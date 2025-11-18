A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
Amint beköszönt az ünnepi időszak, Szentendre varázslatos fényekbe borul, és megnyílik a szentendrei karácsonyi vásár, amely évről évre elbűvöli a látogatókat. De mikor kezdődik pontosan, hol tartják, és milyen programok várnak ránk 2025-ben? Lássuk a részleteket!
A szentendrei karácsonyi vásár 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér, ahol kézműves pavilonok, gasztronómiai finomságok és ünnepi koncertek várják a látogatókat. A programsorozat részeként adventi gyertyagyújtások, fényfestések és családi események is színesítik a hangulatot. Nézzük is a részleteket!
Mikor lesz a Szentendre karácsonyi vásár 2025-ben?
Az Advent Szentendrén programsorozat idei időpontja 2025. november 29-től 2026. január 7-ig tart. Ez azt jelenti, hogy a szentendrei karácsonyi vásár nagyjából ezen időszakban, az adventi hetekben tart, tehát hosszabb ideig elérhető, nem csak karácsony környékén.
Hol van a szentendrei karácsonyi vásár helyszíne?
A vásár helyszíne Szentendre belvárosa, elsősorban a Dumtsa Jenő utcában és a Fő téren kap helyet. Az adventi forgatagot kulturális programok, koncertek és kézműves bódék is színesítik, így nem csupán vásárlásra, hanem nézelődés, vásárlás miatt is érdemes egy sétát tenni a téren.
Mikor nyit és mikor zár a szentendrei karácsonyi vásár?
A vásár nyitvatartása: hétfőtől csütörtökig 12:00–20:00 között, péntektől vasárnapig 10:00–21:00 között.Forgalmi rend változik az adventi időszakban: a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér részben lezárt az autós forgalom elől.
Milyen programokra számíthatunk a szentendrei karácsonyi vásár alatt?
Az Advent Szentendrén eseménysorozat gazdag programkínálattal készül:
- Adventi gyertyagyújtások minden vasárnap a Fő téren, az óriási adventi koszorúnál.
- Ünnepi koncertek, kulturális események a helyi művészeti intézmények jóvoltából.
- A kismíves vásár („I. Advent a Barlangban”) kézműves pavilonokkal, betlehemmel és kreatív foglalkozásokkal kényezteti a látogatókat péntektől vasárnapig.
- Gasztronómiai élmények: a bódék kínálatában forralt bor, kürtős kalács, sült gesztenye, valamint helyi téli ételek is helyet kapnak.
- Ünnepi fényfestések és világító adventi kalendárium is részét képezi az adventi varázsnak: december elejétől minden nap új „ablakszám” gyullad ki a város utcáin.
- Jótékonysági események is beépülnek a programba, például Mikulásfutás a Duna-korzón.
Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület
Ahogy korábban beszámoltunk róla, nem csak Szentendrén lesz karácsonyi vásár, hanem az ország több városában is. Itt pedig elolvashatod, mit tartogat a pécsi karácsonyi vásár, az egri karácsonyi vásár, a szegedi karácsonyi vásár, a szombathelyi karácsonyi vásár, a szolnoki karácsonyi vásár, illetve a zamárdi karácsonyi vásár.
Ne feledjük: az adventi időszak jóval több, mint vásárlás. A koncertek, a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások és a forralt bor mellé a városok közösségi tereiben megélt közös élmények adják az ünnep igazi varázsát. Idén is érdemes előre tervezni, hogy minden programból a lehető legtöbbet hozhassunk ki.
