás során.
Az élelmiszerveszteség tehát mindezek által nagymértékben hozzájárul a klímakatasztrófához
– közölte a szervezet.
S hogy a világ milyen élelmiszereket pazarol leginkább? Nos, a háztartásokban a készételek, a pékáru, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek teszik ki a pazarlás több mint 80 százalékát. A veszteségek okai között pedig egyértelműen a figyelmetlenség bukkan fel: a „megfeledkeztem róla, és megromlott”, a „túl sokat vásároltunk és megromlott” vagy a „túl sokat szedtem a tányéromra”. Ám emellett olyan kifogások is megjelennek az ételeket kidobók körében, mint a „konyhai baleset történt: odaégett az étel” vagy a „túl nagy volt a kiszerelés, és megmaradt a doboz alján”.
Hiába az egekbe szökő élelmiszerárak, évi több százezer tonna kaját dobunk a szemétbe
A globális adatok után pedig kanyarodjunk át a magyar helyzetre, hiszen probléma hazánkban is akad bőven az élelmiszerpazarlás terén! Ám mielőtt a konkrét adatokat közölnénk, azelőtt gyorsan vessünk egy pillantást a pazarlást leginkább befolyásoló, az elmúlt időszakban mért élelmiszerinfláció mértékére. Amiről joggal gondolhatjuk úgy, hogy ha valami, akkor a magas ár aztán rá tudja kényszeríteni az embert arra, hogy jobban megbecsülje a tányérjára kerülő ételeket. Nos, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén szeptemberben 4,7 százalékkal volt magasabb az élelmiszerinflácó a 2024. azonos időszakihoz viszonyítva.
A csokoládé, kakaó ára 19,2, a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1, a gyümölcs-, zöldségléé 11,9, a büféáruké 9,5 százalékkal nőtt. Az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 9,2, az étolajé, valamint a házon kívüli étkezésé 8,4-8,4 százalékkal volt magasabb. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,0, a liszté 12,0, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5 százalékkal mérséklődött.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
De ezekből az adatokból valóban az következik, hogy a magyarok kevésbé pazarolnak? „A Nébih 2016 óta követi nyomon az élelmiszerhulladékok mennyiségét a magyar háztartásokban. A legfrissebb eredmények (2024.) alapján fejenként átlagosan 59,7 kg élelmiszerhulladékot termelünk a háztartásunkban egy év során, amely a teljes lakosságra vetítve 570 ezer tonna. Az összes élelmiszerhulladéknak a 36 százaléka elkerülhető, vagyis a tiszta pazarlást odafigyeléssel és előre tervezéssel akár 0-ra csökkenthetnénk” – szögezte le a Pénzcentrumnak a magyar élelmiszerhatóság, a Nébih. Szerintük egy magyar ember a háztartásában 21,5 kg élelmiszert pazarol évente, amely a teljes lakosságra vetítve évi 205 ezer tonna pazarlást jelent.
Érdekesség, hogy bár az adatok sokkolók, a Nébih által nyilvántartott hosszú távú trend mégis kedvező: 2016-hoz képest 35 százalékkal csökkent a pazarlás mértéke hazánkban, ami jelentős előrelépést jelent a lakossági tudatosság terén. A pazarlás visszafogásának szempontjából a legkedvezőbb év a 2021-es volt, amikor a Covid–19 járvány hatásai egyértelműen érezhetők voltak: sokan több időt töltöttek otthon, gyakrabban főztek maguknak, és tudatosabban gazdálkodtak az élelmiszerekkel. Ennek eredményeként az elkerülhető élelmiszerhulladék mennyisége csökkent, míg a nem elkerülhető hulladék (például zöldséghéj, tojáshéj, csont, kávézacc) megnőtt, hiszen több étel készült otthon.
Az élelmiszerhatóságnál egyébként rákérdeztünk arra is, hogy ők mit látnak, a pazarlás mértéke és az általános életszínvonal összefüggnek-e? Ezzel kapcsolatban leszögezték: a hazai és nemzetközi kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a két terület között összefüggés fedezhető fel, de nem egyszerű ok-okozati viszonyról van szó. A jobb módú háztartások ugyanis jellemzően többet pazarolnak, míg az idősebbek, a nők, illetve azok, akik valamilyen élelmiszer-termelési tevékenységet is folytatnak, jóval tudatosabban bánnak az élelmiszerekkel. Ezzel szemben a kisgyermekes családok körében az élelmiszerhulladék mennyisége meghaladja az átlagot, részben az időhiány és a tervezési nehézségek miatt.
Vannak bezzegországok, de azért a magyarok is jó úton járnak
Jó hír azonban, hogyha minden jól megy, akkor a következő évektől egyre kevesebb élelmiszerhulladékkal számolhatunk, az élelmiszerpazarlás visszaszorítása ugyanis 2025-ben uniós szintű célkitűzéssé vált. Eszerint a tagállamoknak 2030-ra együttesen legalább 10 százalékkal szükséges csökkenteniük a feldolgozás és gyártás területén keletkező, míg 30 százalékkal a háztartásokban és a vendéglátásban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét a 2021–2023-as időszak átlagához képest. „Ez a cél a tagállamok számára iránytűként szolgál, és egyre több országban nemzeti programok formájában is megjelenik” – hívta fel a figyelmet a Nébih. Hozzátették, a tagállamok közül több ország már most is kiemelkedő eredményeket ért el:
- Hollandia több mint egy évtizede hároméves ciklusokban méri a háztartási élelmiszerhulladékot, és 2010 és 2019 között 29 százalékos csökkenést ért el a „Food Waste Free United” nemzeti programnak köszönhetően;
- Svédország 2012 óta méri az élelmiszerhulladék szintjét, ami alatt 2025-re 20 százalékos, 2030-ra 50 százalékos csökkentést tűzött ki célul;
- Németországban a Munchoz hasonló „Too Good To Go” kezdeményezés vált országos sikerré.
A Magyar Élelmiszerbank mindeközben arról számolt be, hogy bár a jelenlegi adatok nem túl kedvezőek, azért büszkék lehetünk a magyar innovációra is, hiszen sehol nem mentenek annyi melegételt a kontinensen, mint nálunk. „A Magyar Élelmiszerbank több mint 600 ezer adag melegételt mentett meg az elmúlt két évben céges rendezvényekről, iskolai menzákról és szállodákból, kisebb éttermekből” – közölték.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Október 23-ból egy négynapos hosszúhétvége kerekedik, azonban nem ez lesz utolsó az idén, hogy az ünnep mellett zárva tartanak a boltok.
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.
2025-ben már mesterséges intelligencia is segíti a csalókat.
Őrületes akcióval nyitja meg első magyar üzletét a SharkNinja: ilyen cuccokat árulnak, most akár féláron is
Az első vásárlók akár féláron is megvásárolhatják a nagy teljesítményű Shark háztartási kisgépeket vagy a hajszárító- és formázó eszközöket, illetve a Ninja okos konyhai eszközeit.
Ennek nem fognak örülni a sörkedvelők: bekeményítenek a sörgyárak, jelentősen drágulhatnak ezek sörök a jövőben
Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt.
A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
A Bizottságra egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel az alkohol rákkeltő kockázatairól szóló vita politikai színtérre lépett.
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.