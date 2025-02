Ez lesz az önkiszolgáló kasszák sorsa: a magyar vásárlók nem tehetnek semmit, mindenkit érint

A robotkasszák egyre nagyobb teret hódítanak a magyarországi boltokban, de még mindig megosztják a vásárlókat. Míg néhány éve sokan idegenkedtek tőlük, a legnagyobb áruházláncok szerint ma már egyre többen választják ezt a fizetési módot – és ezt a számok is alátámasztják. Vannak üzletek, ahol egy év alatt 13-20 százalékkal nőtt az önkiszolgáló kasszák száma, de akad olyan is, amely 75 százalékos bővítést hajtott végre. Ugyanakkor nem mindenhol ennyire egyértelmű a trend: egyes boltláncok csak korlátozott számban vezették be, míg más helyeken egyáltalán nem terjed egyelőre ez a technológia. Mi áll a háttérben, és merre tart a robotkasszák jövője? Ennek járunk utána.

Nem az ember készülékében van a hiba akkor, hogyha a bevásárlásokkor azt érzi, egyre több önkiszolgáló kasszával találkozik vásárlás közben. A robotkasszák ugyanis egyre meghatározóbbá válnak a magyar boltokban, és bár sokan még mindig bizalmatlanok velük szemben, a trend egyértelmű: az önkiszolgáló fizetés térnyerése megállíthatatlannak tűnik.

A vásárlók egy része az egyszerűsége és gyorsasága miatt kedveli, míg mások még mindig idegenkednek tőle, vagy egyszerűen csak jobban bíznak egy emberi pénztárosban. A nagyobb áruházláncok szerint azonban egyre kevesebb az ellenérzés – és ezt a fejlesztések is igazolják. Az elmúlt évben volt olyan üzletlánc, amely 75 százalékkal növelte az önkiszolgáló kasszák számát, míg máshol szerényebb, de még így is kétszámjegyű növekedéseket mértünk.

A tendencia mögött több tényező is áll. Egyrészt az üzletek számára a robotkasszák bevezetése hatékonyabb működést eredményez, hiszen míg korábban egy pénztáros egyetlen kasszát kezelt, most akár négy-nyolc önkiszolgáló pénztár felügyeletét is elláthatja. "Ez nem létszámleépítést jelent, hanem inkább a munkaerő átcsoportosítását: a korábbi pénztárosok egy része más feladatokat lát el, például az árufeltöltésben vagy a friss pékáruk előkészítésében segít" - állítják szinte egyöntetűen a boltok. Emellett az önkiszolgáló kasszák növelik az üzletek áteresztőképességét, így a csúcsidőszakokban is gyorsabbá válhat a vásárlás.

Ugyanakkor nem mindenhol egyértelmű a robotizáció sikere: egyes boltláncok csak korlátozott számban vezették be eddig az önkiszolgáló kasszákat, míg mások teljesen elzárkóznak tőlük. Kérdés, hogy ez a megosztottság meddig marad fenn: végül tényleg minden kasszasoron robotok veszik-e majd át az irányítást, vagy a klasszikus pénztárosok is megőrzik helyüket a rendszerben?

Robotkasszák száma a magyar boltokban

Ahogy az adatokból láthatjuk, a Pénzcentrumnak válaszoló boltok közül jelenleg a Lidl rendelkezik a legtöbb önkiszolgáló kasszával. 2025. január végével a robotkasszák száma a diszkontnál 1137-re rúgott. Számszerűleg a második helyen a Tesco állt a nekünk válaszoló láncok közül, nekik 1028 önkiszolgáló kasszájuk van csatarendben jelenleg, míg a dobogó harmadik helyét a Spar szerezte meg 900 ilyen kasszával.

Érdemes megjegyezeni, hogy a top robotkasszások után az Auchannak is van 350 ilyen kiszolgáló egysége, ami nem is rossz teljesítmény, ha azt nézzük, hogy összesen 20 üzletük van Magyarországon. A lefedettségük egyébként így 100 százalékos is. A listán itt van még a Penny is, ahol jelenleg mintegy 60 önkiszolgáló kassza működik.

Meglepetésre láthatjuk, hogy bár szinte kivétel nélkül minden lánc egyre inkább a robotkasszák folyamatos terjeszkedése mellett foglal állást, addig az Aldinál továbbra sem tervezik ezen eszközök telepítését. Érdemes kiemelni azt is, hogy a robotkasszák térhódításba vetett hite a Lidl-nek is a tavalyi évben indult meg igazán.

A diszkontlánc ugyanis egyetlen év alatt 75 százalékkal emelte meg a robotkasszáinak a számát.

A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy 2024 elején még „csupán” 655 ilyen egységgel rendelkeztek, ami kétszázzal elmaradt például a Tesco akkori számaitól. Eközben persze a Tesco sem tétlenkedett náluk 20, míg a Pennynél mintegy 13 százalékkal nőttek a kasszák számai az elmúlt egy évben.

Mit mondanak az önkiszolgáló kasszákról a boltok?

Általános tapasztalataink szerint az önkiszolgáló kasszák rendkívül népszerűek a vásárlók körében, azokban az üzletekben, ahol elérhetők ezek a rendszerek, a vásárlók több mint 40%-a választja ezt a megoldást

- árulta el lapunknak a Lidl, akik azt is elmondták, hogy az önkiszolgáló kasszák kihasználtsága a belvárosi kisebb üzletekben, az egyetemek, a forgalmasabb közlekedési csomópontok mellett lévő vidéki üzletekben a legmagasabb. Illetve, hogy jelenlegi számaik azt jelentik, hogy üzletenként átlagosan 6 önkiszolgáló kasszával rendelkeznek.

Célunk, hogy az önkiszolgáló kasszák minden magyarországi Lidl üzletben elérhetővé váljanak, így a kasszák telepítése folyamatos

- nyomatékosított a vállalat.

Általában elmondható, hogy az önkiszolgáló kasszák egyre népszerűbbek vásárlóink körében, de továbbra is vegyes megoldásban (hagyományos és önkiszolgáló) gondolkodunk, és mindig a választás lehetősége marad a fő szempont

- írta meg lapunknak a Tesco, akik azt is kiemelték, hogy a kasszák elfogadását leginkább az segíti, hogy általuk a kasszasori haladás felgyorsul.

Az önkiszolgáló pénztárak telepítésekor az adott üzlet vásárlószámát és forgalmi adatait vesszük alapul, így az önkiszolgáló kasszák száma üzletenként eltérő: országos szinten 3 és 24 közötti az ilyen pénztárak száma az érintett áruházakban

- tette hozzá a vállalat. A Tesco kiemelte, hogy a robotkasszáik mellett a Scan&Shop vásárlási lehetőség is egyre népszerűbb az üzleteikben. Ez a szolgáltatásuk országszerte összesen 113 áruházunkban érhető el vásárlóink számára. A megoldás a bejáratnál kihelyezett kézi szkennerek, illetve mobilalkalmazás használatán keresztül teszi lehetővé, hogy a vásárlók már a polcsorok között válogatva le tudják olvasni a termékek vonalkódját, így azokat egyenesen a saját bevásárlótáskájukba tehetik, a kasszánál pedig nem kell kipakolni őket.

Ott ahol működik önkiszolgáló kassza, ma már a forgalom közel 40%-a ezeken keresztül bonyolódik. Folytatjuk a telepítéseket 2025-ben is és bizonyos üzletek esetében bővítést is tervezünk, tekintettel az eszközök növekvő népszerűségére

- válaszolta a Pénzcentrum megekeresésére a Spar, akik kiemelték azt is, hogy az önkiszolgáló kasszák telepítésével az a céljuk, hogy nőjön az áruházak kasszazónáinak áteresztőképessége és csökkenjen a fizetés miatt várakozással eltöltött idő.

A vásárlói visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy a várakozás sokkal kisebb terhet jelent a vevők számára, amikor önkiszolgáló kasszánál állnak sorba

írják.

Mi úgy látjuk, hogy vásárlóink kimondottan kedvelik az önkiszolgáló kasszák használatát, ma már minden második vásárlónk ezt a megoldást választja, - akár nagy bevásárlókocsik esetében is - mert használatuk könnyű

- árulta el lapunknak az Auchan, akiknél a hipermarketekben átlagosan 18 önkiszolgáló kassza található (ám ez az üzlet méretétől függ). A hiper elmondta azt is, hogy náluk a vásárló szkennelés után azonnal a táskájába vagy egy másik bevásárlókocsiba teheti a megvásárolt termékeket. Nincs termékszám és kosárméret limit.

A Penny a vásárlói igényekhez igazodva dinamikusan bővíti az önkiszolgáló kasszák hálózatát.. Az üzletekben minimum 2, de átlagosan 3-4 kassza található, nagyobb forgalmú üzletekbe akár 6 önkiszolgáló kassza is elérhető a vásárlók számára

- számolt be a Penny, akik kitértek arra is, hogy azokban az üzleteikben, ahol van önkiszolgáló kassza, ott az elosztás elsősorban a vásárlószám és az adott üzlethelyiség adottságai alapján történik. Elárulták azt is, hogy 2025-ben folytatják a fejlesztéseket, és további 20 üzletben tervezik önkiszolgáló kasszák bevezetését, amely összesen 80 új egység üzembe helyezését jelenti.

A vásárlók egyre szívesebben használják az önkiszolgáló kasszákat, különösen a fiatalabb korosztály körében népszerűek. A használati arány üzletenként eltérő: a belvárosi egységekben az önkiszolgáló kasszák használata elérheti az 50%-ot, míg vidéki területeken jellemzően 28–30% között mozog

- fejtette ki a diszkontlánc, akik szerint az ilyen kasszák leginább azoknak a vásárlóknak nyújtanak kényelmes megoldást, akik a reggeli órákban vagy ebédszünetben szeretnének gyorsan bevásárolni. De kitértek még arra is, hogy a forgalmasabb, nagyvárosi üzletekben, különösen Budapesten, a vásárlók gyakrabban választják ezt a fizetési módot, míg a kisebb településeken a hagyományos pénztárakat részesítik előnyben.

Bár konkrét adatokat nem közöltek a Pénzcentrummal, a CBA/Príma elmondta lapunknak, hogy az önkiszolgáló kasszák száma folyamatosan nő a hálózatukban, és egyre több helyen tapasztalják azt, hogy erre a kényelmi szolgáltatásra a vásárlóknak komoly igénye van.

Egyértelmű, hogy a kis cikkelemszámú kosarak esetében a vásárlók túlnyomó többsége ezt az eszközt használja. Azt érzékeljük, hogy míg kezdetben az idősebb korosztály tagjai idegenkedtek az önkiszolgáló kasszáktól, ma már ők is egyre többen veszik igénybe ezt a szolgáltatást

- közölte a magyar lánc. Emellett arról is tájékoztattak, hogy a jövőben is szeretnék ővíteni a hálózatban az önkiszolgáló kasszák számát a fent leírt okok miatt.

Kérdéseinkkel megkerestük az Aldit is, aki ebben a mezőnyben egyedüliként nem alkalmaz továbbra sem önkiszolgáló kasszákat. Tőlük leginkább arra voltunk kíváncsiak, ha valóban minden bolt szerint ekkora az igény a vásárlók részéről, akkor ők vajon tervezik-e a közeljövőben a bevezetést.

Az Aldi a diszkont filozófia kialakítójaként egyszerű és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé előreválogatott szortimentjével. Ehhez a módszerhez hozzátartozik az is, hogy a kasszáknál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel. A gyorsan működő pénztár az áruházlánc egyik megkülönböztető jegye

- tájékoztatott a diszkontlánc, akik megjegyezték, egyelőre tehát nem alkalmaznak tehát önkiszolgáló kasszákat, de a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri mind a fogyasztói igényeket, mind a technológiai lehetőségeket, amelyek újabb innovációra és magasabb ügyfélélmény nyújtására adnak lehetőséget, éppen ezért a nemzetközi hálózaton belül jelenleg is több megoldást tesztel a kasszák fejlesztése és a fizetés további gyorsítása érdekében.

A robotkasszák tényleg elveszik az emberek munkáját?

Ahogy azt a beveztőnkben írtuk, a boltok gyakorlatilag kivétel nélkül azt mondják, hogy az önkiszolgáló kasszák térnyerése nem vesz el munkát a boltokban dolgozóktól. Sőt, inább kiegészíti az emberek munkáját, mindezt a vásárlók érdekében. A következő összeállításban mutatjuk, hogy maguk a boltok miként értékelték önmagukra nézve a munkaerő és a robotkasszákra irányuló kérdésünket.

Penny

Az önkiszolgáló kasszák elsősorban kiegészítő funkciót töltenek be, nem pedig a pénztárosok helyettesítésére szolgálnak. Munkatársaink továbbra is elérhetők a vásárlók számára, segítik őket a fizetési folyamat során, és kezelik az esetlegesen felmerülő technikai elakadásokat.

Spar

Az önkiszolgáló kasszák bevezetése nem volt hatással a munkavállalók számára. Fontos kiemelni, hogy minden olyan helyen, ahol van önkiszolgáló kassza, mellette hagyományos kasszákat is üzemeltetünk, meghagyva a választást a vásárlóknak. Olyan azonban nincsen tervbe véve, hogy egy üzletben kizárólag önkiszolgáló kasszatípus legyen csak elérhető.

Tesco

Fontos lehet az is megemlíteni, hogy az önkiszolgáló kasszák bevezetése jellemzően nincs hatással az adott áruházban dolgozó munkatársak számára. Munkakörük, feladatuk alakul át, mert a hagyományos kasszák helyett az egyszerűbb és vásárlóbarátabb önkiszolgáló kasszák üzemeltetésében vesznek részt vagy látnak el egyéb más áruházi teendőt.

Lidl

Az önkiszolgáló kasszák bevezetése az áruházi dolgozói létszámot semmilyen formában sem befolyásolja. Minden kasszazónában rendelkezésre állnak a bolti dolgozók és segítséget nyújtanak, hogy a vásárlók zökkenőmentesen tudják használni a rendszert, függetlenül attól, hogy városi vagy vidéki környezetben található-e meg az üzlet. Az önkiszolgáló kasszák bevezetése és fejlesztése kiemelt szerepet kap a Lidlnél, mivel ezek a rendszerek hozzájárulnak a vásárlási élmény növeléséhez, miközben a hagyományos kasszák is elérhetők maradnak a vásárlói igények teljes körű kielégítése érdekében.

CBA/Príma

Az önkiszolgáló kasszák telepítése nem járt semminemű leépítéssel, a jó szakemberekre mindig szükségünk van.

Auchan

Nem célunk a munkaerő leépítése, a kasszák telepítése nem járt létszámleépítéssel, hanem a vásárlói igényeknek megfelelően optimalizáltuk a kasszáink működését. Ezzel a megoldással ugyanis 1 munkatársunk 4-6 önkiszolgáló kasszát tud kezelni, így a reggeli és az esti órákban is több kasszát tudunk nyitva tartani. Ennek köszönhetően a pénztárak előtti várakozási idő az elmúlt évek során jelentősen lecsökkent, ugyanis ezeknél a kasszáknál általában egyáltalán nincs sorbanállás.