A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több mint 70 ezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. Az önkiszolgáló kasszához érve csak a sütőt fizette ki, majd azt dobozostul a kocsiban lévő ruhákra tette, eltakarva azokat.
A blokkal a kassza automata kapuját kinyitotta, a bevásárlókocsit parkoló autójához tolta, de az esetet a kamerán keresztül figyelő biztonsági őr feltartóztatta. Visszakísérte az üzlet irodájába, ahol a férfi kifizette az eltulajdonított dolgokat, így a több mint 70 ezer forintnyi lopási kár megtérült.
A Lidl megerősítette az esetet, és közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított, részleteket azonban nem adtak ki.
Mivel az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintot, az eset nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a kormánytisztviselőt, az ügyet pedig szeptember végén a Balassagyarmati Járási Ügyészség vette át.
Az ügyészség tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A Nógrád Vármegyei Főügyészség azt közölte a 444-nek, hogy „a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”. A férfi nem maradhatott állásában.
