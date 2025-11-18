Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Slágerterméket hívnak vissza a boltok polcairól: ha ilyet vettél, meg ne edd!
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
A termékeket a román Ocean Fish S.R.L. gyártja. A SPAR az illetékes hatósággal együttműködve úgy döntött, hogy a gyártó valamennyi érintett termékét leveszi a polcokról és visszahívja a vásárlóktól. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi a visszagyűjtött áruk további kezelését.
Az érintett termékek minden forgalomban lévő tételére kiterjed a visszahívás. A listában több lazac-, pisztráng- és garnélatermék szerepel, köztük füstölt lazacfilé, marinált lazac, előfőzött garnélarák és tenger gyümölcsei mix. A vizsgálatok szerint mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kellett intézkedni.
A hatóság arra figyelmeztet, hogy a gyártó termékei más láncoknál is elérhetők lehetnek, ezek feltérképezése folyamatban van. A vásárlókat arra kérik, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza az üzletbe.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Az Európai Unió pénzügyminiszterei megállapodtak a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, ami jelentős változást hoz az unión kívülről érkező csomagok árában.
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Idén is megkezdődött a „szaloncukor-háború” a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak.
Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad
Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek.
Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.
Rendkívüli bejelentést tett a Heineken: sokak kedvenc italának főzete változik - ennyivel csökken az alkoholtartalom
A változtatás óta több rivális márka, köztük a Carlsberg Pilsner, Sol, Coors Light és Grolsch is átformálta receptúráját.
Az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A növényi alapú élelmiszerek ára egyre versenyképesebb Magyarországon is, miközben Európa-szerte már sok helyen olcsóbbak, mint állati eredetű megfelelőik.
Lélegzetvisszafojtva várnak a vásárlók a Black Friday-ra: még a fogyasztás is visszaesett, sokan erre spórolnak
Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.
A Vinted használói felháborodtak, miután egy frissítés következtében a ruhadarabok méretei tévesen jelennek meg a platformon.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.