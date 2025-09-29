A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
Különleges Red Bull energiaitalt dob piacra az Aldi: ennyibe kerül, ez benne az extra
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Erről lépésről tartott sajtóeseményt a két vállalat 2025. szeptember 29-én, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér, 399 forintért lesz elérhető a boltokban.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új ízű energiaital október 15-ig csak az Aldi üzletekben lesz elérhető.
Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér lesz, és a termék 399 forintos áron lesz elérhető. A bevezetéssel kapcsolatban Pusztai Ádám, az Aldi Magyarország országos beszerzési igazgatója elmondta, "ez az együttműködés is lehetővé teszi, hogy a vásárlóink mindig újdonságokat fedezhessenek fel üzleteinkben."
Az eseményen elhangzott az is, hogy a termék az Aldi mint a 185 üzletében elérhető lesz. Megtudtuk azt is, hogy a diszkont energiaital szortimentje 8 márkatermékből és 5 sajátmárkás termékből áll. Az Aldi elmondta azt is, hogy az energiaitalokat ugyanolyan szigorúan árulják, mint az alkoholokat.
Betartva azt, hogy Magyarországon immár tilos 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az eseményen a RedBull szakértője elmondta, hogy egy ülésben nem érdemes 200mg-nál többet fogyasztani, és egy nap nem érdemes az ajánlások szerint 400mg-nél többet fogyasztani. A szakember elmondta azt is, hogy a koffein általában 30-40 perc alatt szívódik fel, de a felezési ideje 3-4 óra, de ez egyénileg változó lehet. Valakinél akár 2, de akár 8 óra is lehet.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
A desszertek értékesítésének 80%-át a sütemények és egyéb cukrászati finomságok teszik ki.
A kereskedők egyre korábban kezdik a karácsonyi szezon előkészítését, már augusztusban megjelennek az ünnepi termékek a boltokban.
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.