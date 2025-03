Rengetegen vártak erre: hamarosan a magyar polcokra kerül ez a slágertermék

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Áprilistól a dm üzleteiben is megvásárolhatók lesznek a népszerű kozmetikai márka termékei, így a drogériában is elérhetővé válnak a legkeresettebb arcápolási, testápolási, parfüm- és sminktermékek. A teljes kínálat továbbra is a tanácsadóknál és a hivatalos weboldalon marad elérhető, de a drogériás jelenlét új vásárlókat is megszólíthat.

Áprilistól a dm országos hálózatában is megvásárolhatók lesznek az AVON egyes termékei, így a vásárlók a drogériában is beszerezhetik a márka népszerű kozmetikumait. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A dm üzleteiben és online felületén az arcápolási, testápolási, parfüm- és sminktermékek legkeresettebb darabjai lesznek , teszterekkel kiegészítve. A teljes kínálat továbbra is a cég tanácsadóinál lesz elérhető. Az AVON termékek folyamatosan kerülnek ki a dm polcaira, május közepére pedig várhatóan minden üzletben megtalálhatók lesznek.

