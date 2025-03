Árrésstop lista 2025: itt a 30 érintett élelmiszer, ezekben a boltokban kaphatók árstopos termékek

2025. március 11-én jelent meg a kormány 42/2025. (III. 11.) kormányrendelete az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről a Magyar Közlönyben. A rendelet 2025. március 17-én lépett hatályba és május 31-én hatályát veszti, bár addig még dönthetnek hosszabbításról. A rendelet 1. melléklete tartalmazza az árstopos termékek 2025-ös felsorolását, ez a hivatalos árrésstop lista.

A 42/2025. (III. 11.) számú rendelet az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

korlátozza az olyan kiskereskedelmi boltokban az árrést 30 alapvető élelmiszer esetében, amelyeknek a nettó árbevétele az 1 milliárd forintot meghaladta. Az árrés stop lista a rendelet mellékleteként jelent meg, felsorolja az érintett termékkategóriákat.

Árrés stop lista, árstopos termékek 2025

A rendelet 1. mellékletében megjelölt termékkategóriákba tartozó adott termék vonatkozásában a kereskedő által

üzletenként – csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő online felületenként –

alkalmazandó árrés mértéke

nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét, és

legfeljebb 10 százalék lehet.

A rendelet szerint ha a kereskedő az 1. mellékletben megjelölt termékkategóriába tartozó terméket az adott üzletben – csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő online felületen – 2025. január hónapban nem forgalmazta, az adott termék vonatkozásában általa alkalmazandó árrés mértéke

nem haladhatja meg az e rendelet hatálybalépését megelőzően általa alkalmazott utolsó havi átlagos árrés

mértékét, és

mértékét, és legfeljebb 10 százalék lehet.

A rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzésekor a fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból jár el. A kötelezettségek megsértése esetén 500 000 forintottól 5 000 000 forint bírság szabható ki - akár termékkategóriánként - a boltra.

Íme az arresstop által érintett termékek listája:

csirkemell csirkecomb csirke far-hát csirkeszárny egész csirke pulykamell sertéscomb sertéskaraj sertésoldalas sertéstarja sertészsír párizsi uht tehéntej 1,5% zsírtartalom uht tehéntej 2,8% zsírtartalom esl tehéntej 1,5% zsírtartalom esl tehéntej 2,8% zsírtartalom vaj tejföl natúr joghurt gyümölcsjoghurt trappista sajt tehéntúró margarin napraforgó- és repceolaj finomliszt BL 55 rétesliszt BFF 55 kristálycukor (fehér cukor) fokhagyma étkezési burgonya az újburgonya kivételével friss tojás, héjában a Gallus Domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás)

Mi az árstop és mi az árrésstop? Mire jó az árrés stop?

Mivel a különböző árszabályozó intézkedések neve a köztudatban árstopként maradt meg, sokan most is árstop néven emlegetik a friss intézkedést. A szintén gyakran alkalmazott árrésstop pontosabb megnevezés, és rögtön különbséget is tesz a korábbi árstop(ok) és a mostani intézkedés között. Akkor ugyanis egy bizonyos árszinthez kötötték a termékek árát, most azonban más a helyzet. Az árrés van ugyanis leszabályozva, vagyis a kereskedők bevételének mértéke az egyes termékek eladásából. (Fontos azonban, hogy az árrés nem tiszta haszon, hanem ebből sok költséget kell még fedezni, ebből a bevételből gazdálkodik a vállalkozás.)

A rendelet meghatározása szerint árrés a kisebbítendő tag és kivonandó tag különbözetének beszállítói kedvezménnyel növelt összege. A beszállítói kedvezmény a kereskedő által a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (7) bekezdése szerinti, szerződésen alapuló, a termék értékesítéséhez közvetve kapcsolódó, nem számlázott, utólag kapott engedmény, valamint a kereskedő által a beszállító számára nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatás termékre vetített ellenértéke. A kisebbítendő tag a terméket terhelő adómérték nélkül számított fogyasztói ár - vagyis a nettó, áfamentes ár. A kivonandó tag pedig a beszállító által számlázott átadási ár, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ár.

Hol érvényesül az árstop 2025-ben?

A rendelet azokra a kereskedőkre vonatkozik, amelyek az a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „47.11 – Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet főtevékenységként folytató kereskedők, akinek a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szerinti nettó árbevétele a 2023. évben az 1 milliárd forintot meghaladta. Ebbe beletartoznak természetesen az országos boltláncok egytől egyig, azonban kisebb helyi üzletek, üzletcsoportok is éppen beleeshetnek ebbe a kategóriába. A G7 cikke foglalkozott azzal, hogy az 1 milliós határ közelében lévő üzletek számára mekkora hátrány, ha véletlenül éppen 1 milliárd felett kapirgál az árbevétel.

A rendelet hatálya az érintett üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenységre, valamint

a csomagküldő kereskedelemre terjed ki. Tehát vonatkozik a főként online működő kereskedőkre is.

Árrés stop lista és a saját márkás termékek

A rendelet szerint saját márkás termék a kereskedő által helyben előállított termék kivételével olyan termék, amely

megjelenítésének, megnevezésének vagy jelölése lényeges tartalmának meghatározására

a kereskedő jogosult;

a kereskedő jogosult; jelölésén forgalomba hozóként a kereskedő kerül feltüntetésre, és annak gyártója nem vagy

az azonosító jelöléssel kerül feltüntetésre; vagy

az azonosító jelöléssel kerül feltüntetésre; vagy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint

mikrovállalkozásnak vagy kisvállalkozásnak minősülő beszállító által előállított termék kivételével –

kizárólag a kereskedő által meghatározott üzletben forgalmazható.

Árrés stop lista által megjelölt termékkategórián belül a saját márkás termékek vásárlók számára értékesítésre

kínált mennyisége üzletenként – csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő online

felületenként – legfeljebb olyan arányt képezhetnek, mint amilyen arányt a termékkategórián belül a saját márkás

termékek képviseltek a 2025. január és február hónapban értékesített, a termékkategóriába tartozó összes termék mennyiségéhez képest.

Vagyis nem borulhat fel a boltláncok polcain a saját márkás termékek és gyártói termékek aránya, csak azért, mert árstop van.



Ha a kereskedő az árstop termék lista megjelölt termékkategóriába tartozó terméket az adott üzletben – csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő online felületen – 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, az arányosítás során a saját márkás termékek a rendelet hatálybalépését megelőző utolsó havi arányát veszi alapul a rendelet szerint.

Továbbá ha a kereskedő a rendelet hatálybalépését megelőző napon forgalmazta a terméket, köteles az adott termék vonatkozásában naponta legalább az általa a 2024. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan módon, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen. Tehát tartaniuk kell azokból a termékekből a polcon a boltoknak, ami eddig is kapható volt.