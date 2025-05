Elképesztő Coop bolt nyílt szegeden: zárás után is ki-be mászkálhatnak a vásárlók

A Coop Szegeden nyitotta meg Magyarország első hibrid üzletét, ahol a hagyományos nyitvatartási időn túl is lehet vásárolni, személyzet nélkül. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók akár éjszaka vagy ünnepnapokon is betérjenek az üzletbe.

A Coop franchise hálózat jelentős technológiai újítást vezetett be Szegeden. A Szent István téren található, nemrég teljesen felújított üzlet az ország első olyan boltja, amely a normál nyitvatartási időn túl is fogadja a vásárlókat, méghozzá személyzet nélküli, úgynevezett hibrid rendszerben - közölte a HVG. A rendszer lényege, hogy záróra után a dolgozók távoznak, de az üzlet továbbra is nyitva marad. A vásárlók akár hajnali órákban vagy ünnepnapokon is betérhetnek, és a teljes árukészletből válogathatnak.

A hibrid üzletbe való belépéshez a 247 Shop mobilalkalmazás szükséges, amely iOS és Android rendszereken egyaránt elérhető. A regisztráció során meg kell adni az e-mail címet, telefonszámot, valamint a személyi igazolvány adatait, illetve szelfis azonosítás is szükséges. A rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó betöltötte-e a 18. életévét, mivel fiatalkorúak önállóan nem használhatják a szolgáltatást.

Az alkalmazás 15 másodpercenként frissülő QR-kódot generál, amelyet az üzlet bejáratánál lévő leolvasóval kell beolvastatni. A belépést követően egy második kapunál is le kell olvasni a kódot. Egyszerre több vásárló is tartózkodhat az üzletben, és kísérők is beléphetnek, de a felelősség minden esetben a regisztrált felhasználót terheli.

A vásárlás folyamata megegyezik a napközbeni rutinnal, azzal a különbséggel, hogy az önkiszolgáló kasszánál az első termék leolvasása előtt a 247 Shop QR-kódját is be kell olvastatni. A fizetés jelenleg csak elektronikus módon – bankkártyával, elektronikus utalvánnyal vagy ajándékkártyával – lehetséges. Probléma esetén a vásárlók távhívó gombot használhatnak, amely közvetlen kapcsolatot biztosít egy diszpécserrel. A tesztek során ez a megoldás gyorsnak és hatékonynak bizonyult.

A Coop közleménye szerint a hibrid működés lehetőséget teremthet boltok üzemeltetésére olyan helyszíneken is, ahol "a hagyományos üzleti modellek nem elérhetők, vagy a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci kihívások közt nehezen fenntarthatók". A jövőben a vidéki üzletekben is megjelenhet ez a típusú hibrid működés.

A kiskereskedelem jövője egyre inkább az automatizáció és a digitalizáció felé halad, Kende Gábor, a Kende Retail vezetője szerint, aki nemrég interjút adott a Pénzcentrumnak, a pénztármentes technológia nemcsak kényelmesebb, de akár hatékonyabb is, miközben a bolti lopások csökkentésében és a munkaerőhiány kezelésében is szerepet játszhat.

Ha igazán a jövőbe nézünk, akkor a vásárlás egy teljesen új szintre léphet. El tudom képzelni, hogy egyszer az arcunkat összekötjük a bankkártyánkkal, és innentől kezdve nincs szükség sem kasszára, sem külön üzletekre. Bemész egy nyitott térbe, végigsétálsz, leveszed a termékeket – ruhát próbálsz, könyvet lapozgatsz –, és ahogy kilépsz a területről, automatikusan megtörténik a fizetés. A rendszer pedig azonnal szétosztja az összeget azoknak a boltoknak, akiknél vásároltál. Ennél kényelmesebb vásárlási élményt el sem tudok képzelni

- vázolta a jövőt a szakember.

Az áprilisi Portfolio Retail Day 2025 konferencia IV. szekciója a kiskereskedelem munkaerőpiaci kihívásait és technológiai megoldásait boncolgatta. A retail szektor, mint elhangzott, ma még nem arról híres, hogy nagyon élne a technológia adta lehetőségekkel, persze vannak kivételek. Székács Tibor, a Kende Retail Operation Kft. ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa egy friss újításuktól beszélt: van ma 400 olyan település Magyarországon, ahol nincs kisbolt, mert nem éri meg, ott ez egy jó megoldás lehet