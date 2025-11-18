Slágerterméket hívnak vissza a boltok polcairól: ha ilyet vettél, meg ne edd!

A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.

A termékeket a román Ocean Fish S.R.L. gyártja. A SPAR az illetékes hatósággal együttműködve úgy döntött, hogy a gyártó valamennyi érintett termékét leveszi a polcokról és visszahívja a vásárlóktól. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi a visszagyűjtött áruk további kezelését.

Az érintett termékek minden forgalomban lévő tételére kiterjed a visszahívás. A listában több lazac-, pisztráng- és garnélatermék szerepel, köztük füstölt lazacfilé, marinált lazac, előfőzött garnélarák és tenger gyümölcsei mix. A vizsgálatok szerint mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kellett intézkedni.

A hatóság arra figyelmeztet, hogy a gyártó termékei más láncoknál is elérhetők lehetnek, ezek feltérképezése folyamatban van. A vásárlókat arra kérik, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletbe.