Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Vásárlás

Különleges Red Bull energiaitalt dob piacra az Aldi: ennyibe kerül, ez benne az extra

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 16:54

A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Erről lépésről tartott sajtóeseményt a két vállalat 2025. szeptember 29-én, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér, 399 forintért lesz elérhető a boltokban.

A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új ízű energiaital október 15-ig csak az Aldi üzletekben lesz elérhető. 

Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér lesz, és a termék 399 forintos áron lesz elérhető. A bevezetéssel kapcsolatban Pusztai Ádám, az Aldi Magyarország országos beszerzési igazgatója elmondta, "ez az együttműködés is lehetővé teszi, hogy a vásárlóink mindig újdonságokat fedezhessenek fel üzleteinkben."

Forrás: Pénzcentrum

Az eseményen elhangzott az is, hogy a termék az Aldi mint a 185 üzletében elérhető lesz. Megtudtuk azt is, hogy a diszkont energiaital szortimentje 8 márkatermékből és 5 sajátmárkás termékből áll. Az Aldi elmondta azt is, hogy az energiaitalokat ugyanolyan szigorúan árulják, mint az alkoholokat. 

Betartva azt, hogy Magyarországon immár tilos 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni

Az eseményen a RedBull szakértője elmondta, hogy egy ülésben nem érdemes 200mg-nál többet fogyasztani, és egy nap nem érdemes az ajánlások szerint 400mg-nél többet fogyasztani. A szakember elmondta azt is, hogy a koffein általában 30-40 perc alatt szívódik fel, de a felezési ideje 3-4 óra, de ez egyénileg változó lehet. Valakinél akár 2, de akár 8 óra is lehet.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #aldi #energiaital #penzcentrum #termék #red bull #limitált

