Mindenki megnyugodhat: újraindította termelését a magyarok egyik kedvenc sörének gyártója

Az Asahi Group hat japán sörgyárában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.

A vállalat szóvivője hétfőn közölte, hogy a sörgyárak ismét üzemelnek, miután egy héttel korábban rendszerkimaradást okozó kibertámadás miatt az Asahi kénytelen volt felfüggeszteni számos tevékenységét Japánban, köztük a megrendelések feldolgozását, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat.

A Super Dry sör és Nikka whisky gyártójaként ismert vállalat egyelőre nem tudott időbecslést adni a rendszereik teljes helyreállítására vonatkozóan. Az Asahi jelenleg is vizsgálja többi üzemének állapotát.

A működési zavar következtében a japán vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi egységek Asahi sör- és italkészletei jelentősen megcsappantak - írta meg a Portfolio.

Az eset a legújabb abban a sorozatban, amelyben globális vállalatokat érnek kiber- és zsarolóvírus-támadások, korábban olyan cégek is áldozatul estek hasonló incidenseknek, mint a Jaguar Land Rover.