Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!

A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét.
A Mondelez Hungária Kft. visszahívja a Milka Caramel 100g táblás csokoládé egyes tételeit, miután lehetséges műanyag darabok jelenlétét észlelték a termékben.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását és a fogyasztóktól való visszahívását. A hatóság nyomon követi a vállalat intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát.
Az érintett termékek a 100 grammos kiszerelésű Milka Caramel táblás csokoládék, amelyek 2026.02.20-i minőségmegőrzési idővel és OSV1252133, valamint OSV1252141 tétel azonosítóval rendelkeznek.
A Mondelez Hungária Kft. által forgalmazott termékek visszahívásának oka az idegen anyag, konkrétan műanyag darabok lehetséges előfordulása a csokoládéban.
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.