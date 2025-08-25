Máris áll a bál az év tortája körül: a Lidl is érintett, a vásárlók nyernek ezzel óriásit

A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót” – jócskán a szakértők által reálisnak tartott 1800–2000 forintos ár alatt. Az akció máris vihart kavart: a Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre.

A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált arra, hogy a Lidl akciós újságjában megjelent az „Álmodozó” torta. Mint írják, a tortát egy, a készítésre jogosult tagvállalkozás szállítja be a láncnak, ami önmagában nem kifogásolható, ugyanakkor a cég elmulasztotta a viszonteladói bejelentési kötelezettségét. Emellett a csomagoláson szereplő logót engedély nélkül használják, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére. Az ügyben az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal egyeztetve intézkedéseket tesznek.

A tagvállalkozás tájékoztatása szerint egyszeri beszállításról van szó, nem folyamatos ellátásról.

Az ipartestület ugyanakkor problémásnak tartja a Lidl által meghirdetett árat, mivel szerintük az alapanyagok és a termelési költségek alapján ez a piaci ár alatt van. Hozzátették: a multinacionális kiskereskedelmi láncoknál gyakori, hogy egy terméket pusztán marketingcélból, akár haszon nélkül értékesítenek, jóval a piaci ár alatt. Erről a gyakorlatról évek óta zajlanak az egyeztetések a piaci szereplők, az ágazati döntéshozók és a hatóságok között.

Az ipartestület emiatt a Gazdasági Versenyhivatalt is megkereste, és információt kért arról, van-e szabályozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket. A GVH válaszától függően lépnek majd továbbiakat.

A fejleményekről a tagságot hírlevélben tájékoztatják.

Az ügy előzménye az, hogy a Lidl a 35. héttől, egészen pontosan augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját, az „Álmodozót”. Ezzel jócskán alávágva a szakértők által becsült 1800–2000 forintos árnak.