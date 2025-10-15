2025. október 15. szerda Teréz
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pittsburgh, USA. Február 19. 2025Új Aldi élelmiszerbolt a város Lawrenceville városrészében. Az Aldi egy népszerű német szupermarketlánc. Az első amerikai ALDI 1976-ban nyílt meg, ma már több mint 2400 üzlete van az Egyesült
Vásárlás

Új Aldi nyíilik Budapesten: jóval nagyobb lesz a zuglói diszkont, mint a hagyományos áruházak

Pénzcentrum
2025. október 15. 16:14

Az ALDI Magyarország további áruházzal bővíti magyarországi hálózatát, új üzletet nyit Budapest XIV. kerületében, Zugló új központjában, a Zenit Corsóban. A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.

A diszkontlánc megnyitotta legújabb áruházát Budapesten, Zugló szívében, a Zenit Corso bevásárlóközpontban. Ez a 187. magyarországi, egyúttal 48. budapesti üzlete, amely Zugló lakosainak, továbbá az itt dolgozóknak nyújt kényelmes bevásárlási lehetőséget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintegy 3000 négyzetméteres alapterületű áruházat fél év alatt alakították ki. Mind Budapest, mind Magyarország egyik legnagyobb alapterületű, illetve eladóterű Aldi üzlete várja a vásárlókat.

Tömegközlekedéssel és autóval is könnyen megközelíthető: a 3-as, 62-es és 62A jelű villamosok mellett a 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 112, 124, 125, 133E, 277, 907, 907A, 979 jelű autóbuszok is megállnak itt, míg a gépjárművel érkezőket a Zenit Corso 530 férőhelyes parkolója várja. A vásárlók számára 5000 Ft értékű vásárlás felett 1 óra ingyenes parkolás biztosított. A sorompórendszer jegy nélküli lesz, ezért a pénztárosok az összeghatár fölötti vásárlás esetén kedvezménybiztosító matricát adnak a vásárlóknak.

Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi
EZ IS ÉRDEKELHET
Kitört a batáta-háború a diszkontokban: durván alá ment a Lidl árazásának az Aldi
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?

Új üzletkoncepció: Budapesten most először

Az üzlet egy teljesen új belsővel nyílik meg: az áruházlánc még inkább megkönnyíti a vásárlók tájékozódását az üzletben, és tovább erősíti az összetartozó árucikkek csoportosítását az eladótérben. A bejáratnál a friss részleg fogadja a vásárlót: zöldség-gyümölcs, friss hús és virág. Ezt követően az első sorban a napi fogyasztáshoz és főzéshez szükséges alapvető élelmiszerek találhatók, aminek köszönhetően egyszerűbb összeválogatni az alapanyagokat egy recepthez. Egymás mellé kerültek a papíráru, a tisztítószer és a kozmetikai termékek. A széles folyosókon nagy bevásárlókocsikkal is akadálytalan a közlekedés. Megnövelték a hűtők hosszát, így a kényelmi hűtött termékek a korábbinál legalább kétszer nagyobb helyen sorakoznak. Csökkent a nem élelmiszer jellegű árucikkek kínálata és eladótere, így az élelmiszeres részleg nagyobb területet kapott. Magyarországon jelenleg mindössze öt ilyen kialakítású üzlet működik, Budapesten ez az első.

Nyitási kedvezmények

A 48. budapesti üzlet nyitásának alkalmából a vállalat kizárólag ebben az egységében rendkívül kedvező áron kínál mintegy 100 terméket, többek között friss húsokat, tejtermékeket, zöldségeket, gyümölcsöket, játékokat, konyhai gépeket és bútorokat. A frissen, helyben sütött pékáru október 16. és 18. között egységesen 20% kedvezménnyel vásárolható meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyitás napján az minden vásárlónak 4 darab, egyenként 2000 Ft értékű kupont adnak ajándékba, amelyeket legalább 15 000 Ft értékű vásárlás esetén kizárólag ebben az üzletben lehet beváltani 2025. október 20. és november 16. között.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Budapest #parkolás #aldi #diszkont #bevásárlóközpont #áruház #kedvezmény #zugló #nyitás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:45
16:30
16:14
16:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
2025. október 15.
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 15. szerda
Teréz
42. hét
Október 15.
A fehér bot nemzetközi napja
Október 15.
Az ölelés világnapja
Október 15.
A kézmosás világnapja
Október 15.
A vidéki nők világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
4 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
3
2 hete
Hivatalos: itt nyitja első üzletét az orosz Mere üzletlánc, rengeteg magyar vásárló indulhat útnak
4
6 napja
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
5
7 napja
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 17:02
Fontos határidő közeleg: több ezer magyart érint, a sorsuk múlik ezen - alig egy hónapjuk maradt
Pénzcentrum  |  2025. október 15. 16:02
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
Agrárszektor  |  2025. október 15. 16:31
Kemény, ami a magyar vágóhidakon zajlik: meglepő adatok láttak napvilágot