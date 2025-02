Ezekben az üdítőkben, élelmiszerekben biztosan van aszpartám: most mindet betilthatják?

Bár a WHO már 2023-ban megállapította az aszpartámról azt, hogy "lehetséges, hogy rákkeltő", csak 2025 februárjában indult petíció, hogy kivonják a forgalomból, ne alkalmazzák tovább élelmiszerekben. A friss petíció kapcsán a Pénzcentrum utánajárt, mely élelmiszerekben van jelenleg is aszpartám. betiltaná nem áll rendelkezésére meggyőző bizonyíték az aszpartám egészségkárosító hatásáról.

A Foodwatch, a Cancer League és a Yuka a fogyasztók soha nem látott mozgósítására szólít fel Európa-szerte az Európai Bizottságot és az EU tagállamait megcélzó petícióval - olvasható a Foodwatch oldalán. A felhívás szerint elfogadhatatlan, hogy miközben 2023-ban már kimondták az aszpartamáról, hogy lehetséges, hogy rákkeltő, még mindig megtalálható az élelmiszerekben. "Az aszpartámot még mindig használják cukorhelyettesítőként több mint 2500 zsírszegény vagy cukormentes termékben Európában, különösen üdítőitalokban – Coca-Cola Zero, Pepsi Max, Sprite Zero stb. –, energiaitalokban és rágógumikban, valamint más úgynevezett "light" termékekben" - hívják fel a figyelmet.

A három szervezet Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Spanyolországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban indítja el a petíciót, hogy nyomást gyakoroljanak az európai intézményekre az aszpartám betiltása érdekében, és felkérjék az EU tagállamait, hogy tegyenek lépéseket. Az európai szabályozásban rögzített elővigyázatosság elve a szervezetek szerint megköveteli az adalékanyag betiltását.

Milyen termékekben van aszpartám?

Bár a petíció is említ néhány konkrét terméket, valójában több ezer élelmiszer és üdítő érintett. A Yuka alkalmazás éppen arra szolgál, hogy élelmiszerekről és kozmetikai termékekről könnyen megállapíthassák a vásárlók, milyen hatással lehetnek az egészségükre. Julie Chapon a Yuka ügyvezető igazgatója szerint az app felhasználóinak - akik már több mint 45 millióan vannak Európa-szerte - 95%-a felhagyott az vitatott adalékanyagokat tartalmazó termékek vásárlásával. Bár éppen a Yuka nem telepíthető hazánk régiójában, számos más app áll rendelkezésre, melyek az élelmiszerek összetevőit, adalékanyagait vizsgálják.

A Pénzcentrum is összegyűjtött néhány élelmiszert a magyar boltok polcairól, amelyekben megtalálható édesítőszer az aszpartám. Nemcsak üdítőkben fordul elő, benne lehet rágókban, cukorkákban, tejtermékekben, szószokban, stb. is. A teljesség igénye nélkül felsorolunk ezek közül néhány példát:

Sprite Zéró Cukor citrom- és limeízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Sprite citrom és lime ízű szénsavas üdítőital cukorral és édesítőszerekkel

Pepsi Zero colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Pepsi Lime colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel lime ízesítéssel

Pepsi Max colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Pepsi Zero colaízű energiamentes szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Coca-Cola Zero citrom ízesítéssel

Mirinda energiamentes narancs ízű szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Cockta Free szénsavas üdítőital édesítőszerrel

7UP energiamentes citrom és lime aromákkal ízesített szénsavas üdítőital édesítőszerekkel

Schweppes Bitter Lemon citromízű szénsavas üdítőital

Schweppes Narancs

Schweppes Citrus Mix

Canada Dry gyömbérízű szénsavas üdítőital

Canada Dry csökkentett energiatartalmú gyömbérízű szénsavas üdítőital

Guarana Classic Zero, Tuttifrutti ízű, cukormentes, szénsavas, alkoholmentes ital

Canderel Cankao instant kakaó alapú italpor édesítőszerrel

Loyd Grog Tea Szilva ízesítéssel

Orbit Mints Spearmint mentaízű cukormentes töltetlen keménycukorka édesítőszerrel

Orbit Mints Strong Mint mentaízű cukormentes töltetlen keménycukorka édesítőszerrel

Orbit Spearmint mentaízű cukormentes rágógumi édesítőszerrel

Orbit Refreshers (többféle íz)

Airwaves Cool Cassis mentol- és feketeribizli-ízű cukormentes rágógumi édesítőszerrel

Airwaves Extreme erős mentol- és eukaliptuszízű cukormentes rágógumi édesítőszerrel

Sushitime sushiválogatások (többféle)

Khell-food szendvicsek (többféle)

Royal Thai Édes Chili Szósz Csirkéhez

Chin-Su natúr szójaszósz cukorral és édesítőszerrel

Salati Preziosi chips 110 g ketchup, gluténmentes

Jogobella Light joghurt (többféle íz)

Müller Riso Zero Tejberizs desszert (többféle íz)

Müller Riso Protein tejberizs desszert (többféle íz)

MÜLLER Proteinital hozzáadott cukor nélkül csokoládés

Tarka 0% joghurt (többféle íz)

Az itt felsorolt élelmiszereken túl még számos más termék tartalmazhat aszpartámot. Az összetevők között többféleképpen is fel lehet tüntetni az adalékanyagot: egyszerűen mint aszpartám, mint E951, vagy előfordulhat aszparaginsav / fenilalanin néven is.

Valóban veszélyes az aszpartám?

A témában már számos cikk született akkor is, amikor a WHO "lehetséges, hogy rákkeltő" csoportba sorolta az aszpartámot. Mit is jelent ez pontosan? Az, hogy az aszpartám rákerült arra a bizonyos listára, még nem jelenti, hogy valóban rákkeltő lenne. A felsorolás alapvetően 4 kategóriába sorolja az azon szereplő anyagokat, tevékenységeket:

1. csoport: rákkeltő hatású emberek esetén

Ebbe a csoportba tartoznak olyan ismert rákkeltő tényezők, mint az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a HPV egyes típusai, az UV-sugárzás (pl. szolárium), a plutónium, az urán vagy a röntgen- és gammasugárzás és az azbeszt.

2A csoport: valószínű, hogy rákkeltő hatású emberek esetén

Az ágensek között találjuk a fodrász és borbély szakmát, a maláriát, az éjszakai műszakos munkát, vagy a vörös hús fogyasztását, vagy például a túl meleg italok (>65°C) ivását!

2B csoport: lehetséges, hogy rákkeltő hatású emberek esetén

A 2B csoporthoz, ahová az aszpartámot sorolták, tartozik a benzin, a szénpor, az ólom és nikkel, a naftalin, az alacsonyfrekvenciás mágneses mezők, vagy a foglalkozások közül az ács, asztalos munka, a textilgyártás, vagy a bitumennel való aszfaltozás is. De az aszpartám mellett lehetséges, hogy rákkeltő a kávésav - ami megtalálható a kávéban, borban, teában, vagy a propolisban is -, de még az Aloe Vera kivonat is.

3. csoport: nem osztályozható az emberre gyakorolt rákkeltő hatás alapján

Ide tartozik a tea, kávé, mate fogyasztás, a fogászati alapanyagok, a hajfestésre használt termékek, vagy például a higany is.

Az aszpartám tehát a 2B csoportba került és a jelenlegi ismertek szerint elsősorban a májra lehet veszélyes. Fontos, hogy az egyes kategóriák nem skálát jelentenek, hanem azt mutatják meg, mennyi az esélye, hogy egy anyag rákkeltő lehet. Egyes anyagokkal, tevékenységekkel kapcsolatban már teljesen biztos és bizonyított az ilyen hatás, más anyagok esetében még kérdéses - ilyen az aszpartám is.

Érdemes figyelembe venni azt is, hogy egy anyag, attól hogy nem okoz (bizonyítottan) rákot, még lehet rossz, káros, veszélyes pl. toxikus hatása a szervezetre! Ahogy egyalátalán nem ugyanazt a hatást fejti ki az egészségre egy kanálnyi higany, vagy egy kanál kávé elfogyasztása - rákkockázat szempontjából viszont azonos csoportban van a két anyag.

Az aszpartám-botrány kapcsán 2023-ban megszólalt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is. Akkor is hangsúlyozták: az összes élelmiszerbiztonsággal foglalkozó nemzetközi hatóság (az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszer-adalékanyagok biztonságosságának értékeléséért felelős tudományos testülete és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO), valamint a WHO közös szakértői bizottsága (JECFA)) ismét megerősítette az aszpartám biztonságosságát. Nem változtattak a megengedhető napi beviteli értéken sem, maradt a 0-40 mg testtömeg kilogrammonként. Ezt a mennyiséget normális körülmények között nem fogyasztja el egy ember sem - nagyjából 9-14 db édesítőszerrel készült dobozos üdítőnek felel meg. Az egészségügyi szakértők véleménye tehát nagyrészt megegyezik abban, hogy a napi beviteli korlát betartásával az aszpartám fogyasztása a rák szempontjából biztonságos.