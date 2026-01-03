2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
-1 °C Budapest
A nyíl eltalálja a céltáblát. darts, játék, sport, bull, bullseye
Sport

Történelmi győzelemre készül a 18 éves dartsfenomén: harmadszor döntőzik ma Luke Littler

MTI
2026. január 3. 13:37

A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor. A mindössze 18 éves angol tehetség történelmi bravúrra készül: harmadik világbajnokságán sorozatban harmadszor léphet pályára a végső győzelemért.

Az Alexandra Palace-ban zajló világbajnokság első elődöntőjében Littler fordulatos mérkőzésen jutott tovább. Honfitársa, Ryan Searle ugyan az első szett után előnybe került, a világelső ezt követően már nem adott esélyt riválisának: magabiztos, 6-1-es sikerrel biztosította helyét a fináléban.

Ezzel a győzelmével Littler különleges társaságba került. A darts történetében mindössze ketten – a sportág ikonja, Phil Taylor, valamint a skót Gary Anderson – voltak képesek arra, hogy három egymást követő világbajnokságon is döntőt játsszanak a Sid Waddell-trófeáért.

A második elődöntő rendkívül kiélezett csatát hozott, amelyben a 23 éves van Veen 6-3-as győzelmet aratott a kétszeres világbajnok Gary Anderson felett. A mérkőzés kiemelkedő színvonalát jelzi, hogy mindkét versenyző 102 pont feletti körátlagot ért el, ráadásul mindketten bemutatták a maximális, 170 pontos kiszállót is.

Anderson számára ezzel szertefoszlott az esély, hogy megismételje 2016-os bravúrját, amikor legutóbb sikerült egy játékosnak megvédenie világbajnoki címét a sportágban. Most minden szem Littlerre szegeződik, aki tíz év után lehet az első címvédő.

A szombat esti, 21 órakor kezdődő döntőben tekintélyes pénzdíjakért játszanak a felek. A világbajnok egymillió angol fonttal lesz gazdagabb, míg a vesztes döntős 400 ezer fontot vihet haza.
Címlapkép: Getty Images
#sport #fiatal #rekord #világbajnokság #angol #pénzdíj #döntő #darts

