2025. november 18. kedd Jenő
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból

Pénzcentrum
2025. november 18. 15:30

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy vezető beosztású nógrádi kormánytisztviselőt értek lopáson a balassagyarmati Lidl önkiszolgáló kasszáinál, miután csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, több mint 70 ezer forintnyi árut fizetés nélkül vitt el. Az önkiszolgáló kasszához érve csak a sütőt fizette ki, majd azt dobozostul a kocsiban lévő ruhákra tette, eltakarva azokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A blokkal a kassza automata kapuját kinyitotta, a bevásárlókocsit parkoló autójához tolta, de az esetet a kamerán keresztül figyelő biztonsági őr feltartóztatta. Visszakísérte az üzlet irodájába, ahol a férfi kifizette az eltulajdonított dolgokat, így a több mint 70 ezer forintnyi lopási kár megtérült.

A Lidl megerősítette az esetet, és közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított, részleteket azonban nem adtak ki. 

Kapcsolódó cikkeink:

Mivel az eltulajdonított termékek értéke meghaladta az 50 ezer forintot, az eset nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül. A rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki a kormánytisztviselőt, az ügyet pedig szeptember végén a Balassagyarmati Járási Ügyészség vette át.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az ügyészség tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A Nógrád Vármegyei Főügyészség azt közölte a 444-nek, hogy „a gyanúsított beismerte a cselekmény elkövetését”. A férfi nem maradhatott állásában. 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #rendőrség #lopás #lidl #bűncselekmény #ügyészség #vád #pénzbüntetés #nógrád #balassagyarmat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:14
15:02
14:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
4 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
1 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 15:45
Megszólalt az inflációról a jegybank elnöke: ez várhat most a forintra
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 14:11
Itt az MNB friss kamatdöntése: nem mert meglepőt húzni a jegybank
Agrárszektor  |  2025. november 18. 15:31
Különleges baktériumokat találtak a magyar tudósok: ettől leesik az állad