New York-ot is kenterbe verte a világ legdrágább utcája: ennyibe fáj most itt egy luxusbevásárlás

A londoni New Bond Street lett a világ legdrágább kiskereskedelmi helyszíne a Cushman & Wakefield legfrissebb globális jelentése szerint. A luxusszektorhoz kötődő prémium lokáció bérleti díjai 22%-kal emelkedtek az elmúlt évben, megelőzve ezzel Milánó Via Montenapoleone utcáját és New York Upper Fifth Avenue-ját.

A Cushman & Wakefield 35. alkalommal megjelenő Main Streets Across the World című jelentése szerint a New Bond Street bérleti díjai 2231 USD/négyzetláb/év értékre emelkedtek, ami elegendő volt az első helyhez a globális ranglistán. A második helyen Milánó Via Montenapoleone utcája végzett (2179 USD/négyzetláb/év), míg a harmadik a new yorki Upper Fifth Avenue lett (2000 USD/négyzetláb/év).

A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte, amelyek többsége a luxuspiacra épül. A vizsgált kiskereskedelmi utcák 58%-ában a bérleti díjak növekedtek, ami a kínálatot messze meghaladó keresletet tükrözi.

"A New Bond Street bérleti díjainak növekedését az erős kereslet, a korlátozott kínálat és a folyamatos közterületi beruházások hajtják" – nyilatkozta Duncan Gillard, a Cushman & Wakefield Central London kiskereskedelmi vezetője. Hozzátette, hogy különösen a Clifford Street és Burlington Gardens közötti ékszernegyed vált a világ egyik legnagyobb presztízsű kiskereskedelmi lokációjává.

Világszinten a bérleti díjak átlagosan 4,2%-kal növekedtek. Amerika vezette a regionális növekedést 7,9%-kal, Európa 4%-os éves növekedést produkált, míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben a növekedés 2,1%-ra lassult.

Budapest is kiemelkedő teljesítményt nyújtott 33%-os bérleti díj növekedéssel. A Fashion Street megelőzte a Váci utcát, és Budapest legkeresettebb kiskereskedelmi lokációjává vált. "A Fashion Street 2004-es megnyitása óta a Cushman & Wakefield látja el a projekt kizárólagos bérbeadási és üzemeltetési feladatait, cégünk kulcsszerepet játszott abban, hogy az utca Budapest egyik vezető bevásárló desztinációjává váljon" – mondta Szabó Viktória, a Cushman & Wakefield magyarországi kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

A prémium kiskereskedelmi lokációk továbbra is felülteljesítik a szélesebb piaci trendeket, bizonyítva ellenállóképességüket a gazdasági bizonytalanság és a változó fogyasztói magatartás mellett. A fogyasztói bizalom stabilizálódása, a reálbér-növekedés és a nemzetközi turizmus fellendülése várhatóan támogatja a kiskereskedelmi teljesítményt a következő évben.