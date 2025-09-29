Különleges Red Bull energiaitalt dob piacra az Aldi: ennyibe kerül, ez benne az extra

A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Erről lépésről tartott sajtóeseményt a két vállalat 2025. szeptember 29-én, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér, 399 forintért lesz elérhető a boltokban.

A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon, aminek bevezetése során exkluzív partnerségre lépett az Aldival. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új ízű energiaital október 15-ig csak az Aldi üzletekben lesz elérhető.

Az új téli íz Fuji-alma és gyömbér lesz, és a termék 399 forintos áron lesz elérhető. A bevezetéssel kapcsolatban Pusztai Ádám, az Aldi Magyarország országos beszerzési igazgatója elmondta, "ez az együttműködés is lehetővé teszi, hogy a vásárlóink mindig újdonságokat fedezhessenek fel üzleteinkben."

Az eseményen elhangzott az is, hogy a termék az Aldi mint a 185 üzletében elérhető lesz. Megtudtuk azt is, hogy a diszkont energiaital szortimentje 8 márkatermékből és 5 sajátmárkás termékből áll. Az Aldi elmondta azt is, hogy az energiaitalokat ugyanolyan szigorúan árulják, mint az alkoholokat.

Betartva azt, hogy Magyarországon immár tilos 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni.

Az eseményen a RedBull szakértője elmondta, hogy egy ülésben nem érdemes 200mg-nál többet fogyasztani, és egy nap nem érdemes az ajánlások szerint 400mg-nél többet fogyasztani. A szakember elmondta azt is, hogy a koffein általában 30-40 perc alatt szívódik fel, de a felezési ideje 3-4 óra, de ez egyénileg változó lehet. Valakinél akár 2, de akár 8 óra is lehet.