Elképesztő változás jön a Lidl pénztárainál: erre kell számítani februártól

A Lidl jelentős változtatást vezet be pénztári rendszerében, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy tranzakciónként 30 pennyt (~150 forintot) jótékony célra adományozzanak. Az élelmiszeripari óriás célja, hogy 2030-ig 5 millió fontot (~2,5 milliárd forintot) gyűjtsön össze az NSPCC Childline szolgáltatása számára, amely több mint 140 éve segíti a gyerekeket különböző módokon - számolt be a Metro.

A szupermarketek régóta biztosítanak lehetőséget a jótékonykodásra, ám a Lidl most egy lépéssel tovább megy. Az új rendszer beépítésével a vállalat megkönnyíti a vásárlók számára, hogy hozzájáruljanak egy nemes ügyhöz.

Az adományozási rendszer a Lidl és a Pennies partnerségének részeként valósul meg. A "digitális mikroadományok" várhatóan jelentős összeget tesznek majd ki az évek során. Ez az összeg hozzáadódik ahhoz a több mint 10 millió fonthoz (~5 milliárd forinthoz), amelyet a jótékonysági szervezet 2017 óta kapott a Lidl-től.

Az összegyűjtött pénzt olyan NSPCC-kezdeményezésekre fordítják, mint a Speak Out, Stay Safe program. A Lidl szerint az elkövetkező öt évben adományozott összeg hozzájárul ahhoz, hogy a jótékonysági szervezet megduplázza a Childline Twilight csapatának elérését, ami több mint 100 000 gyerek és fiatal támogatását jelenti.

Mi az az NSPCC és mit csinál ez a jótékonysági szervezet? Az NSPCC az Egyesült Királyság vezető gyerekjóléti jótékonysági szervezete, amely évente több mint egymillió gyerek biztonságát segíti elő a bántalmazással szemben.



Az NSPCC által kínált szolgáltatások:



Childline

Támogatási és terápiás segélyvonal

„Speak Out, Stay Safe” oktatási program

„Together for Childhood” támogatási program

Ryan McDonnell, a Lidl GB vezérigazgatója nyilatkozatában kiemelte: "Örömmel bővítjük partnerségünket az NSPCC-vel, és hangot adunk annak a csodálatos munkának, amelyet azért végeznek, hogy a gyerekek országszerte megkapják a szükséges támogatást."

A vezérigazgató hozzátette: "Kollégáink és vásárlóink hihetetlen nagylelkűségének köszönhetően eddig elképesztő 10 millió fontot sikerült összegyűjtenünk az NSPCC számára, de szeretnénk, ha ez az összeg tovább növekedne."

A Lidl célja, hogy egyszerű módot kínáljon kínáljon vásárlóinak a jótékonykodásra, és hangsúlyozza, hogy a kis adományokból is jelentős kollektív hatás érhető el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pénztárgépek módosítása várhatóan február közepére fejeződik be az összes brit üzletben, egy regionális próbaidőszakot követően. A vállalat azt is kiemeli, hogy akik nagyobb összeggel szeretnének hozzájárulni, azok az NSPCC vagy a Lidl weboldalán is megtehetik adományaikat.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.