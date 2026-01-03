Robbanásközelben számtalan magyar település? Kijöttek a friss adatok, ez elég veszélyes lehet

A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát. A legtöbb bejelentés Fejér vármegyéből érkezett.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség tűzszerész egységei rendkívül leterhelt évet zártak. A riasztások száma az előző évhez hasonlóan alakult, a szakemberekhez közel 1700 bejelentés érkezett robbanótestekkel kapcsolatban.

A területi megoszlást tekintve Fejér vármegye vezette a listát 388 bejelentéssel. Második helyen Pest vármegye végzett 251 esettel, míg a harmadik legtöbb riasztás Veszprém vármegyéből érkezett, összesen 171 alkalommal. Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred szakembereinek 2025-ben 305 alkalommal kellett azonnali beavatkozást végrehajtaniuk, amikor a bejelentést követő 24 órán belül kellett eljárniuk.

A tűzszerészek által kezelt robbanótestek túlnyomó többsége a második világháborúból maradt vissza. A hatástalanítási és megsemmisítési műveletek során mintegy 20 tonnányi robbanóeszközt kezeltek. A biztonságos megsemmisítési eljárások végrehajtásához közel 600 kilogramm TNT és Semtex robbanóanyagot használtak fel a föld alatt végrehajtott robbantások során.

A minisztérium közleménye rámutat, hogy a statisztikák szerint továbbra is jelentős mennyiségben kerülnek elő háborús eredetű robbanótestek. Ezek egy része még mindig működőképes, más részük pedig az idő múlásával instabillá vált, ami fokozott robbanásveszélyt jelent.

A hatóság egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg a lakosság számára:

Aki bármilyen robbanótestet, vagy akár csak annak tűnő tárgyat talál, a saját és környezete biztonsága érdekében ne mozdítsa el a helyéről, és azonnal értesítse a rendőrséget. A bejelentést a rendőrségtől kapja meg a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete

- írta a közleményben a Honvédelmi Minisztérium.