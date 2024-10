Tényleg megszűnik az Ügyfélkapu januártól: itt kell regisztrálni, hogy utána is online tudj ügyintézni

Megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu 2025. januárban, de az online ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetőek lesznek csak másként. Év elejétől az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) applikációját használhatjuk azonban sokak számára a mindenttudó DÁP nem tűnik megbízhatónak. Lehetséges, hogy nem lesznek biztonságban az adataink az egységesített online térben? Sokan inkább a sorban állást választanák a jövőben és a személyes ügyintézést. Utánajártunk, hogyan fog működni a rendszer és megnéztük, hogy mennyire tűnnek megbízhatatlannak az új belépési opciók.

Mostanra megszokhattuk, hogy a legtöbb ügyintézési folyamathoz nem szükséges elmennünk a kijelölt kormányablakba, hanem a hosszas sorban állás helyett online is intézkedhetünk. Ezekre a felületekre adataink biztonsága érdekében az Ügyfélkapun keresztül léphetünk be, amely egyfajta hitelesítési folyamatként funkcionál. Az Ügyfélkapu regisztrációt korábban, első alkalommal személyesen kellett intézni, amely egyfajta plusz biztonságérzetet adott a felhasználóknak. Ez a folyamat is kicsit egyszerűbb lett azóta és van mód az elektronikus regisztrációra eSzemélyivel is. Azonban az eddig megszokott rendszer januártól átalakul és új bejelentkezési módok közül kell majd választanunk, hogy elérjük személyes adatainkat és az ügyintézési felületeket.

Az Ügyfélkapu megszűnésének hírével együtt azonnal elindultak a hamis teóriák, ijesztő okfejtések a közösségi médiában és a sajtóban is több félrevezető információ is megjelent. Az Ügyfélkapuhoz kapcsolódó fő változás, a 2022 óta üzemelő kétfaktoros hitelesítéssel működő Ügyfélkapu+, amely leváltja a hagyományos Ügyfélkaput, valamint a központi digitalizálás céljával, szeptemberben elindított Digitális Állampolgárság Program híre tévesen összemosódott. A Digitális Állampolgárság pedig sokak számára még idegen és kevésbé nyitottak az újításra, ezért felháborodást keltett, amikor egyre több forrás szerint a DÁP vagy a személyes ügyintézés között lehet majd választani a jövőben, az Ügyfélkapu inaktiválása után.

Jó hír, hogy a személyiségünket, illetve az adatainkat sem fogják elrabolni és valószínűleg a digitalizálással, a rendszer fejlesztésével nem fogunk könnyebben hacker támadások áldozatává válni, nem utolsósorban pedig továbbra is használhatjuk az online ügyintézési platformokat.

Megszűnik az Ügyfélkapu januártól

2025. január 16-tól valóban megszűnik az Ügyfélkapu, de fontos leszögezni, hogy a Digitális Állampolgárság Program elindulásával nem az online ügyintézési lehetőségtől kell elbúcsúzni, ahogy ezt fentebb is írtuk, csak a bejelentkezési, hitelesítési folyamat alakul át. A felületre belépve már most is látható a „Váltson Ügyfélkapu+-ra vagy DÁP mobilalkalmazásra!” üzenet. 2025 elejétől a hagyományos Ügyfélkapu belépést kivezetik és csak a kétfaktoros, biztonságosabb belépést biztosító Ügyfélkapu+-on és a DÁP alkalmazáson keresztül érhetjük el a Személyre Szabott Ügyintézési Felületet (SZÜF).

Ezek alapján továbbra is lesz lehetősége annak is használnia az online ügyintézési lehetőségeket, aki nem szeretne még a DÁP rendszerébe regisztrálni, aki pedig már használja az alkalmazást, nem lesz szüksége az Ügyfélkapu+-ra, hanem mindent egy applikációban kezelhet.

Hogyan működik az Ügyfélkapu+?

Az ugyfelkapu.gov.hu felületén a Súgó menüpontban találhatunk részletes tájékoztatást az Ügyfélkapu+-ról is. Az Ügyfélkapu+ 2022. június 4-étől elérhető. A leírás szerint ez egy emelt szintű kétfaktoros azonosítási szolgáltatás. A kétlépcsős azonosítás célja pedig, hogy emelje az elektronikus azonosítás biztonsági szintjét és támogassa a biztonságtudatos felhasználók, illetve szolgáltatók igényeit.

Az Ügyfélkapu+ igénylés menete:

Nyissa meg az Ügyfélkaput, és jelentkezzen be.

Kattintson az Ügyfélkapu+ igénylése gombra, majd a Tovább az Ügyfélkapu+ igényléséhez gombra. A képernyőn ezután megjelenik egy QR-kód. Nyissa meg az okostelefonjára vagy tabletjére telepített hitelesítő alkalmazást és olvassa be a QR-kódot!

Az oldalon ennél a pontnál külön felhívják a figyelmet, hogy amennyiben több eszközön szeretnénk használni a szolgáltatást, akkor mindegyik eszközt ugyanahhoz a QR kódhoz kell párosítani. Illetve arról is írnak, hogy ha nincs okostelefonunk vagy tabletünk akkor a hitelesítő alkalmazás weben is elérhető.

Adja meg az Ügyfélkapu jelszavát és a hitelesítő alkalmazás által generált kódot!

Kattintson a Tovább gombra, majd a Mentés gombra!

Mentse el az űrlapon megjelenő törlőkódot, és kattintson a Befejezés gombra!

Digitális Állampolgárság Program regisztráció menete

Ahogy korábbi cikkünkben mi is írtunk róla, a DÁP hivatalos weboldalán közzétett információk alapján az applikáció működéséhez legalább iOS 16-os vagy Android 10-es operációs rendszer szükséges. A weboldal szerint a DÁP célja, hogy megkönnyítse az állampolgárok életét ez pedig egy egységes digitalizálással történne, vagyis egy helyen lenne elérhető minden személyes adatunk, okmányunk és az ügyintézési lehetőségek. A rendszert a 2024 májusi indulás óta is folyamatosan fejlesztik és bővítik lehetőségeit.

Az oldal azt írja, hogy ahhoz, hogy „digitális állampolgárok legyünk” nem kell más csak a már említett megfelelő okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ha ezeknek a feltételeknek megfelelünk már csak le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás.

