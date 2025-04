Berobbantak a húsvéti gigaakciók az Aldiban, Tescoban, Lidlben: komoly árverseny indult el

Elképesztő árversenyt tapasztalhat a hazai üzletekben mindenki, aki elintézné a hétvégén a húsvéti hozzávalók nagybevásárlását. Szokásos heti cikkünkben a hagyományos húsvéti menü alkotóelemeire koncentráltunk, de ha valaki nyitott szemmel jár, egészen elképesztő akciókba futhat más termékek esetén is.

Nyolc nap múlva már nagypéntek lesz, ami a húsvéti ünnepkör első napjának számít: a hagyomány szerint ekkor feszítették keresztre Jézust Júdeában, ez az esemény a kereszténység egyik legfontosabb emléknapjának számít. Persze nem keresztények is megülik a húsvétot világszerte, ilyenkor jó alkalom nyílik találkozni a családtagokkal vagy a barátokkal.

Csakúgy mint karácsonykor, a húsvéti ünnepkör is sokaknak szól a gasztronómiai élvezetekről, a családi reggelikről vagy ebédekről. A hazai áruházak akciós kiadványai pedig természetesen most is reagáltak erre az igényre, de nem kizárólag a klasszikusnak nevezhető ünnepi menü hozzávalói esetében éltek komoly akciókkal. Lássuk, milyen akciókkal találkozhatunk és melyik boltban, ha a húsvéti előkészületeket, a nagybevásárlást ezen a hétvégén intéznénk el.

Milyen a jó húsvéti sonka?

Rögtön az Aldi akciós újságjának címlapján bele is futhatunk a húsvéti gigaakciókba, amiket igen komolyan gondolnak. A kötözött lapocka mindössze 1 699 forintba kerül kilónként, de ha egy kicsit szakítanánk a hagyományos menüvel, akkor a füstölt csülök is jó választás lehet a kilogrammonkénti 1 499 forintos árával. Kicsit drágább ugyan, de így is jelentősen akciózott a füstölt, főtt sertéstarja 2 399 forintért. Persze mindig érdemes megnézni a címkét a sonkán, hiszen ezzel lehetünk benne biztosak, hogy igazán minőségi árut választunk: erről korábban már írtunk egy cikket, amit ide kattintva olvashatsz el.

Az Aldinál találhatunk még Kinder meglepetéstojást is, ami egy nagy leárazás után most csak 275 forintba kerül darabonként. A húsvéti csokileárazásról szintén írtunk már egy összegzést, amit érdemes lehet újra elolvasni:

Komoly akcióban van a húsvéti sós kalács is az Aldinál, amit 49 százalékos (!) leárazás után most 249 forintért vehetünk meg kilónként, és ha még csemegét is tennénk az asztalra, a félkilós, dobozos eper most csak 799 forintba kerül.

Luxusdesszert és sonka

Az Auchan is berobbantotta a húsvéti akciókat, rögtön látható ez a füstölt, főtt sertéslapockánál, ami bizalomkártyával 1 999 forintért vihető haza. A Tauris füstölt, főtt sonkája 2 990, a Pick-féle lapocka pedig 3 990 forintba kerül.

A zöldségtálhoz ellenállhatatlan a kígyóuborka ára, ami most csak 238 forint darabonként, de a kápia paprika is csak 1 498 forint kilónként. Akciós kalácsból kétfélét is találhatunk a heti ajánlatban: az egyik 599, míg a másik 529 forintos áron kapható, ha valaki nem akarna a sütéssel bajlódni. Ha pedig desszertre is vágynánk az ünnepi asztalnál, akkor kapható Marlenka-torta is, 4 999 forintos áron.

Sajt és zöldség, ízlés szerint az asztalra

Nem marad le a húsvéti akciókkal a Lidl sem, igaz, hogy a sonka ára csak csütörtöktől vasárnapig él. A füstölt, főtt lapocka 1 699 forint, a húsvétkor szinte elmaradhatatlan torma egy kis üveggel csak 299 forintba kerül. Emellett a trappista sajt 700 grammos tömbje 1 739 forintba kerül, a fonott sós kalács pedig egészen elképesztő, 199 forintos áron szerezhető be.

Ha az előbb már említettük a zöldségeket, elmondhatjuk, hogy a Lidl igazán belehúz ebben a kategóriában: a datolyaparadicsom kilója 899 forint, míg a rukkola 399, a lilahagyma pedig 499 forintos kilónkénti áron vehető meg az üzletláncnál. Sok háztartásban pedig húsvétkor is szokás bejglit fogyasztani, ezt most tekercsenként 769 forintért vihetjük.

Komoly sonkaárverseny a boltokban

A PENNY kötözött lapockája kicsit drágább a versenytársakénál, itt ugyanis kilónként 2 099 forintért vehetjük meg az ünnap elmaradhatatlan kellékét. A kötözött combsonka 2 199 forintba kerül, a sós fonott kalács pedig 749 forintért kapható. Van viszont gyümölcsös kalács, ami már 449 forintért jöhet velünk haza, a zöldségtálra való újhagyma pedig 249 forint.

A sonka némileg olcsóbb a Spar üzleteiben, ahol a már sokat emlegetett füstölt lapocka 1 749 forintba kerül, a mákos, diós vagy gesztenyés bejgli pedig 499 forint - vagyis olcsóbb, mint a Lidl-nél. A kígyóuborka viszont mindössze 199 forint darabonként, de egy kiló sárgarépa is csak 299 forintba kerül - itt tehát okos gondolat pár dolgot venni a zöldségtálunkhoz. A kalácsot se felejtsük ki, amiből a Sparnál vaníliásat kapunk akciósan 499 forintért, de jó áron van a sós kalács is, szintén 499 forintba kerül.

A Tesconál a Pick békebeli sonkája Clubcard-áron 3 890 kilónként, a fűszeres karaj 3 490 forint - ez utóbbi nem Clubcardos, hanem "normál" ár. Találunk még itt érlelt házi sonkát 3 890-ért, de a csemegehagyma itt is csak 199 forint. Igazi különlegesség a tejszínes tormás kalács, igaz, az 1 099 forintos ár ennek meg is felel; van még kakaós fonott kalács, jóval kedvezőbb 599 forintos áron.