Megjelent Orbán Viktor bolti rendelete: minden vásárlót érint, erről tudni kell

A kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot, amely eredetileg augusztus végén járt volna le - a rendelet megjelent a Magyar Közlönyben. A döntést Orbán Viktor írta alá, miközben a kereskedelmi szövetség szerint az intézkedés inkább árt a gazdaságnak, mintsem segít az infláció mérséklésében.

Megjelent a Magyar Közlönyben az élelmiszerárak és a drogériai termékek árának mérséklését célzó kormányrendeletek módosítása. A kabinet a korábban bejelentett döntésének megfelelően meghosszabbította az árrésstopot, amelyet eredetileg augusztus 31-ig tartottak volna fenn, de így november végéig érvényben marad.

A rendeletet Orbán Viktor írta alá, és már hatályba is lépett. Indoklás nem szerepel benne, ám a miniszterelnök korábban azt írta: az intézkedés célja "a magyar családok védelme a multinacionális cégek tisztességtelen áremeléseivel szemben."

Az Országos Kereskedelmi Szövetség viszont sürgette az intézkedés kivezetését, mert szerintük az hosszabb távon nem csökkenti az inflációt, ugyanakkor káros a kereskedelemre, a fogyasztókra és az egész gazdaságra is. A szervezet szerint a boltok beruházásokat kénytelenek visszafogni, kevesebb akciót indítani, és nemhogy erősödne, hanem épp nő a kiszolgáltatottságuk a beszállítói árnyomással szemben – ami a mostani áremelkedésekben is tetten érhető.

