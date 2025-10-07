2025. október 7. kedd Amália
Budapest, 2021. június 5.A Foxpost vállalkozás csomagautomata-hálózatának egyik állomása a Kassák Residence LIVING lakóparkban, a főváros XIII. kerületében az Angyalföldi utcában. A csomagautomaták egy képernyővel ellátott kezelőfel
Óriási bejelentést tett a Foxpost: minden magyar csomagküldőt érint, sokan várták már

2025. október 7. 19:32

Hivatalosan is elindult a FOXPOST új Z-BOX automataflottája. A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.

A cég közleménye szerint a próbaüzem során a felhasználói visszajelzések kifejezetten pozitívak voltak: a vásárlók elégedettek voltak a működéssel, komolyabb technikai fennakadás nem fordult elő.

Mint írták, a következő napokban 80 új Z-BOX automata válik aktívvá, a hónap végére pedig összesen 139 készülék áll majd üzembe. A hálózat bővítése 2026-ban folytatódik, több mint féléves fejlesztési munka eredményeként.

A FOXPOST még szeptember elején jelentette be, hogy integrálja a Packeta Z-BOX automatáit saját rendszerébe. A korábbi érintőképernyős eszközök FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, míg az új, gombos kezelőpanellel ellátott készülékek Z-BOX néven érhetők el. A két típus egységes hálózatban működik, a különbséget az automaták elnevezései és a webshopokban feltüntetett jelölések teszik egyértelművé.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
 
