A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Most érkezett! Tovább bővül az árstopos termékek listája: ezzel indokolja a kormány
Százra növekedett az árstopos termékek listája, a horvát kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.
A horvát kormány hetvenről százra növelte az árstoppal érintett termékek, illetve termékkategóriák számát - közölte a kabinet ülését követően Ante Susnjar gazdasági miniszter, a döntéssel a magas megélhetési költségek által leginkább sújtott fogyasztókat szeretnék segíteni.
Az árstoppal érintett termékek esetében a zágrábi kormány maximális kiskereskedelmi árat határoz meg. A kereskedőknek kínálniuk kell az üzletükben legalább egy olyan terméket, amelynek ára a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb. A rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.
Az üzletek kötelesek egyértelműen feltüntetni a hatósági áras termékeket, a bejáratnál vagy más jól látható helyen kihelyezni az ársapkás termékek teljes listáját - emlékeztetett a szabályokra a miniszter. Susnjar hangsúlyozta: a rendelet a már meglévő árstopos kategóriák esetében nem változtatott a maximált árakon, figyelembe véve a piaci körülményeket. Mint mondta, a meghatározott árak felső határértékek, és a kereskedők - ha a piaci helyzet lehetővé teszi - alacsonyabb árakat is alkalmazhatnak. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell fenntartaniuk az árstopos termékek számára.
A miniszter azt is hozzátette, hogy a kormány folyamatosan követi a piaci folyamatokat, ellenőrzi a szabálytalanságokat, és szükség esetén módosítja az intézkedést. Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott, hogy az intézkedés "a legkiszolgáltatottabb háztartások tehermentesítését" szolgálja. A kormányfő szerint a maximált árak bevezetése hatékony eszköz az inflációs nyomás mérséklésére és a fogyasztói kosár drágulásának megfékezésére.
Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett.
Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.