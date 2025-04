Nem emelt a húsvéti sonka árán a magyar diszkontlánc

A PENNY idén is széles választékkal készül a húsvéti szezonra, kínálatában 20-féle sonkával, amelyek közül 15 hazai beszállítóktól érkezik, ráadásul a tavalyi árakon. Az üzletlánc sajátmárkás termékei mellett friss, szezonális hazai zöldségeket is kínál, és különös figyelmet fordít a hagyományos ízekre - hangzott el az áruházlánc húsvéti sajtótájékoztatóján.

Az üzletlánc 20 féle sonkavariációt és friss, szezonális hazai zöldségeket kínál, amelyekkel az ünnepi menü mindenki számára könnyen és gyorsan elkészíthető. A húsvéti kínálatban minden fontos hozzávaló megtalálható az ünnepi fogásokhoz, legyen szó akár sonkáról, tormáról, csokitojásról vagy friss szezonális zöldségekről. Az idei 20 féle sonkából 15 termék kizárólag hazai beszállítóktól érkezik, a sonkák tavalyi áron lesznek kaphatók az üzletekben.



A húsvéti ételekhez Farkas Richárd séf is hozott inspirációt, letisztult receptjei egyszerre ötvözik a magyar konyha hagyományait és az innovációt. "A friss, szezonális alapanyagok használata mindig is kulcsfontosságú volt számomra, hiszen ezekkel nem csak ízletesebb fogások készülhetnek, de fenntarthatóak is. Az általam készített életek esetén kiemelt szempont, hogy a magyar konyha hagyományai és az innováció egyszerre jelenjen meg, ezzel inspirálva a vásárlókat a szezonális hozzávalók kreatív felhasználására" – mondta el Farkas Richárd a Pénzcentrumnak.

Így alakul országszerte a PENNY üzletek nyitvatartása a húsvéti hosszú hétvégén:

● Április 18-án zárva tartanak,

● Április 19-én a megszokott nyitvatartási időben üzemelnek,

● Április 20-án és 21-én, Húsvét vasárnap és hétfőn, zárva lesznek,

● Április 22-től pedig a szokásos időben várják a vásárlókat.