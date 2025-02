Ezzel nem számoltak? Sok piacon nem fog járni a nyugdíjasoknak áfa-visszatérítés

Orbán Viktor szombati bejelentése szerint a nyugdíjasok áfa-visszatérítést kapnak bizonyos élelmiszerekre, ám ennek komoly hatása lehet a piacokra és az őstermelőkre. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés miatt az idősek a nagyobb boltok felé fordulhatnak, mert a piacokon sok árus nem áfaalany. Ez visszaesést okozhat a termelői piacokon, csökkentve a helyi gazdák bevételeit. A szakember szerint így az áfa-visszatérítés inkább a nagyobb kereskedelmi láncoknak kedvezhet.

Szombaton jelentette be Orbán Viktor, hogy a nyugdíjasok áfa-visszatérítést fognak kapni bizonyos termékek, így a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetében is. Egyes számítások szerint ez az intézkedés havonta mindösszesen párezer forintot jelentene egy-egy idős embernek. Nagy Márton azt mondta ennek kapcsán, a rendszer az év második felében indul, és havonta akár 10-15 ezer forintos megtakarítást is jelenthet az érintetteknek.

Az is sokáig kérdéses volt, hogyan is fog kinézni a gyakorlatban a nyugdíjasok áfa-visszatérítése: hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium végül azt közölte, hogy az idősek kedvezménykártyát fognak kapni, amelyet a boltokban be kell mutatni, ezen regisztráják, mennyit is vettek az érintett termékekből. Ezt követően az áfatartalmat visszautalják nekik a bankszámlájukra, vagy a következő hónapban készpénzben megkapják a rendes nyugdíj mellett.

Ugyanakkor felmerül a kérdés, mi lesz így a piacokkal, és az ott áruló termelőkkel, akik sok esetben áfamentesek. Ennek kapcsán Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a Pénzcentrum kérdésére arról beszélt, az áfa-visszatérítés sajátosan érinti a megtermelt felesleget értékesítő személyeket és az őstermelőket, akik közül sokan közvetlenül, termelői piacokon értékesítik az általuk megtermelt javakat, leggyakrabban zöldséget és gyümölcsöt, amelyre ráadásul a most bejelentett intézkedés vonatkozik.

Mint kifejtette: nem áfaalany például az olyan magánszemély, aki saját szükségletei fedezése céljából termel és legfeljebb az esetlegesen keletkező felesleget értékesíti, még akkor sem, ha érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, feltéve természetesen, hogy egyéb gazdasági tevékenysége nincs. Az áfa alanyává csak azok az őstermelők válnak, akik a saját nevükben végzik a termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást.

Emiatt úgy tűnik, hogy a piacokon értékesítő magánszemélyek és őstermelők jelentős körénél tett vásárlásai után a nyugdíjasok nem tudják majd visszakérni az áfát. Félő tehát, hogy a rendelkezés hatályba lépése után a nyugdíjasok a zöldség-, a gyümölcs- és a tejtermék-vásárlásaikat inkább olyan értékesítőknél fogják lebonyolítani, akik fizetnek áfát, így az élelmiszerboltokban, kereskedelmi láncoknál. A rendelkezés tehát a mostani szabályozás szerint érdemben csökkentheti a keresletet a termelői piacokon értékesítő szereplők egy jelentős részénél

- hívta fel a figyelmet a főszerkesztő.