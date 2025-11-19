2025. november 19. szerda Erzsébet
VB selejtezők (Európa)
VB selejtezők (Európa)
Üdítőital töltése egy pohárba.
Egész egyszerűen megőrülnek most a vásárlók ezekért a termékekért: csak úgy szórják értük a pénzt

Pénzcentrum
2025. november 19. 12:17

A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká - jelentette a Grocery Gazette.

A kutatás 446 európai márkát vizsgált, és a Coca-Cola érte el a legmagasabb, 487 pontos vonzerő-értéket. A második helyen a Philadelphia krémsajt végzett, míg a harmadik helyet a Nutella csokoládékrém szerezte meg.

Emilie Darolles, a NIQ nyugat-európai elnöke szerint a márka vonzerő-pontszám egy hatékony új mérőszám, amely megmutatja, mennyire eredményesen alakítják a márkák a polci jelenlétet tényleges vásárlásokká. Kiemelte, hogy egyes márkák fizikai terjeszkedés nélkül is növelték eladásaikat a vonzerejük erősítésével.

Kapcsolódó cikkeink:

A kutatás megállapította, hogy a legsikeresebb márkák széles termékportfólióval, sokoldalú felhasználási lehetőségekkel és rövidebb vásárlási ciklusokkal rendelkeznek. A top 10-es listán további helyeket foglalt el a Galbani, a Babybel, a Pepsi, a Pringles, a Danone, a Leerdammer és a Knoppers.

Az adatok azt is feltárták, hogy a sikeres márkák a gazdasági bizonytalanság közepette is befektettek a megfizethetőségbe, az egészségesebb választékba és a fenntarthatóbb opciókba a vásárlók vonzása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
