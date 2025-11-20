2025. november 20. csütörtök Jolán
3 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vásárlási koncepció. Nő kezében piros üres bevásárlókosár
Vásárlás

Most érkezett! Tovább bővül az árstopos termékek listája: ezzel indokolja a kormány

MTI
2025. november 20. 18:30

Százra növekedett az árstopos termékek listája, a horvát kormány szerint nagyon fontos volt megemelni a számukat.

A horvát kormány hetvenről százra növelte az árstoppal érintett termékek, illetve termékkategóriák számát - közölte a kabinet ülését követően Ante Susnjar gazdasági miniszter, a döntéssel a magas megélhetési költségek által leginkább sújtott fogyasztókat szeretnék segíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az árstoppal érintett termékek esetében a zágrábi kormány maximális kiskereskedelmi árat határoz meg. A kereskedőknek kínálniuk kell az üzletükben legalább egy olyan terméket, amelynek ára a rendeletben rögzítettnél alacsonyabb. A rendelet 2025. december 1-jén lép hatályba.

Kapcsolódó cikkeink:

Az üzletek kötelesek egyértelműen feltüntetni a hatósági áras termékeket, a bejáratnál vagy más jól látható helyen kihelyezni az ársapkás termékek teljes listáját - emlékeztetett a szabályokra a miniszter. Susnjar hangsúlyozta: a rendelet a már meglévő árstopos kategóriák esetében nem változtatott a maximált árakon, figyelembe véve a piaci körülményeket. Mint mondta, a meghatározott árak felső határértékek, és a kereskedők - ha a piaci helyzet lehetővé teszi - alacsonyabb árakat is alkalmazhatnak. A 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek továbbra is külön részleget kell fenntartaniuk az árstopos termékek számára.

A miniszter azt is hozzátette, hogy a kormány folyamatosan követi a piaci folyamatokat, ellenőrzi a szabálytalanságokat, és szükség esetén módosítja az intézkedést. Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormányülésen úgy fogalmazott, hogy az intézkedés "a legkiszolgáltatottabb háztartások tehermentesítését" szolgálja. A kormányfő szerint a maximált árak bevezetése hatékony eszköz az inflációs nyomás mérséklésére és a fogyasztói kosár drágulásának megfékezésére.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #árak #horvátország #infláció #kereskedelem #megélhetés #fogyasztók #élelmiszerárak #hatósági ár #árstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:28
19:06
18:44
18:30
18:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
2025. november 20.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
6 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 19:28
Megszólalt a havazásról Karácsony Gergely hivatala: ezt kérik Budapest lakosságától
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 19:06
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
Agrárszektor  |  2025. november 20. 18:27
Kihívások előtt a magyar borágazat: erre óriási szüksége lenne a termelőknek