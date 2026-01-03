A diósgyőri szurkolók határozatlan időre bojkottálják a csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit, miután a klubvezetés elutasította a követeléseiket.
Történelmi győzelemre készül a 18 éves dartsfenomén: harmadszor döntőzik ma Luke Littler
A PDC dartsvilágbajnokság szombat esti döntőjében a holland Gian van Veen és a címvédő angol Luke Littler csap össze este kilenckor. A mindössze 18 éves angol tehetség történelmi bravúrra készül: harmadik világbajnokságán sorozatban harmadszor léphet pályára a végső győzelemért.
Az Alexandra Palace-ban zajló világbajnokság első elődöntőjében Littler fordulatos mérkőzésen jutott tovább. Honfitársa, Ryan Searle ugyan az első szett után előnybe került, a világelső ezt követően már nem adott esélyt riválisának: magabiztos, 6-1-es sikerrel biztosította helyét a fináléban.
Ezzel a győzelmével Littler különleges társaságba került. A darts történetében mindössze ketten – a sportág ikonja, Phil Taylor, valamint a skót Gary Anderson – voltak képesek arra, hogy három egymást követő világbajnokságon is döntőt játsszanak a Sid Waddell-trófeáért.
A második elődöntő rendkívül kiélezett csatát hozott, amelyben a 23 éves van Veen 6-3-as győzelmet aratott a kétszeres világbajnok Gary Anderson felett. A mérkőzés kiemelkedő színvonalát jelzi, hogy mindkét versenyző 102 pont feletti körátlagot ért el, ráadásul mindketten bemutatták a maximális, 170 pontos kiszállót is.
Anderson számára ezzel szertefoszlott az esély, hogy megismételje 2016-os bravúrját, amikor legutóbb sikerült egy játékosnak megvédenie világbajnoki címét a sportágban. Most minden szem Littlerre szegeződik, aki tíz év után lehet az első címvédő.
A szombat esti, 21 órakor kezdődő döntőben tekintélyes pénzdíjakért játszanak a felek. A világbajnok egymillió angol fonttal lesz gazdagabb, míg a vesztes döntős 400 ezer fontot vihet haza.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
A legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény.
A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Ilyen aztán nem minden nap történik a kézilabdában! Időn túli szabaddobásból mentett pontot a magyar csapat
mérkőzés végkimenetele drámai körülmények között alakult ki.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén 2025-ben.