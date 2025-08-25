Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Máris áll a bál az év tortája körül: a Lidl is érintett, a vásárlók nyernek ezzel óriásit
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót” – jócskán a szakértők által reálisnak tartott 1800–2000 forintos ár alatt. Az akció máris vihart kavart: a Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre.
A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált arra, hogy a Lidl akciós újságjában megjelent az „Álmodozó” torta. Mint írják, a tortát egy, a készítésre jogosult tagvállalkozás szállítja be a láncnak, ami önmagában nem kifogásolható, ugyanakkor a cég elmulasztotta a viszonteladói bejelentési kötelezettségét. Emellett a csomagoláson szereplő logót engedély nélkül használják, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére. Az ügyben az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal egyeztetve intézkedéseket tesznek.
A tagvállalkozás tájékoztatása szerint egyszeri beszállításról van szó, nem folyamatos ellátásról.
Az ipartestület ugyanakkor problémásnak tartja a Lidl által meghirdetett árat, mivel szerintük az alapanyagok és a termelési költségek alapján ez a piaci ár alatt van. Hozzátették: a multinacionális kiskereskedelmi láncoknál gyakori, hogy egy terméket pusztán marketingcélból, akár haszon nélkül értékesítenek, jóval a piaci ár alatt. Erről a gyakorlatról évek óta zajlanak az egyeztetések a piaci szereplők, az ágazati döntéshozók és a hatóságok között.
Az ipartestület emiatt a Gazdasági Versenyhivatalt is megkereste, és információt kért arról, van-e szabályozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket. A GVH válaszától függően lépnek majd továbbiakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A fejleményekről a tagságot hírlevélben tájékoztatják.
Az ügy előzménye az, hogy a Lidl a 35. héttől, egészen pontosan augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót”. Ezzel jócskán alávágva a szakértők által becsült 1800–2000 forintos árnak.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Hétfőn már senki nem engednek be a Zara egyik budapesti egységébe, és ezt is csak egyetlen lapon közölték a bolt kirakatában.
Figyelem! Radioaktív szennyezést találtak egy slágerélelmiszerben: azonnal visszahívták a boltokból a terméket
Az amerikai élelmiszerbiztonsági hatóság (FDA) figyelmeztetést adott ki bizonyos Walmart áruházakban forgalmazott fagyasztott garnélarák fogyasztásával kapcsolatban.
Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz...
Idén sem maradt el a Szent István-napi forgatag, ám a résztvevők közül sokakat inkább az árak sokkoltak, mint a programok.
A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra
Idén már 43 forintért is vehetünk füzetet, de a trendi iskolatáskák ára akár 20 ezer forintig is felszökhet.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.