Te is vettél ebből a fokhagymából? Ne egyél belőle, visszahívták, nagyon veszélyes!

Fokhagymában mutattak ki tiltott és az egészségre rendkívül káros növényvédőszer-származékot.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki kínai eredetű fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Márka: Golden Lion

Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

Lot szám: 20250446_011

A termék eredete: Kína

Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

A Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltál és a termék még a birtokodban van, azt semmiképpen ne fogyaszd el!