A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
Egész egyszerűen megőrülnek most a vásárlók ezekért a termékekért: csak úgy szórják értük a pénzt
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká - jelentette a Grocery Gazette.
A kutatás 446 európai márkát vizsgált, és a Coca-Cola érte el a legmagasabb, 487 pontos vonzerő-értéket. A második helyen a Philadelphia krémsajt végzett, míg a harmadik helyet a Nutella csokoládékrém szerezte meg.
Emilie Darolles, a NIQ nyugat-európai elnöke szerint a márka vonzerő-pontszám egy hatékony új mérőszám, amely megmutatja, mennyire eredményesen alakítják a márkák a polci jelenlétet tényleges vásárlásokká. Kiemelte, hogy egyes márkák fizikai terjeszkedés nélkül is növelték eladásaikat a vonzerejük erősítésével.
A kutatás megállapította, hogy a legsikeresebb márkák széles termékportfólióval, sokoldalú felhasználási lehetőségekkel és rövidebb vásárlási ciklusokkal rendelkeznek. A top 10-es listán további helyeket foglalt el a Galbani, a Babybel, a Pepsi, a Pringles, a Danone, a Leerdammer és a Knoppers.
Az adatok azt is feltárták, hogy a sikeres márkák a gazdasági bizonytalanság közepette is befektettek a megfizethetőségbe, az egészségesebb választékba és a fenntarthatóbb opciókba a vásárlók vonzása érdekében.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja…”
Az Európai Unió pénzügyminiszterei megállapodtak a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, ami jelentős változást hoz az unión kívülről érkező csomagok árában.
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Idén is megkezdődött a „szaloncukor-háború” a nagy áruházláncok között, miközben a vásárlók a korábbinál magasabb árakkal és kisebb kiszerelésekkel találkoznak.
Kiadta a figyelmeztetést a Vörösmarty téri vásár: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb ételük - ettől leesik az állad
Folytatódik a magyar piacon elsőként bevezetett 6 éves hagyomány, az idén 1600 Ft-os fix áras ételkínálat, emellett a tematikus gasztro hétvégék is visszatérnek.
Az Auchan közleménye szerint 2025. november tizennegyedike és tizenhatodika között ideiglenesen alacsonyabb áron kínálják a 95-ös és a PRO 100-as benzint a vállalat töltőállomásain.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
