2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sörivó férfi a zenei fesztiválon
Vásárlás

Mindenki megnyugodhat: újraindította termelését a magyarok egyik kedvenc sörének gyártója

Pénzcentrum
2025. október 6. 14:02

Az Asahi Group hat japán sörgyárában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.  

A vállalat szóvivője hétfőn közölte, hogy a sörgyárak ismét üzemelnek, miután egy héttel korábban rendszerkimaradást okozó kibertámadás miatt az Asahi kénytelen volt felfüggeszteni számos tevékenységét Japánban, köztük a megrendelések feldolgozását, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Super Dry sör és Nikka whisky gyártójaként ismert vállalat egyelőre nem tudott időbecslést adni a rendszereik teljes helyreállítására vonatkozóan. Az Asahi jelenleg is vizsgálja többi üzemének állapotát.

A működési zavar következtében a japán vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi egységek Asahi sör- és italkészletei jelentősen megcsappantak - írta meg a Portfolio.

Az eset a legújabb abban a sorozatban, amelyben globális vállalatokat érnek kiber- és zsarolóvírus-támadások, korábban olyan cégek is áldozatul estek hasonló incidenseknek, mint a Jaguar Land Rover.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kiberbűnözés #gyár #sör #kibertámadás #gyártás #japán #termelés #sörfőzde #sörgyártás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:19
14:02
13:52
13:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2025. október 6.
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
2 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
4
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
2 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 13:00
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 11:44
Teljesen elszabadult Donald Trump: már környezete is aggódik, ennek nem lesz jó vége
Agrárszektor  |  2025. október 6. 13:32
Itt a filléres trükk: így lesz egészséges a talajod a kertben szakember nélkül