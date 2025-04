Döbbenet: 5 millió forintot is kifizetnek magyar influenszereknek egyetlen hirdetésért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Portfolio Retail Day 2025 konferencia III. szekciójának egyik panelbeszélgetésében az influenszer marketing szerepéről beszélgettek a szakértők. Rákos Márk, a PFR Group talent menedzsere szerint a hitelesség és a megfelelő tematizálás kulcsfontosságú az influenszerekkel való együttműködés során. Varga Noémi, a Penny stratégiai marketing osztályvezetője kiemelte, hogy az értékalapú választás elengedhetetlen, míg Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. elnök-tulajdonosa szerint hiteles véleményvezérekből hiány van Magyarországon. Érsek Renáta, a Márton és Lányai Pálinkafőzde kereskedelmi vezetője arról beszélt, hogy az alkoholos termékek népszerűsítése influenszerekkel különösen nehéz, és a jogszabályi korlátok is szigorúbbak. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az influenszer kampányok költségei jelentősek, egy-egy videó akár több millió forintba is kerülhet.

Az influenszer marketing szerepéről a marketingkommunikációban szólt a Portfolio Retail Day 2025 konferencia III. szekciójának egyik panelbeszélgetése. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az elmúlt idők tapasztalatairól beszéltek a résztvevők, Rákos Márk, a PFR Group talent menedzsere elmondta, ők 150 influenszerrel dolgoznak együtt, így gyakorlatilag hidat képeznek a cégek és a véleményvezérek között. De számukra, fontos, hogy ne hasznlják el az arcokat, ahogy az is, hogy tematizálják, ki mit reklámozhat: Ne szeressen következő héten már egy teljesen másik üdítőitalt, valamennyire azonosuljon a termékkel. Rákos Márk, PFR Group talent menedzsere a Portfolio Retail Day 2025 konferencián Csonka Andrással dolgozik együtt a Penny, valamint Farkas Richárd, chéffel is, tudtuk meg Varga Noémitől,a cég stratégiai marketing osztályvezetőjétől. Mint kifejtette, számukra fontos az influenszer kiválasztásánál, milyen értéket képvisel az illető, és kiket akarnak megszólítani általa. Más jellegű az együttműködés Farkas Richárddal, ő egy másik vásárlói csoportot tud megszólítani. Varga Noémi, a PENNY stratégiai marketing osztályvezetője a Portfolio Retail Day 2025 konferencián A Pici-kampány hozza az elvárt számokat, maximálisan passzol a vállalat céljaihoz, de a méréssel már nincs olyan egyszerű dolguk, mint az online térben. Számukra fontos volt, hogy a színész passzoljon a márkához. 2022-ben indult az együttműködést az ezt követő időszakban lódult meg az infláció Magyarországon, mindenki azt kommunikálta a versenytársak közül, hogy náluk alacsonyak az árak, ők is, de a Pici névvel előnyre tettek szert Mint egy trójai faló tört be a piacra Pachert Balázzsal, a Balázs Kicks alapítójával Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft elnök-tulajdonosa, akit már régóta foglalkoztatta a kérdés, hogy lehet hitelesen megszólítani a fiatalokat. Szerinte azonban ma Magyarországon hiteles influenszerekből óriási a hiány, Balázs azonban jó választás volt: vele meg tudtam szólítani azt a korosztályt, akit magamtól nem tudtam volna, ami a saját márkáimnak is jót tett. Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft elnök-tulajdonosa a Portfolio Retail Day 2025 konferencián A magyar pálinkát népszerűsítené véleményvezérekkel a Márton és Lányai Pálinkafőzde, de mivel alkoholos termékekről van szó, extra nehéz helyzetben vannak. Érsek Renáta, kereskedelmi vezető találkozott olyan jelölttel is, aki meg sem volt hajlandó kóstolni a terméküket, ő azonnal kiesett, ám fontos az illető előélete is, azt is vizsgálják a kiválasztásnál. Emellett az edukáció is fontos nekik, a felelősségteljes alkoholfogyasztás népszerűsítésé. Érsek Renáta, a Márton és Lányai Pálinkafőzde kereskedelmi vezetője a Portfolio Retail Day 2025 konferencián Ezzel Rákos Márk is egyetértett, az alkoholos szektor szerinte sem egyszerű, elképesztően szigorú a szabályozás ezzel kapcsolatban Magyarországon. Ennek ellenére viszont rengeteg megkeresést kapnak alkoholforgalmazóktól, gyártóktól. Az influenszernek ára van Persze nagy kérdés, olcsóbb-e ma Magyarországon egy véleményvezérrel reklámozni egy terméket, Balogh Levente szerint például a korábbi nagy előnyük, az olcsóság, lassan elolvad. Elhangzott, hogy az influenszer árakban Nyugat-Európához képest nagyon le vagyunk maradva, bár sokat tudnak keresni, ugyanakkor látni kell, sokat is dolgoznak a táboruk felépítésén és azon, hogy kreatívok maradjanak. Mint kiderült a beszélgetésből, egy kampánynak nagyjából 80-100 milliós költségei vannak, egy videó elkészítéséért 3-5 millió forintot kérnek a véleményvezérek. Képek: Portfolio

