Óriási fordulat állhat be Magyarországon: már látszanak a jelek, erre várnak már nagyon

2025 januárjában a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest 4,7%-kal bővült, míg 2024 decemberéhez viszonyítva 2,2%-os növekedést mutatott a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. A kedvező tendenciát mind az élelmiszer-, mind a nem élelmiszer-kiskereskedelem bővülése támogatta.

A kiskereskedelem dinamikus fejlődéséhez jelentősen hozzájárul a hazai teljes foglalkoztatottság, valamint a 16 hónapja tartó, legutóbb 6,1%-ot elérő reálbér emelkedés. Az előrejelzések szerint 2025-ben a fizetések vásárlóereje tovább javulhat, 4,5-5% közötti emelkedéssel. Az év második felében induló áfa-visszatérítési program további lendületet adhat a fogyasztásnak, amely a nyugdíjasok számára is jelentős többletforrást jelenthet - írja az elemzés.

A kiskereskedelmi forgalom növekedése egyben gazdasági indikátor is, ugyanis jól tükrözi a gazdaság általános állapotát és a fogyasztói bizalmat. Az iparág gyorsan reagál a gazdasági változásokra, ezért kiemelt figyelem övezi a teljesítményét. A jelenlegi trendek alapján várható, hogy a fogyasztás további élénkülése támogatja a gazdasági növekedést - írják.

Miért fontos a kiskereskedelem a gazdaság növekedése szempontjából?

A kiskereskedelmi tevékenység a GDP jelentős szeletét adja. Az EU-ban a GDP több mint 15%-a köthető ehhez a szektorhoz és a foglalkoztatás tekintetében is 10% körüli értéket képvisel. Magyarországon a kiskereskedelem a bruttó hozzáadott érték nagyjából 5%-át adja. Ezen kívül az ágazat az egyik legnagyobb foglalkoztató szektor, ugyanis az évtized elején Magyarországon a foglalkoztatottak több mint 8%-a dolgozott a kiskereskedelemben.

A szektor kiveszi a részét a beruházásokból is, és innovatív megoldásokat kínálva növeli a versenyképességet. Ezen kívül a a kiskereskedelem a fogyasztás egyik fő csatornája, így közvetlenül befolyásolja a gazdasági növekedést. 2024-ben az év első kilenc hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összesen 2,7 százalékkal bővült és ez felfelé húzta a teljes gazdasági teljesítményt. Ezen kívül a szektor egyben jó gazdasági indikátor is, ugyanis a kiskereskedelmi forgalom alakulása jól tükrözi a gazdaság általános állapotát és a fogyasztói bizalmat. A szektor teljesítménye gyorsan reagál a gazdasági változásokra, így fontos mutatója a gazdaság egészének. Összességében a kiskereskedelem a gazdaság tartóoszlopaként funkcionál, közvetítve a termelők és fogyasztók között, miközben jelentős foglalkoztatóként és beruházóként is hozzájárul a gazdasági növekedéshez.