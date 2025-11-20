Most érkezett! Tovább bővül az árstopos termékek listája: ezzel indokolja a kormány

Százra növekedett az árstopos termékek listája, a horvát kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.

A horvát kormány hetvenről százra növelte az árstoppal érintett termékek, illetve termékkategóriák számát - közölte a kabinet ülését követően Ante Susnjar gazdasági miniszter, a döntéssel a magas megélhetési költségek által leginkább sújtott fogyasztókat szeretnék segíteni.

Az árstoppal érintett termékek esetében a zágrábi kormány maximális kiskereskedelmi árat határoz meg. A kereskedőknek kínálniuk kell az üzletükben legalább egy olyan terméket, amelynek ára a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb. A rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.

Az üzletek kötelesek egyértelműen feltüntetni a hatósági áras termékeket, a bejáratnál vagy más jól látható helyen kihelyezni az ársapkás termékek teljes listáját - emlékeztetett a szabályokra a miniszter. Susnjar hangsúlyozta: a rendelet a már meglévő árstopos kategóriák esetében nem változtatott a maximált árakon, figyelembe véve a piaci körülményeket. Mint mondta, a meghatározott árak felső határértékek, és a kereskedők - ha a piaci helyzet lehetővé teszi - alacsonyabb árakat is alkalmazhatnak. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell fenntartaniuk az árstopos termékek számára.

A miniszter azt is hozzátette, hogy a kormány folyamatosan követi a piaci folyamatokat, ellenőrzi a szabálytalanságokat, és szükség esetén módosítja az intézkedést. Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott, hogy az intézkedés "a legkiszolgáltatottabb háztartások tehermentesítését" szolgálja. A kormányfő szerint a maximált árak bevezetése hatékony eszköz az inflációs nyomás mérséklésére és a fogyasztói kosár drágulásának megfékezésére.