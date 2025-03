Berobbantották az árrésakciókat az élelmiszermultik: nem várták meg a törvényi szigort

A jövő hét elején lépnek életbe a kormány által bevezetett árrés-stopok, de a boltok már ezen a héten, a szokásos csütörtöki akcióváltással komoly leárazásokat hirdetnek - érdekes módon épp azokra a termékekre, amelyek bekerültek a kormány által is összeállított listába. Lássuk, hol és mennyiért kapjuk most meg ezeket a termékeket!

Komoly gazdasági akciót hirdetett a hét elején Orbán Viktor miniszterelnök: mivel a kormány egyáltalán nem volt elégedett a kiskereskedelmi szektortól kért árcsökkentésekkel, úgy döntöttek, hogy úgynevezett "árrés-stopot" vezetnek be, ami a következő hét elején lép életbe. Ennek lényege, hogy a kereskedelmi egységek a terméket nem árulhatják a beszerzési ártól megállapított 10 százalékosnál nagyobb árréssel, amely pedig ennél magasabb, azt le kell szállítani árban.

A kormány az intézkedéstől azt várja, hogy ez árcsökkentést fog majd hozni, és mivel harminc termékről van szó egyszerre, tényleg komoly árcsökkentést vehetünk észre napokon belül. Bekerült a termékek közé például a tej, a sertés- és csirkehús több fajtaája, a vaj és a margarin, illetve az étolaj is.

A Pénzcentrum e heti akciós szemléjében most azt nézte meg, mely boltokban mennyiért kaphatunk meg olyan termékeket, amelyek feketén-fehéren ott vannak a listában, és mekkora kedvezménnyel vezetjük meg ezeket. Ezek mind kiderülnek az áruházláncok akciós újságjaiból: lássuk tehát, mit hol kapunk meg olcsóbban.

EZ IS ÉRDEKELHET Katasztrófa közeleg az árrésstop miatt: vallottak a szakértők, ezt gondolják a kormány új tervéről A szakértők szerint az intézkedés akár növelheti is az inflációt, mivel a kereskedők más termékek árában kompenzálhatják a bevételkiesést.

Rögtön az Aldinál találhatunk 2 699 forintos kilónkénti áron friss pulykamellfilét, ez a héten az üzletlánc egyik kiemelt ajánlata. Mint az újságban hirdetik, egyes termékeket akár 40 százalékkal is olcsóbban vehetünk meg: ennek szellemében árazták le a friss sertéskarajt is, ami egy 18 százalékos leárazás után most 1 369 forintért vihető haza kilónként.

Ennél is komolyabb árvágást kapott azonban a sertéspárizsi, amely egy 34 százalékos leákaciózás utn most 249 forintba kerül - fontos azonban tudni, hogy ez az akciós csak a mai és a holnapi napon él az Aldi boltjaiban. Később, de szintén csak két napig elérhető az az akció, ahol az Activia natúr joghurt egy négyes pakkja 599 forintért vihető - ezt vasárnaptól szerdáig tehetjük meg.

Lidl és Auchan: hús és tejtermék dominál

A Lidl akciós kiadványát átlapozva elsőzör a húsárukba futhatunk bele az árréstoposok közül. A friss, egész csirkecomb kilója 839 forintba kerül, a friss sertéskaraj ugyanekkora egységben 1 799 forint. A sertéspárizsit egy 400 grammos hengerben 719 forintért kaphatjuk meg csütörtöktől. A Mizo tejföl 659, míg a csökkentett zsírtartalmú vaj 339 forintba kerül.

Alaposan ráment az árrésstopos termékek akciózására az Auchan is: fél kiló sertészsír most féláron, 699 forintért vihető haza, de a Rama margarin is kapott 45 százalékos mínuszt, így most csak 519 forintba kerül belőle egy doboz. Olcsón juthatunk az Auchan saját márkás füstölt-főtt sertéskarajához: ebből tíz deka 339 forintért kapható.

Belehúzott a Penny is húsfronton

A sertéskaraj leárazásában a PENNY sem akart lemaradni, akik 12 százalékos árlecsapás után egy kilónyit 1 799 forintért adnak mától. Ugyanígy járt a "vödrös tejföl", amely 979 forintba kerül, illetve egy liter Sissy márkájú, 2,8 százalékos tejet 359 forintért adnak. A tejtermékek sora itt nem áll meg, egy kis doboz natúr joghurtot elképesztően olcsón, 89 forintért vehetünk.

A boltláncnál emellett kapható Pick sertéspárizsi is, szintén jelentősen lecsapott árral: egy csomagot most 41 százalékkal olcsóbban, 349 forintért vehetünk, de alapos árzuhanáson ment át a Rama sütőmargarinja is, ami egy 46 százalékos leszállítás után 399 forintba kerül.

Clubcard hozza a komoly akciókat

A Spar nem bízza a véletlenre: rögtön az akciós újság címlapján, fő helyen szerepel, hogy a Mizo kis poharas, 20%-os tejfölje 549 forintba kerül. Vehetünk 5 literes étolajat is, ami 4 499 forintba kerül, és hogy legyen is mit elkészíteni vele, 889 forintért vehetünk S-budget egész csirkecombot is - ez egy kilóra értendő. De ha még többre vágyunk ebből a szárnyasból, akkor az egész csirke is 1 699 forintért kapható; ha van Super Shop kártyánk, még olcsóbb, akkor csak 1 299 forintot kell a kasszánál kicsengetni érte.

A Tesco is a húsárukra helyezte a hangsúlyt e heti akcióhullámában: ők is a címlapon hirdetik, hogy a friss csirkemellfilé kilója most csak 1 999 forintba kerül, de még friss magyar sertéstarját is kapunk, kilónként mindössze 1 849 forintért. A csirkefelsőcomb kilója 1 299 forint.

Natúr joghurtpt a Tescóban 199 forintért kapunk (Clubcard nélkül az ár 239 ft), a tehéntúró 225 grammonként pedig 799; ha viszont van clubcardunk, akkor 449. Látványosabb a különbség a Kunsági vödrös tejföl esetében: ez Clubcarddal mindössze 1 199 forint, nélküle azonban majdnem a duplája, 2 319 forintért kapható.