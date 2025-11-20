Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat.
New York-ot is kenterbe verte a világ legdrágább utcája: ennyibe fáj most itt egy luxusbevásárlás
A londoni New Bond Street lett a világ legdrágább kiskereskedelmi helyszíne a Cushman & Wakefield legfrissebb globális jelentése szerint. A luxusszektorhoz kötődő prémium lokáció bérleti díjai 22%-kal emelkedtek az elmúlt évben, megelőzve ezzel Milánó Via Montenapoleone utcáját és New York Upper Fifth Avenue-ját.
A Cushman & Wakefield 35. alkalommal megjelenő Main Streets Across the World című jelentése szerint a New Bond Street bérleti díjai 2231 USD/négyzetláb/év értékre emelkedtek, ami elegendő volt az első helyhez a globális ranglistán. A második helyen Milánó Via Montenapoleone utcája végzett (2179 USD/négyzetláb/év), míg a harmadik a new yorki Upper Fifth Avenue lett (2000 USD/négyzetláb/év).
A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte, amelyek többsége a luxuspiacra épül. A vizsgált kiskereskedelmi utcák 58%-ában a bérleti díjak növekedtek, ami a kínálatot messze meghaladó keresletet tükrözi.
"A New Bond Street bérleti díjainak növekedését az erős kereslet, a korlátozott kínálat és a folyamatos közterületi beruházások hajtják" – nyilatkozta Duncan Gillard, a Cushman & Wakefield Central London kiskereskedelmi vezetője. Hozzátette, hogy különösen a Clifford Street és Burlington Gardens közötti ékszernegyed vált a világ egyik legnagyobb presztízsű kiskereskedelmi lokációjává.
Világszinten a bérleti díjak átlagosan 4,2%-kal növekedtek. Amerika vezette a regionális növekedést 7,9%-kal, Európa 4%-os éves növekedést produkált, míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben a növekedés 2,1%-ra lassult.
Budapest is kiemelkedő teljesítményt nyújtott 33%-os bérleti díj növekedéssel. A Fashion Street megelőzte a Váci utcát, és Budapest legkeresettebb kiskereskedelmi lokációjává vált. "A Fashion Street 2004-es megnyitása óta a Cushman & Wakefield látja el a projekt kizárólagos bérbeadási és üzemeltetési feladatait, cégünk kulcsszerepet játszott abban, hogy az utca Budapest egyik vezető bevásárló desztinációjává váljon" – mondta Szabó Viktória, a Cushman & Wakefield magyarországi kiskereskedelmi üzletágának vezetője.
A prémium kiskereskedelmi lokációk továbbra is felülteljesítik a szélesebb piaci trendeket, bizonyítva ellenállóképességüket a gazdasági bizonytalanság és a változó fogyasztói magatartás mellett. A fogyasztói bizalom stabilizálódása, a reálbér-növekedés és a nemzetközi turizmus fellendülése várhatóan támogatja a kiskereskedelmi teljesítményt a következő évben.
Te is vásároltál nemrég ilyen Milka csokit? Műanyagot találtak benne, nehogy megedd, azonnal vidd vissza!
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonását.
A Lidl ismét nagyot dobott, a diszkontlánc november 11-től saját márkás „legóval” jelentkezett.
Mikor lesz a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben? Itt vannak a pontos helyszínek, dátumok - Minden fontos tudnivaló
Nézzük meg mikor van a krakkói karácsonyi vásár 2025-ben. Mik a legfontosabb helyszínek és milyen programok várnak.
A NielsenIQ (NIQ) legfrissebb elemzése szerint a Coca-Cola lett Nyugat-Európa vezető FMCG márkája, amely a leghatékonyabban alakítja át bolti jelenlétét tényleges vásárlásokká.
Ikonikus csúcsterméket akcióz le brutálisan a Lidl: garantált a sor, ezt máshol kétszer annyiért adják
Ikonikus terméket akciós a Lidl a héten: sokaknál kerülhet Singer varrógép a karácsonyfa alá.
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.
A magyar Országgyűlés megszavazta ennek a húsnak a teljes körű tilalmát.
Ezt mondta kihallgatásán a Lidl-ből lopó kormányhivatalnok: 70 ezer forintnyi áruval sétált ki a boltból
Kisebb értékre elkövetett lopás miatt emelt vádat az ügyészség a korábbi magas rangú kormánytisztviselővel szemben.
A SPAR Magyarország visszahívta az Ocean Fish márkájú halászati termékek több tételét, miután saját vizsgálatai Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Ezek lesznek a 2025-ös karácsony slágerjátékai: brutális összegeket hagyhatnak a boltokban a magyar szülők
Az egyik cég országos felmérése szerint a kisgyermekes családok idén átlagosan 88 ezer forintot költenek karácsonyi ajándékokra.
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
A karácsony előtti hetekben hagyományosan megugrik az élelmiszerek iránti kereslet, ami szinte minden kategóriában áremelkedést hoz. Mutatjuk, miből érdemes betárazni.
A gyártók arra hívják fel a figyelmet, hogy a jövő évre vonatkozó EPR-díjak újabb emelésének érezhető inflációnövelő hatása lehet.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
Hiába az árrésstop, egy év alatt 20 százalékkal nőtt a tojás ára, és a karácsony miatt az áremelkedés nem áll meg.
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Emberkísérletünkből kiderül, mire lehet számítani az outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, de olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus.
Az Indotek Group beruházásában a Duna Plaza egy átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
Meg fogsz lepődni, mennyit kérnek egy mekis menüért néhány országban, drasztikusak a különbségek.
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Megérkezett a gesztenyeszezon a diszkontáruházak polcaira is, cikkünkben három boltlánc árait hasonlítjuk össze.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.