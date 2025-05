Újra áll a bál az önkiszolgáló kasszák körül: sok a panasz, óriásira nő a várakozási idő

A Tesco új, mesterséges intelligenciával működő biztonsági rendszert vezetett be az alkoholos termékek védelmére, amely jelentősen megnöveli a vásárlók várakozási idejét - számolt be a Daily Mail, a Mirror és a BirminghamMail.

A Freedom Case nevű zárható biztonsági vitrineket több Tesco üzletben is telepítették, amelyek négylépcsős folyamatot igényelnek a kinyitásukhoz. A rendszer képes nyomon követni, mikor távolítanak el termékeket, milyen gyakran nyitják ki a szekrényt és mennyi ideig, valamint riasztja a személyzetet gyanús viselkedés észlelése esetén.

Bár a rendszert már tavaly nyár óta használják, egyes üzletek csak most tesztelik az új lopásgátló eszközöket. A biztonsági vitrineket először a dél-londoni Purley-ben vezették be, de nemrég a walesi Swansea Fforestfach városrészében is megjelentek. A vásárlók beszámolói szerint a rendszer működése egyszerű: meg kell nyomni egy gombot, majd egy visszaszámlálás után a vitrin kinyílik. Egyesek szerint amikor a gombot megnyomják, a biztonsági kamerák figyelik a vásárlót, így nehezebb ellopni a termékeket.

A British Retail Consortium szerint a bolti lopások "irányíthatatlanná" váltak, és évente 2 milliárd fontba kerülnek a kereskedőknek. Egy márciusi felmérésük szerint a brit lakosság közel negyede volt szemtanúja bolti lopásnak az elmúlt 12 hónapban. A vásárlók reakciói vegyesek. Míg egyesek felháborodtak a megnövekedett várakozási idő miatt, mások üdvözölték a változást, kiemelve, hogy a rendszer súlyérzékelőkkel is rendelkezik, így a Tesco pontosan tudja, melyik üveget távolították el.

A Tesco nem kívánt nyilatkozni a rendszerről, de korábban már cáfolta, hogy arcfelismerő technológiát használna a vitrinekhez. A lopásgátló megoldások között megjelentek egyéb eszközök is, például műanyag tolóajtók, amelyek hangot adnak ki nyitáskor, bár sokan kétségbe vonják ezek hatékonyságát. A szakértők szerint ha a bolti lopások és az agresszív vásárlói viselkedés problémáját nem kezelik határozottan, a jövőben minden termék rácsok vagy műanyag képernyők mögött lesz elérhető, ami jelentősen rontaná a vásárlási élményt.