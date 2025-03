Ez már a 21. század: akár Wolt futárral is rendelhetünk mobiltelefont, tartozékokat

Új csatornán teszi elérhetővé termékeit és szolgáltatásait a Yettel. A hazai mobilszolgáltatók közül elsőként már a Wolt alkalmazásán keresztül, a Yettel üzleteiből is rendelhető feltöltőkártyás mobiltelefon, feltöltőkártyás SIM-kártya és számos tartozék.

A KSH adatai szerint a lakosság több mint 60%-a vásárolt az elmúlt 3 hónapon belül online, és egyértelműen látszik, hogy a vásárlások ma már egyre nagyobb aránya történik mobilon. Ebben jelentős szerepe van a kényelmet és rugalmasságot kínáló alkalmazásoknak, amiken keresztül bevásárlást, ételrendelést és hasonló napi teendőket végezhetünk. Ilyen a Wolt is, amelyen a felsoroltakon túl egyre bővül az úgynevezett non-food termékek köre is. Ehhez csatlakozott a hazai operátorok közül elsőként a Yettel: jelenleg több mint harminc olyan tétel rendelhető a Wolt applikációján keresztül, amely megkönnyíti a mindennapi mobilhasználatot. Többek között feltöltőkártyás SIM-kártya, feltöltőkártyás mobiltelefon, és olyan népszerű, gyakran használt tartozékok is elérhetőek az applikációban, mint a töltőkábel, a töltőfej, a fülhallgató, a szelfibot vagy a kijelzőtisztító.

A tesztüzemmódban induló együttműködés újdonság a hazai mobilpiacon. A szolgáltatás három helyszínnel indul: a Wolt alkalmazásában a budapesti Allee és Árkád, illetve a debreceni Fórum Yettel üzlete érhető el. Ha a megadott helyszínek 10 kilométeres körzetében a felhasználók megnyitják a Wolt alkalmazást, azon megjelenik a Yettel üzlete is, ahol leadható a kívánt rendelés. Ezt követően ugyanúgy, ahogy például egy ételrendelés során, a termékek jellemzően egy órán belül megérkeznek a kívánt rendelési címre.

A Yettel és a Wolt együttműködése 2024 nyarán, a Yepp digitális tarifa kapcsán indult, ami egy, a Yettel applikációján keresztül rendelhető, eSIM-mel is elérhető szolgáltatás, de akinek fizikai SIM-kártyára van szüksége, annak a Wolt futárai Budapesten, Debrecenben, Győrben, Pécsett és Szegeden akár egy órán belül házhoz viszik a kártyát.

Sajtburger, banán, karácsonyfa – ezt rendelik a magyarok a Wolton

A Woltot talán a legtöbben a melegétel-rendelésről ismerik – nem véletlenül, hiszen az egyik legnépszerűbb rendelési kategória nem meglepő módon a melegétel: tavaly összesen több mint 750 ezer sajtburgert rendeltek az alkalmazáson keresztül. Emellett népszerűek az élelmiszerek – több mint egymillió darab banán fogyott 2024-ben – és az egészségügyi és szépségápolási termékek (például Covid-teszt, orrspray, terhességi teszt, fürdőbombák, testápolók). Tavaly több mint húszezer virágrendelést adtak le az ügyfelek, de nem szokatlan a karácsonyfa-házhozszállítás sem. Sokan az alkalmazást használják háziállataikhoz kapcsolódó vásárlásaik lebonyolítására: 2024-ben például három és fél tonnányi macskaalom fogyott.

A Wolt-futárok átlagosan 1,9 kilométerre visznek egy-egy rendelést. Sok kicsi sokra megy: 2024-ben a kerékpáros futárpartnerek összesen 15 millió kilométert tettek meg – ez akkora táv, mintha 374-szer megkerülték volna a Földet. Rendelés szempontjából a péntek és a vasárnap a legnépszerűbbek. Ezeken a napokon több alkohol- és általános élelmiszerrendelés érkezik, a hét utolsó napján az élelmiszer-forgalom a legnagyobb.