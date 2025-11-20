2025. november 20. csütörtök Jolán
Pula, Croatia - May 1, 2016: Studio shot of a Swiss Milka Chocolate, manufactured by Mondelez International.
Vásárlás

Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2025. november 20. 10:32

A Mondelez Hungária Kft. visszahívja a Milka Caramel 100g táblás csokoládé egyes tételeit, miután lehetséges műanyag darabok jelenlétét észlelték a termékben.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását és a fogyasztóktól való visszahívását. A hatóság nyomon követi a vállalat intézkedéseit és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termékek a 100 grammos kiszerelésű Milka Caramel táblás csokoládék, amelyek 2026.02.20-i minőségmegőrzési idővel és OSV1252133, valamint OSV1252141 tétel azonosítóval rendelkeznek.

A Mondelez Hungária Kft. által forgalmazott termékek visszahívásának oka az idegen anyag, konkrétan műanyag darabok lehetséges előfordulása a csokoládéban.
