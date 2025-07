Elképesztő, ami a magyar boltok kasszáinál folyik: megőrülnek az emberek ezekért a termékekért

Soha nem volt még ilyen meleg Budapesten, mint idén nyáron: a hőmérséklet 36,2 Celsius-fokig kúszott, és több hőségriadót is elrendeltek országszerte. A Pénzcentrum most megkérdezte a legnagyobb hazai boltláncokat – Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco –, hogyan reagálnak az extrém kánikulára. Kiderült, mely termékek fogynak leginkább a hőségben, mekkora pluszköltséget jelent a klimatizálás, kell-e módosítani a logisztikán, és hogyan változnak a vásárlók szokásai. Annyit elárulunk, nagyon fogy az ásványvíz, a jégkrém és a sör, de bizony a vállalatok rezsijének jócskán odacsap a hűtés.

Az elmúlt hetekben egymást követték a hőségriadók Magyarországon: az extrém meleg nemcsak az emberek közérzetét viselte meg, de a gazdaság, azon belül is a kiskereskedelem működésére is érezhető hatással van. Budapesten például történelmi rekord született: 36,2 Celsius-fokkal megdőlt a fővárosi melegrekord, de sok település a mai napig is problémás a vízellátás biztosítása is. A tartós kánikula alatt pedig a lakossági fogyasztási szokások is jelentősen átalakulnak, és ehhez az üzletláncoknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott igényekhez.

A Pénzcentrum ezért megkereste a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncokat, hogy megtudjuk, milyen termékek iránt nő meg ilyenkor leginkább a kereslet, mennyire terheli meg a boltok rezsijét a fokozott légkondicionálás, és milyen operatív kihívásokat jelent a nyári hőség a logisztikai vagy árufeltöltési folyamatokban. Azt is megkérdeztük, változik-e a vásárlói magatartás a nagy meleg hatására.

Ha nyár, akkor jégrém, víz, sör

A nyári hőség idején szinte minden bolt tapasztalja: vannak olyan termékkategóriák, amelyek szárnyalnak a nagy melegben. Az ALDI szerint a grillezéshez kapcsolódó termékek – mint az előpácolt húsok, grillkolbászok, zöldségek és friss pékáruk – mellett az ásványvizek, hűtött üdítők, jégkrémek és szezonális gyümölcsök viszik a prímet. A bolt azt is kiemelte, hogy non-food kínálatában kapósak a ventilátorok, naptejek, sokan keresik a fürdőruhákat, napernyőket és strandkiegészítőket is.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a PENNY is, ahol a legnagyobb forgalmat a hideg ásványvizek, üdítők, sörök és jégkrémek hozzák. A diszkont termékpalettája bővült jégkrémek terén, van a hűtőben gyümölcsös sorbet, tejmentes vagy proteines opciók, illetve az ínyencebb ízek, mint a sóskaramella vagy a pisztácia. A friss, lédús hazai gyümölcsök – különösen a görögdinnye és a barack – mellett nagyot mennek a paradicsom, kígyóuborka és a frissen csomagolt saláták is.

A SPAR üzleteiben is hasonló trendeket látnak: a víz, sör, üdítők, fehér borok, jégkockák, jégkrémek és dinnyék eladása ugrik meg leginkább, de keresettek a grillhúsok, ventilátorok, hűtőtáskák és strandcikkek is.

A Tesco tapasztalatai szerint a legnagyobb forgalmat a különféle üdítők és ásványvizek hozzák, de nagyon népszerűek a medencék, vízipuskák, felfújható termékek és jégkrémek is. Utóbbiakból főleg a pálcikás és tölcséres verziók fogynak, elsősorban Budapesten és északnyugaton. A grilltermékek közül a sajátmárkás mediterrán, mézes-mustáros húsok, kolbászok és hamburgerek viszik a prímet.

A Lidl szintén kiemelte: kánikulában az ásványvizek, jégkrémek és sörök iránti kereslet növekszik meg leginkább, de a nem élelmiszer kategóriából a ventilátorok, strandfelszerelések és grillsütő eszközök forgalma is látványosan megugrik

Okozhat áruhiányt a nagy hőség?

A nyári kánikula idején nemcsak a kereslet ugrik meg egyes termékeknél, de a hőség az ellátási láncokat is próbára teheti. A legtöbb áruház szerint azonban ezekre a helyzetekre már felkészülten reagálnak – még ha időnként átmeneti áruhiány is előfordul.

Az ALDI elismerte: az egyes termékek iránti hirtelen megugró kereslet, illetve az időjárás okozta termelési nehézségek átmenetileg okozhatnak rövid idejű áruhiányt. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az áruházlánc minden esetben gondos tervezéssel igyekszik minimalizálni ezeket a hatásokat.

A PENNY szerint a nyári időszak sajátosságai valóban kihívásokat jelentenek beszállítói oldalon, különösen a friss zöldség-gyümölcs kategóriában. A tartós hőség, a magas UV-sugárzás és a csapadékhiány ugyanis megviseli a növényeket, ami időszakosan csökkentheti a terméshozamot – főként a szabadföldi termesztésű áruk, például a csemegekukorica vagy a görögdinnye esetében. Ennek ellenére – közölte a PENNY a Pénzcentrummal – hosszú távú beszállítói együttműködéseik révén felkészülten kezelik ezeket a helyzeteket, és a nyári kiemelt termékek elérhetőségét előzetes betárolással is biztosítják, részben külső hűtött raktárkapacitások bevonásával.

A Lidl szerint kánikulában sem merül fel ellátási nehézség a kiemelt termékeknél. A boltlánc ezt annak tulajdonítja, hogy stabil, hosszú távú együttműködést alakított ki beszállítóival, akikkel közösen tervezik meg az adott időszak várható keresletét, így biztosítva a zavartalan bolti ellátást.

A SPAR pedig azt írta, hogy minden évben előre készülnek a szezonális volumenekre, éppen azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék az esetlegesen fellépő volumenproblémákat. A grillezni való húskészítmények és a hűsítők folyamatos elérhetőségére külön figyelmet fordítanak.

A Tesco a szezonalitásra való tudatos előkészülésről számolt be: egyes termékek – például a medencék és azok kiegészítői – esetében már jóval a szezon előtt leadják a rendelések jelentős részét. Emellett azt is kiemelték, hogy a korábbi évek tapasztalatait mindig beépítik a következő szezon tervezésébe, hogy a váratlan keresletnövekedéseket is kezelni tudják.

Nagy meleg = drága nyár

A nyári hónapok, különösen a nagy meleg komoly többletterheket is jelentenek a boltok számára. A légkondicionálás és a hűtési igények megugrása minden áruházlánc számára kihívást jelent – bár a legtöbb bolt szerint ez kezelhető, és hosszú távon energiatakarékos beruházásokkal próbálják mérsékelni a hatást.

A PENNY közölte a Pénzcentrummal, hogy a nyári hónapokban a légkondicionálás és a megnövekedett hűtési igény jelentős hatással van az üzleteik energiafelhasználására. A rezsiköltség ilyenkor átlagosan 30%-kal emelkedik. A vállalat ugyanakkor tudatos energiahatékonysági intézkedésekkel – például zárt hűtőbútorokkal, hőszivattyús rendszerekkel és napelemekkel – csökkenti a többletkiadásokat és a környezeti terhelést is.

A SPAR szintén jelezte, hogy extrém magas külső hőmérséklet esetén „releváns áramfogyasztás-emelkedéssel lehet számolni, ami jelentős többletköltséget jelent”. A lánc az ellátás folyamatossága érdekében azonban ezekre előre felkészül, különösen az italok és jégkrémek folyamatos bolti elérhetőségét szem előtt tartva.

A Tesco is megerősítette, hogy „a nyári, melegebb időszakokban – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – jellemzően számolnak egy bizonyos mértékű emelkedéssel, amely a szezonális sajátosságokból adódóan részben előrelátható”. Az ALDI és a Lidl esetében konkrét költségadatokat nem közöltek, de mindkét lánc hangsúlyozta, hogy az üzleteik klimatizáltak, így a munkatársak és vásárlók számára is komfortos környezetet biztosítanak még a legmelegebb időszakokban is, akárcsak a többiek.