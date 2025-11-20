2025. november 20. csütörtök Jolán
Két magyar városban is üzletet nyitott a Penny: robbant az akcióbomba, indulhat a roham

Pénzcentrum
2025. november 20. 14:15

Az észak-dunántúli régióban két új Penny üzlet nyitotta meg kapuit novemberben, tovább erősítve a vállalat jelenlétét a térségben.

Sümegen a 84-es főút mellett november 13-án, Székesfehérváron pedig a Budai úton november 20-án megnyitott egységek átadásával immár 243 Penny üzlet várja országszerte a vásárlókat – közölte az üzletlánc. Az egységek összesen 38 új munkahelyet teremtettek, ezzel is hozzájárulva a helyi gazdaság erősödéséhez.

Az ünnepi időszak közeledtével a vásárlók országszerte, mind a 243 PENNY üzletben megtalálhatják a szezon legnépszerűbb termékeit – a klasszikus bejgliktől és szaloncukroktól kezdve a szükséges sütési alapanyagokon át egészen a praktikus konyhai eszközökig, – így az ünnepi előkészületekhez minden egy helyen beszerezhető - emelték ki a közleményben.

A két új Penny üzlet a vállalat legmodernebb, energiahatékonyságot támogató üzletkoncepciójához igazodik. LED-világítás, energiatakarékos hűtési és fűtési rendszerek, valamint zárható hűtőberendezések segítik az energiafelhasználás csökkentését - hangsúlyozta a társaság.

Hozzátették: a Penny célja továbbra is az, hogy minél több településen tegye elérhetővé a megfizethető minőséget.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #penny #energiahatékonyság #üzlet #nyitás #üzletlánc #székesfehérvár #penny market #sümeg

