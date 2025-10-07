A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol.
Óriási bejelentést tett a Foxpost: minden magyar csomagküldőt érint, sokan várták már
Hivatalosan is elindult a FOXPOST új Z-BOX automataflottája. A sikeres tesztidőszak után az év végéig országszerte 139 új készülék áll majd az ügyfelek rendelkezésére.
A cég közleménye szerint a próbaüzem során a felhasználói visszajelzések kifejezetten pozitívak voltak: a vásárlók elégedettek voltak a működéssel, komolyabb technikai fennakadás nem fordult elő.
Mint írták, a következő napokban 80 új Z-BOX automata válik aktívvá, a hónap végére pedig összesen 139 készülék áll majd üzembe. A hálózat bővítése 2026-ban folytatódik, több mint féléves fejlesztési munka eredményeként.
A FOXPOST még szeptember elején jelentette be, hogy integrálja a Packeta Z-BOX automatáit saját rendszerébe. A korábbi érintőképernyős eszközök FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, míg az új, gombos kezelőpanellel ellátott készülékek Z-BOX néven érhetők el. A két típus egységes hálózatban működik, a különbséget az automaták elnevezései és a webshopokban feltüntetett jelölések teszik egyértelművé.
A vállalat megerősítette, hogy a változtatás áruvédelmi célokat szolgál és a lopást is meggátolja.
Tízmillió tojó hiányzik az egész EU-ból, ami a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt nincs meg, és ez az árakat is alaposan felverte.
A japán sörgyrában újraindult a termelés a múlt heti kibertámadás okozta leállás után, de a vállalat teljes rendszerének helyreállítása még folyamatban van.
A melegitalporok piaca globálisan és Magyarországon is jelentős növekedést mutat, különösen az ázsiai fogyasztók keresletének köszönhetően.
A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A
A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag elment letesztelni, milyen termékeket találunk és milyen árfekvésben a Tesco újfajta üzletében.
A kombinált hűtőszekrény is olyan háztartási eszköz, amely jó, ha hosszú éveken át teljesíti a feladatát.
Személyes tanácsadással és több új szolgáltatással segíti a vásárlókat a Praktiker 2025 őszétől.
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
Szigorúbb szabályozás lépett életbe a trappista sajt és a „vadkovászos” kenyér gyártására vonatkozóan.
Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.
A közösségi médiát elárasztották a látványos és kidekorált uzsonnás dobozokról készült fotók, de a trend több társadalmi és egészségi kérdést is felvet.
A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit.
Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat – itt spórolhatsz a legtöbbet!
Új márkával kísérletezik a Tesco Magyarországon: Csepelen megnyílt az ország első Premier boltja, ami nagyobb hullámokat vethet, mint azt elsőre gondolnánk.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára és különböző paprikafajtákra vonatkozik.
Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
