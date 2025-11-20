2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
UK, London, famous shopping street in Mayfair known for its luxury brands and boutique shops
Vásárlás

New York-ot is kenterbe verte a világ legdrágább utcája: ennyibe fáj most itt egy luxusbevásárlás

Pénzcentrum
2025. november 20. 15:02

A londoni New Bond Street lett a világ legdrágább kiskereskedelmi helyszíne a Cushman & Wakefield legfrissebb globális jelentése szerint. A luxusszektorhoz kötődő prémium lokáció bérleti díjai 22%-kal emelkedtek az elmúlt évben, megelőzve ezzel Milánó Via Montenapoleone utcáját és New York Upper Fifth Avenue-ját.

A Cushman & Wakefield 35. alkalommal megjelenő Main Streets Across the World című jelentése szerint a New Bond Street bérleti díjai 2231 USD/négyzetláb/év értékre emelkedtek, ami elegendő volt az első helyhez a globális ranglistán. A második helyen Milánó Via Montenapoleone utcája végzett (2179 USD/négyzetláb/év), míg a harmadik a new yorki Upper Fifth Avenue lett (2000 USD/négyzetláb/év).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte, amelyek többsége a luxuspiacra épül. A vizsgált kiskereskedelmi utcák 58%-ában a bérleti díjak növekedtek, ami a kínálatot messze meghaladó keresletet tükrözi.

"A New Bond Street bérleti díjainak növekedését az erős kereslet, a korlátozott kínálat és a folyamatos közterületi beruházások hajtják" – nyilatkozta Duncan Gillard, a Cushman & Wakefield Central London kiskereskedelmi vezetője. Hozzátette, hogy különösen a Clifford Street és Burlington Gardens közötti ékszernegyed vált a világ egyik legnagyobb presztízsű kiskereskedelmi lokációjává.

Világszinten a bérleti díjak átlagosan 4,2%-kal növekedtek. Amerika vezette a regionális növekedést 7,9%-kal, Európa 4%-os éves növekedést produkált, míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben a növekedés 2,1%-ra lassult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapest is kiemelkedő teljesítményt nyújtott 33%-os bérleti díj növekedéssel. A Fashion Street megelőzte a Váci utcát, és Budapest legkeresettebb kiskereskedelmi lokációjává vált. "A Fashion Street 2004-es megnyitása óta a Cushman & Wakefield látja el a projekt kizárólagos bérbeadási és üzemeltetési feladatait, cégünk kulcsszerepet játszott abban, hogy az utca Budapest egyik vezető bevásárló desztinációjává váljon" – mondta Szabó Viktória, a Cushman & Wakefield magyarországi kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

A prémium kiskereskedelmi lokációk továbbra is felülteljesítik a szélesebb piaci trendeket, bizonyítva ellenállóképességüket a gazdasági bizonytalanság és a változó fogyasztói magatartás mellett. A fogyasztói bizalom stabilizálódása, a reálbér-növekedés és a nemzetközi turizmus fellendülése várhatóan támogatja a kiskereskedelmi teljesítményt a következő évben.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #drága #Budapest #kiskereskedelem #kereskedelem #london #bevásárlás #drágaság #new york

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:23
16:15
16:04
15:55
15:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Itt az első fecske: országos áruházlánc húzza le a rolót december 24-én
2
6 napja
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
3
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
4
3 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
5
2 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 16:04
Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 15:49
Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint
Agrárszektor  |  2025. november 20. 15:33
Több hullámban zúdul le az eső az országra: mutatjuk, mire számíthatunk