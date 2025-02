Nem mindennapi árveréseket hirdetett a NAV: bárki vehet fillérekért luxusházat, autókat

Licitálni egy lefoglalt sportautóra, lakásra vagy akár egy raklapnyi műszaki cikkre? Nemcsak a külföldi áldokumentarista sorozatok szereplőinek van erre lehetősége! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen tart árveréseket, ahol lefoglalt ingóságokat és ingatlanokat kínálnak eladásra az eredeti ár töredékéért. Az online felületen böngészve meglepő tételekre bukkanhatunk: autók, lakások, műszaki cikkek, ékszerek és még rengeteg más is kalapács alá kerül. Cikkünkben a NAV weboldaláról válogattunk néhány izgalmas ajánlatot, és azt is elmagyarázzuk, hogyan juthatsz hozzá ezekhez a vagyontárgyakhoz fillérekért.

A legtöbben találkoztunk már azokkal a külföldi műsorokkal, amelyekben emberek látszólag jelentéktelen összegekért licitálnak lefoglalt vagy hátrahagyott tárgyakra, hogy aztán hatalmas nyereség reményében értékesítsék őket. Bár ezek a műsorok gyakran dramatizáltak, a valóságban is léteznek olyan árverések, ahol különböző okokból elkobzott vagy elárverezésre bocsátott ingóságok és ingatlanok cserélnek gazdát. Ami azonban kevesek számára ismert: Magyarországon is van erre lehetőség, méghozzá teljesen legálisan és hivatalosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezésében.

A NAV számos módon szerez meg vagyontárgyakat, amelyeket később árverésre bocsát. Az egyik leggyakoribb eset, amikor valaki adótartozást halmoz fel, és a hatóság lefoglalja a vagyontárgyait. Szintén előfordul, hogy hiteltartozás vagy végrehajtási eljárás miatt kerülnek különböző ingóságok és ingatlanok az adóhatóság kezébe.

Emellett a bűncselekményekből származó, elkobzott értéktárgyakat is gyakran aukcióra bocsátják, legyen szó luxusautókról, ékszerekről vagy akár nagyobb ingatlanokról. Az is előfordul, hogy egy cég vagy magánszemély csődbe megy, és a hatóság áruba bocsátja a fennmaradt vagyontárgyakat.

Ezeken az árveréseken gyakran nevetségesen alacsony áron lehet hozzájutni értékes dolgokhoz, hiszen a cél az, hogy a hatóság minél gyorsabban pénzzé tegye a lefoglalt vagy elkobzott tárgyakat. A NAV hivatalos oldalán böngészve bárki találhat olyan ajánlatokat, amelyekhez szinte aprópénzért lehet hozzájutni. Érdemes tehát figyelni ezeket az aukciókat, mert akár egy autóhoz, egy lakáshoz vagy más értékes ingósághoz is jóval a piaci ár alatt juthatunk hozzá.

Ki vehet részt az árveréseken?

Az árverések a Nemzeti Adó és Vámhivatal Elektronikus Árverési Felületén zajlanak és bárki részt vehet rajtuk anonim módon, aki rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval. Az árverések során számos érdekes és értékes tétel kerül kalapács alá, gyakran a piaci árnál jóval kedvezőbb áron. Megnéztük, jelenleg milyen különlegességekre lehet licitálni.

Az árverések szabályai és pontos menete

Az árverésen résztvevő személyek, beleértve a nyertest is, az árverés végéig névtelenül tehetnek ajánlatokat. Árverési vevővé válhat bárki, aki regisztrált az Ügyfélkapun és elfogadja az árverés szabályait. Az árverési tételre vonatkozó licit az árverés kezdő időpontjától a végső időpontig tart, és ez idő alatt kell leadni az ajánlatokat.

Az árverés győztese az árverési vételár kifizetése után vehet át az ingóságot az illetékes adóigazgatóságnál. Ingatlan árverezése esetén a részvétel feltétele, hogy az előleg, amely a hirdetményben szerepel, átutalással meg legyen fizetve az árverés kezdetéig.

Hihetetlen mennyiségű ingatlant koboz el éves szinten a NAV

Összesen 21,8 milliárd forint értékben árverezhettek el ingatlanokat, amióta vége a kilakoltatási moratóriumnak – közölte még a tavalyi év végén a NAV, amelyről a Pénzcentrum is beszámolt.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatai szerint több mint 7500 épületet, telket vagy lakást próbáltak meg kényszerértékesíteni, ebből 2500 eljárás zárult érvényes vételárajánlattal. A következő hónapokban az infláció növekedésére lehet számítani, így egyre nagyobb terhet okozhat a törlesztés – mégis egyre jobban fogynak a személyi kölcsönök és a lakáshitelek is.

Ezen a héten is volt egy brutális mértékű vagyonelzárás a NAV-nál

A NAV csaknem 150 millió forintot zárolt egy zöldség- és gyümölcskereskedő vagyonából azért, hogy az árukészlete és a cége kiüresítésével ne bújhasson ki a revizorok által megállapított összeg megfizetésének a kötelezettsége alól. A NAV villámárverésen értékesítette a lefoglalt gyümölcsöket.

Bevált gyakorlat a NAV-nál, hogy csalárd, az adóügyi szabályokat súlyosan megszegő vállalkozásoknál a tartozás megfizetését az árukészlet zár alá vételével biztosítják.

Ingatlanok

Budapest XVI. kerületi lakóház, udvar, garázs

Becsérték: 280 000 000 HUF

Minimál ajánlat: 182 000 000 HUF

Terület: 200 m²

Szigetelés: teljesértékű

Falazat: tégla

Életkor: 4 év

Állapot: jó

Nyilván 182 millió forint óriási összeg, és a legtöbb ember számára egy ilyen ingatlan elérhetetlen. Ha azonban valakinek van hasonló értékű ingatlana, amelyet el tud adni, és ezt a mindössze 4 éves, jó állapotú, kiváló szigetelésű budapesti házat megvásárolja helyette, az ingatlanárak folyamatos emelkedését figyelembe véve akár még komoly profitra is szert tehet a jövőben. Egy ekkora értékű ingatlannál már nemcsak az ár számít, hanem a lokáció és a hosszú távú befektetési lehetőségek is.

Budapest XVIII. kerületi családi ház (1/1 tulajdoni hányad)

Becsérték: 161 900 000 HUF

Minimál ajánlat: 121 425 000 HUF

Alapterület: 182 m²

Tetőszerkezet: cseréptető

Állapot: közepes

Bár a NAV árveréseire általában az jellemző, hogy ingatlanokat jóval a piaci ár alatt lehet megvásárolni, a fent említett családi házak esetében érdekes módon nem ez a helyzet. Egy rövid keresés az ingatlan.com-on arra engedett következtetni, hogy hasonló méretű, új építésű, modern ingatlanokat ezeknél a házaknál olcsóbban, akár jelentősen olcsóbban is meg lehet szerezni. Az alábbi képen mutatjuk a helyzetet:

XVIII. kerületi családi házak az ingatlan.com-on

Ez a szokatlan árazás felvetheti a kérdést a befektetők számára, hogy mi állhat a háttérben. Érdemes lehet érdeklődni a NAV-nál, hogy pontosan miért ilyen magasak ezeknek az ingatlanoknak az árai, és hogy milyen tényezők emelik meg jelentősen az értéküket. Az ilyen információk segíthetnek a befektetőknek a tudatos döntéshozatalban, és lehetőséget biztosíthatnak számukra, hogy a legjobb ajánlatokat találják meg.

Azért nem csak "luxus" kategóriájú ingatlanokat értékesítenek

Természetesen megfizethetőbb ingatlanok is rendelkezésére állnak a NAV oldalán böngésző kíváncsiskodóknak. Ezek többsége sajnos (nem meglepő módon) igen pocsék állapotban van, néhány közülük azonban teljesen elfogadható állapotú. Ha figyelembe vesszük, hogy a felújítás miatt még néhány milliós ráköltéssel is durván piaci ár alatt jön ki a lakásvásárlás összköltsége, akkor nem kérdés, hogy lehet találni olyan házakat, lakásokat a NAV időszakos árverésein, amelyek a hétköznapi ember számára hatalmas üzletet rejtenek magában. Lássunk ezek közül is néhányat.

Keszthelyi családi ház

Ár: 10 000 000 HUF

Minimál ajánlat: 7 500 000 HUF

Terület: 343 m²

Falazat: tégla

Állapot: közepes

A keszthelyi ingatlanpiacon ritkán bukkan fel egy ilyen lehetőség: egy 343 m²-es telken álló téglaépítésű családi ház mindössze 7,5 millió forintos minimáláron. Az ingatlan ugyan közepes állapotú, de ennyiért még felújítással együtt is kiváló befektetés lehet. Akár saját otthont keres valaki, akár kiadásra vásárolna, ez az ár rendkívül kedvező a környék adottságaihoz képest.

Paksi panellakás

Becsült érték: 8 millió forint

Minimum ajánlat: 6 millió forint

Terület: Paksi, frekventált környék

Falazat: Panel

Állapot: Jó

Méret: 60 négyzetméter

Szobák száma: Másfél

Székesfehévári panellakás

Becsült érték: 4 000 000 HUF

Minimum ajánlat: 3 000 000 HUF

Terület: Székesfehérvár

Falazat: Panel

Életkor: 42 év

Alapterület: 67 m²

Típus: Szobakonyha

Bár nehéz, illetve nem is érdemes összevetni ezeket az ingatlanokat a piacon megjelenő panellakásokat, hiszen azok értékét egyedi jellemző befolyásolhatják, érdemes megvizsgálni a jelenlegi ingatlanipiaci helyzetet panellakásokkal kapcsolatban, amelyből sok fontos következtetést levonhatnak az érdeklődők.

A NAV legfrissebb adatai szerint panellakások terén a budapesti külső kerületekben találni olyan lakótelepeket, ahol még 650 ezer forint alatt van az átlagos négyzetméterár. Vidéken Budapest vonzáskörzete, Veszprém, Sopron és Debrecen panellakásai a legdrágábbak, a legolcsóbbak listáját pedig továbbra is az ózdi, komlói és salgótarjáni lakások vezetik – derül ki az OTP Ingatlanpont friss lakótelepi körképéből.

2023-ban (az utolsó teljes adatfeldolgozottságú évben), a KSH adatai szerint a lakótelepi lakások a teljes lakóingatlan forgalom 14,2%-át tették ki, az eddigi tendenciák alapján ez az arány 2024-ben tovább emelkedhetett, akár a 16%-ot is elérhette. Fontos kiemelni, hogy nem csak klasszikus panellakásokról van szó, hanem tágabban értelmezve, nagyjából az ötvenes és kilencvenes évek között telepesen épült ingatlanokat összegzi a statisztika.

A legtöbb lakótelepi lakás Miskolcon cserélt gazdát 2023-ban, ott a tranzakciók száma meghaladta a 850-et, mögötte alig lemaradva szintén több mint 800 eladással Budapest III. kerülete végzett. A dobogóra felfért még Pécs több mint 750 tranzakcióval, majd szorosan mögötte Debrecen állt a listán.

Egészen elképesztő dolgok kaphatók a NAV árverésein Az elmúlt év során a NAV sikeresen bonyolított le olyan árveréseket, amelyek ingó és ingatlan vagyontárgyakat kínáltak, ezzel segítve az adózók tartozásainak csökkentését. Az árverésre bocsátott tárgyak között szerepelt pálinkafőző, édes fűszerpaprika, makett, játék, mesefigura, társasjáték, kisautó, lószerszám, étolaj és arany ékszer is. Az árverések körülbelül 95 százaléka már elektronikus úton zajlik. 2023-ban összesen 10 377 árverést tartottak, és az értékesített vagyon vételára megközelítette az 1,7 milliárd forintot.

Az ingatlanok mellett azért van egy másik nagy kategória, a személygépkocsiké, amelyeket kiemelt figyelemmel kísérhetnek a NAV oldalán a licitvadászok. Mivel a személyautók értéke nagyban függ az egyéni preferenciáktól, a megtett kilométerektől, attól, hogy mennyire sürgős az eladónak, hogy megváljon az autójától, és még egy csomó apró faktor, mélyebb elemzések nélkül kigyűjtöttünk még egy pár eladó kocsit, ami talán sokaknak érdekes lehet.

Gépjárművek

BMW 650i xDrive 6C

Becsérték: 24 000 000 HUF

Minimál ajánlat: 12 000 000 HUF

Gyártás éve: 2017

Kilométeróra állás: 173 250 km

Üzemanyag: benzin

Karosszéria: 4 ajtós

Szín: barna

Állapot: korának megfelelő

Lexus LS 500

Becsérték: 17 000 000 HUF

Minimál ajánlat: 8 500 000 HUF

Mennyiség: 1 darab

Fajta, jelleg: Személygépkocsi

Állapot: korának megfelelő

Készítés/gyártás ideje: 2018

Porsche Cayenne

Becsérték: 12 000 000 HUF

Minimál ajánlat: 6 000 000 HUF

Mennyiség: 1 darab

Fajta, jelleg: Személygépkocsi

Állapot: korának megfelelő állapotú

Készítés/gyártás ideje: Nincs megadva

Mazda 6 GG

Becsült érték: 1 000 000 HUF

Minimum ajánlat: 500 000 HUF

Üzemanyag: Gázolaj

Ajtók száma: 4

Forgalomba helyezés: 2004

Állapot: Korának megfelelő

Ford Fiesta

Becsérték: 400 000 HUF

Minimál ajánlat: 200 000 HUF

Mennyiség: 1 darab

Fajta, jelleg: Személygépkocsi

Állapot: korának megfelelő

Készítés/gyártás ideje: 2003

Érdemes odafigyelni azért ezeknél a vásárlásoknál

A meghirdetett ingatlanok megtekintését a megadott időpontban telefonos előre egyeztetés után tudjuk biztosítani! - hívták fel rá ugyanakkor a figyelmet a weboldalon minden esetben a NAV munkatársai.